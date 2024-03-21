IBM-Kunden können die Leistungsfähigkeit einer Multi-Access-Edge-Computing-Plattform mit den KI-Lösungen von IBM sowie den Hybrid-Cloud-Funktionen von Red Hat nutzen. Mit IBM können Kunden ihre eigene bestehende Netzwerk- und Edge-Infrastruktur einbringen. Wir stellen die Software bereit, die darauf aufbaut, um eine einheitliche Lösung zu schaffen.

Red Hat OpenShift ermöglicht die Virtualisierung und Containerisierung von Automatisierungssoftware, um eine erweiterte Flexibilität bei der Bereitstellung von Hardware zu bieten, die den Anwendungsanforderungen entsprechend optimiert ist. Außerdem bietet sie eine effiziente Systemorchestrierung, die datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit am Edge sowie die anschließende Verarbeitung in der Cloud ermöglicht.

IBM bietet eine breite Palette KI-optimierter Lösungen, von Servern und Speicher bis hin zu Software und Consulting. Die neueste Generation von IBM Servern, Speichern und Software unterstützt Sie bei der Modernisierung und Skalierung On-Premises und in der Cloud mit einer sicheren Hybrid Cloud, zuverlässiger KI-Automatisierung und Erkenntnissen.