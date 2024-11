Mit dieser endgültigen Regelung, die am 26. Januar 2016 in Kraft tritt, werden Mindestsicherheitsstandards für die Produktion von Frischware festgelegt, darunter auch für die Anwendung von biologischen Bodenzusätzen wie Rohdünger und stabilisiertem Kompost. Die Vorschriften der FDA zur Lebensmittelsicherheit sehen auch Ausnahmen für kleine Unternehmen vor, die in den letzten drei Jahren Produkte im Wert von weniger als 500.000 USD jährlich an einen „entsprechenden Endverbraucher“ verkauft haben. Der Begriff „Endverbraucher“ bezieht sich auf einen Direktverkauf an einen Kunden oder einen Lebensmittelbetrieb „der sich im selben Bundesstaat oder im selben Indianerreservat wie der Betrieb befindet oder nicht weiter als 275 Meilen vom Betrieb entfernt ist“.

Strategien zum Schutz von Lebensmitteln vor absichtlicher Verfälschung