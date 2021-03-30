Tags
Business automation

Vier überraschende Wege zur Automatisierung von täglichen Arbeitsaufgaben mit Robotic Process Automation (RPA)

Eine Gruppe von AGVs (Automated Guided Vehicle) sendet Daten für die Kommunikation mit der Befehlszentrale in einem intelligenten Lager

Sinnlose Arbeit ist für niemanden gut, insbesondere nicht für diejenigen, die eigentlich mit anderen, wichtigeren Aufgaben beschäftigt sein sollten.

Doch für viele von uns gibt es in unserem Arbeitsalltag sich wiederholende Aufgaben, die wir erledigen müssen.

Deshalb ist robotische Prozessautomatisierung (RPA) in Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) eine so transformative Automatisierungstechnologie. Es befreit uns von den monotonen Aufgaben, die uns daran hindern, zu höherwertigen Tätigkeiten zu gelangen.

Stellen Sie sich Ihren Arbeitstag und die manuellen Aufgaben vor, die Sie regelmäßig ausführen müssen. Wie könnte RPA Ihnen helfen? Hier sind einige nützliche Nutzen von RPA, die Sie vielleicht dazu inspirieren, sie an Ihrem Arbeitsplatz einzusetzen. Gartner prognostiziert, dass bis 2024 Automatisierung 69 % der Workload eines Vorgesetzten ersetzen wird (Link befindet sich außerhalb ibm.com).

 

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben sich angemeldet.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

1. Erstellen und verwenden Sie einen digitalen Assistenten für den Kundenservice

Stellen Sie sich einen Anwendungsfall vor, der sich um einen Callcenter-Mitarbeiter im Gesundheitswesen dreht. Die Kernaufgabe dieses Mitarbeiters ist es, Beschwerden und Anfragen von Patienten zu bearbeiten und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, indem Probleme so genau und am schnellsten wie möglich gelöst werden. Gleichzeitig muss dieser Mitarbeiter jedoch Berichte über den Anrufstatus in drei verschiedene Systeme eingeben und drei verschiedene Datenbanken durchsuchen, um in Echtzeit eine Antwort für den Patienten zu finden. Das kann schnell überfordernd werden. 

RPA-Tools sind eine großartige Lösung für diese Situation. Ein KI-gestützter digitaler Assistent kann RPA-Bots verwenden, um die Dateneingabe von Statusberichten und Abfragen von Zustand im Hintergrund zu automatisieren. Dadurch kann RPA Workflows optimieren, sodass sich die Mitarbeiter darauf konzentrieren können, schnelle Lösungen und im Idealfall positivere Customer Experience für jeden Patienten zu finden. 

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

KI entschlüsseln: Wöchentlicher Nachrichtenüberblick

Schließen Sie sich unserer erstklassigen Expertenrunde aus Ingenieuren, Forschern, Produktführern und anderen an, die sich durch das KI-Rauschen kämpfen, um Ihnen die neuesten KI-Nachrichten und Erkenntnisse zu liefern.
Alle Episoden von Mixture of Experts ansehen

2. Automatisierung von Compliance-Anforderungen

Hier in Brasilien gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, die von den Mitarbeitern verlangt, ihre Arbeitszeit im Auge zu behalten, indem sie sich mindestens viermal täglich ein- und ausstempeln Arbeitsbeginn, Mittagspause, Ende der Mittagspause, Arbeitsende). Dazu verwenden wir eine Desktop-Benutzeroberfläche, die erfordert, dass Sie Ihre Mitarbeiteridentifikation in Ihren Computer eingeben. Warum beginnen Sie den Tag nicht damit, diese Aufgabe an Ihren digitalen Assistenten auszulagern? Mit RPA können Sie Ihren Software-Roboter so konfigurieren, dass er sich einloggt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (z. B. wenn der Computer eingeschaltet wird), und dass er sich am Ende des Tages mit einem Klick ausloggt. Diese triviale Aufgabe ist nun automatisiert und spart Ihnen Zeit und Energie, die sich mit der Zeit summieren.

3. Besprechungen transkribieren und zusammenfassen

Vielleicht sind Sie für administrative Tätigkeiten zuständig, wie zum Beispiel die Verteilung des Protokolls einer aufgezeichneten Sitzung an eine breite Zielgruppe. Möglicherweise haben Sie sich während des Meetings Notizen gemacht, oder Sie haben einige wichtige Details vergessen und müssen sich die Aufzeichnung anhören, um sie aufzuschreiben. In beiden Fällen kann dies ein zeitaufwändiger Prozess sein.

Mit RPA-Software könnte Ihr digitaler Assistent das Meeting für Sie sowohl transkribieren als auch zusammenfassen, wenn Sie den Bot so programmieren, dass er KI-Textzusammenfassungsmodelle nutzt und Natural Language Understanding-Software einsetzt. Und selbst wenn Ihr Meeting-Tool bereits über eine Transkriptionsfunktion für Aufzeichnungen verfügt, können Sie trotzdem RPA verwenden, um den Text für Sie zusammenzufassen. Dies optimiert Ihre Produktivität erheblich, da 70 % Ihrer Arbeit bereits erledigt sind. Dank der intelligenten Automatisierung müssen Sie nur noch die Reviews überprüfen, schärfen und verteilen, damit Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können.

4. Research und Erstellung von Berichten

Für viele von uns, insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche, ist Research und die Erstellung von Berichten eine der banalsten und mühsamsten Aufgaben, vor denen wir stehen. Dennoch stellen sie einen weiteren großartigen Anwendungsfall für RPA dar. Beispielsweise müssen verschiedene Berichte oft zu unterschiedlichen Zeiten abgegeben werden. Häufig müssen die Berichtsdaten aus Systemen stammen, die nicht miteinander kommunizieren, und anschließend in einem leicht verständlichen Format aufbereitet werden. 

RPA kann einen Großteil dieser Fleißarbeit eliminieren. Es kann aufbereitete Daten in Microsoft Excel-Tabellen einspeisen, um die Erstellung von Berichten oder Diagrammen zu automatisieren, selbst aus Systemen, die nicht nach Excel exportieren. Durch die Implementierung von RPA können Sie einmal pro Woche, monatlich oder bei Bedarf Berichte erstellen, die auf Daten in verschiedenen Systemen basieren. Ihre Automatisierung kann sogar Geschäftsprozesse im Voraus einrichten, um die für den Bericht benötigten Daten zu sammeln und zu analysieren. Sie können sich dann auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren – wie das Ziehen von Schlussfolgerungen und die Entwicklung von Strategien – anstatt den Großteil Ihrer Zeit mit dem Erstellen von Berichten zu verbringen. 

Probieren Sie die Robotic Process Automation selbst aus.

Wenn Sie noch keine praktische Erfahrung mit RPA-Lösungen hatten, kann es ziemlich beeindruckend sein zu sehen, wie ein digitaler Assistent Ihren workday und die Geschäftsabläufe Ihres Unternehmens beschleunigen kann. Warum testen Sie es nicht und beginnen Sie jetzt mit der digitalen Transformation Ihres Unternehmens? Melden Sie sich einfach hier an und probieren Sie IBM Robotic Process Automation 30 Tage lang kostenlos aus. 

Autor

Joberto Diniz

Offering Manager

Robotic Process Automation
Weiterführende Lösungen
IBM Robotic Process Automation

IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.

 Robotic Process Automation erkunden
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.

 Geschäftsautomatisierung
Lösungen zur Geschäftsautomatisierung

Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.

 Automatisierungslösungen entdecken
Gehen Sie den nächsten Schritt

IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.

 Robotic Process Automation erkunden Jetzt testen