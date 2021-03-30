Doch für viele von uns gibt es in unserem Arbeitsalltag sich wiederholende Aufgaben, die wir erledigen müssen.

Deshalb ist robotische Prozessautomatisierung (RPA) in Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) eine so transformative Automatisierungstechnologie. Es befreit uns von den monotonen Aufgaben, die uns daran hindern, zu höherwertigen Tätigkeiten zu gelangen.

Stellen Sie sich Ihren Arbeitstag und die manuellen Aufgaben vor, die Sie regelmäßig ausführen müssen. Wie könnte RPA Ihnen helfen? Hier sind einige nützliche Nutzen von RPA, die Sie vielleicht dazu inspirieren, sie an Ihrem Arbeitsplatz einzusetzen. Gartner prognostiziert, dass bis 2024 Automatisierung 69 % der Workload eines Vorgesetzten ersetzen wird (Link befindet sich außerhalb ibm.com).