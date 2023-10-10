FSStreamReg::PublishRx Dekompilierungsausschnitt

In der obigen Dekompilierung ist bPagesUnmapped eine boolesche Variable, die gesetzt wird, wenn FSFrameMdl::UnmapPages aufgerufen wird. Ist dies der Fall, wird der Offset 0x1a8 des Stream-Objekts abgerufen und, wenn er nicht null ist, wird KeSetEvent aufgerufen.

Dieser Offset entspricht einem Speicherbereich außerhalb der Grenzen und zeigt innerhalb eines POOL_HEADER, der Datenstruktur, die die Pufferzuweisungen im Pool trennt. Insbesondere verweist er auf das Feld ProcessBilled, das dazu dient, einen Zeiger auf das Objekt _EPROCESS für den Prozess zu speichern, der mit der Zuweisung „belastet” ist. Dies dient dazu, festzulegen, wie viele Poolzuweisungen ein bestimmter Prozess haben kann. Nicht alle Poolzuweisungen werden einem Prozess „belastet”, und diejenigen, die nicht das Feld ProcessBilled auf NULL im POOL_HEADER gesetzt haben. Darüber hinaus wird der in ProcessBilled gespeicherte EPROCESS-Zeiger tatsächlich mit einem zufälligen Cookie XOR-verknüpft, sodass ProcessBilled keinen gültigen Zeiger enthält.

Dies stellt ein Problem dar, da NpFr Buffer dem aufrufenden Prozess zugeschrieben werden und somit ProcessBilled festgelegt wird. Wenn Sie das benötigte ausnutzende Primitiv auslösen, wird bPagesUnmapped auf TRUE gesetzt. Wird ein ungültiger Hinweis an KeSetEvent übergeben, stürzt das System ab. Daher muss sichergestellt werden, dass der POOL_HEADER für eine nicht abgerechnete Zuteilung bestimmt ist. An diesem Punkt bemerkte ich, dass das Kontextregistrierungsobjekt (Creg) selbst nicht zugewiesen ist. Dieses Objekt erlaubt jedoch keine Kontrolle über den Speicherinhalt beim FSFrameMdl-Offset. Es müssen also sowohl NpFr- als auch Creg-Objekte gesprayt werden und dazu in der richtigen Reihenfolge angeordnet sein.