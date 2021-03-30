Doch für viele von uns gibt es in unserem Arbeitsalltag sich wiederholende Aufgaben, die wir erledigen müssen.
Deshalb ist robotische Prozessautomatisierung (RPA) in Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) eine so transformative Automatisierungstechnologie. Es befreit uns von den monotonen Aufgaben, die uns daran hindern, zu höherwertigen Tätigkeiten zu gelangen.
Stellen Sie sich Ihren Arbeitstag und die manuellen Aufgaben vor, die Sie regelmäßig ausführen müssen. Wie könnte RPA Ihnen helfen? Hier sind einige nützliche Nutzen von RPA, die Sie vielleicht dazu inspirieren, sie an Ihrem Arbeitsplatz einzusetzen. Gartner prognostiziert, dass bis 2024 Automatisierung 69 % der Workload eines Vorgesetzten ersetzen wird (Link befindet sich außerhalb ibm.com).
Stellen Sie sich einen Anwendungsfall vor, der sich um einen Callcenter-Mitarbeiter im Gesundheitswesen dreht. Die Kernaufgabe dieses Mitarbeiters ist es, Beschwerden und Anfragen von Patienten zu bearbeiten und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, indem Probleme so genau und am schnellsten wie möglich gelöst werden. Gleichzeitig muss dieser Mitarbeiter jedoch Berichte über den Anrufstatus in drei verschiedene Systeme eingeben und drei verschiedene Datenbanken durchsuchen, um in Echtzeit eine Antwort für den Patienten zu finden. Das kann schnell überfordernd werden.
RPA-Tools sind eine großartige Lösung für diese Situation. Ein KI-gestützter digitaler Assistent kann RPA-Bots verwenden, um die Dateneingabe von Statusberichten und Abfragen von Zustand im Hintergrund zu automatisieren. Dadurch kann RPA Workflows optimieren, sodass sich die Mitarbeiter darauf konzentrieren können, schnelle Lösungen und im Idealfall positivere Customer Experience für jeden Patienten zu finden.
Hier in Brasilien gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, die von den Mitarbeitern verlangt, ihre Arbeitszeit im Auge zu behalten, indem sie sich mindestens viermal täglich ein- und ausstempeln Arbeitsbeginn, Mittagspause, Ende der Mittagspause, Arbeitsende). Dazu verwenden wir eine Desktop-Benutzeroberfläche, die erfordert, dass Sie Ihre Mitarbeiteridentifikation in Ihren Computer eingeben. Warum beginnen Sie den Tag nicht damit, diese Aufgabe an Ihren digitalen Assistenten auszulagern? Mit RPA können Sie Ihren Software-Roboter so konfigurieren, dass er sich einloggt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (z. B. wenn der Computer eingeschaltet wird), und dass er sich am Ende des Tages mit einem Klick ausloggt. Diese triviale Aufgabe ist nun automatisiert und spart Ihnen Zeit und Energie, die sich mit der Zeit summieren.
Vielleicht sind Sie für administrative Tätigkeiten zuständig, wie zum Beispiel die Verteilung des Protokolls einer aufgezeichneten Sitzung an eine breite Zielgruppe. Möglicherweise haben Sie sich während des Meetings Notizen gemacht, oder Sie haben einige wichtige Details vergessen und müssen sich die Aufzeichnung anhören, um sie aufzuschreiben. In beiden Fällen kann dies ein zeitaufwändiger Prozess sein.
Mit RPA-Software könnte Ihr digitaler Assistent das Meeting für Sie sowohl transkribieren als auch zusammenfassen, wenn Sie den Bot so programmieren, dass er KI-Textzusammenfassungsmodelle nutzt und Natural Language Understanding-Software einsetzt. Und selbst wenn Ihr Meeting-Tool bereits über eine Transkriptionsfunktion für Aufzeichnungen verfügt, können Sie trotzdem RPA verwenden, um den Text für Sie zusammenzufassen. Dies optimiert Ihre Produktivität erheblich, da 70 % Ihrer Arbeit bereits erledigt sind. Dank der intelligenten Automatisierung müssen Sie nur noch die Reviews überprüfen, schärfen und verteilen, damit Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können.
Für viele von uns, insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche, ist Research und die Erstellung von Berichten eine der banalsten und mühsamsten Aufgaben, vor denen wir stehen. Dennoch stellen sie einen weiteren großartigen Anwendungsfall für RPA dar. Beispielsweise müssen verschiedene Berichte oft zu unterschiedlichen Zeiten abgegeben werden. Häufig müssen die Berichtsdaten aus Systemen stammen, die nicht miteinander kommunizieren, und anschließend in einem leicht verständlichen Format aufbereitet werden.
RPA kann einen Großteil dieser Fleißarbeit eliminieren. Es kann aufbereitete Daten in Microsoft Excel-Tabellen einspeisen, um die Erstellung von Berichten oder Diagrammen zu automatisieren, selbst aus Systemen, die nicht nach Excel exportieren. Durch die Implementierung von RPA können Sie einmal pro Woche, monatlich oder bei Bedarf Berichte erstellen, die auf Daten in verschiedenen Systemen basieren. Ihre Automatisierung kann sogar Geschäftsprozesse im Voraus einrichten, um die für den Bericht benötigten Daten zu sammeln und zu analysieren. Sie können sich dann auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren – wie das Ziehen von Schlussfolgerungen und die Entwicklung von Strategien – anstatt den Großteil Ihrer Zeit mit dem Erstellen von Berichten zu verbringen.
Wenn Sie noch keine praktische Erfahrung mit RPA-Lösungen hatten, kann es ziemlich beeindruckend sein zu sehen, wie ein digitaler Assistent Ihren workday und die Geschäftsabläufe Ihres Unternehmens beschleunigen kann. Warum testen Sie es nicht und beginnen Sie jetzt mit der digitalen Transformation Ihres Unternehmens? Melden Sie sich einfach hier an und probieren Sie IBM Robotic Process Automation 30 Tage lang kostenlos aus.
Lesen Sie, wie IBM Robotic Process Automation Ihrem Unternehmen einen Nutzen in Höhe von 992.000 USD und einen ROI von 124 % einbringen kann.
Finden Sie heraus, welche Rolle RPA bei der Automatisierung von IT-Prozessen spielt - von der Förderung der digitalen Transformation bis hin zur Umsetzung geschäftsorientierter Automatisierungsinitiativen.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.
