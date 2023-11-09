Während sich viele Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) gesetzt haben und entsprechende Verpflichtungen eingegangen sind, die von Zielen und neuen regulatorischen Anforderungen getrieben werden, stehen sie vor verschiedenen Herausforderungen, wenn es darum geht, diese Ziele in die Tat umzusetzen.

Eine kürzlich von IBM durchgeführte Studie ergab, dass globale Führungskräfte unzureichende Daten (41 %) als größtes Hindernis für ihren ESG-Fortschritt angeben, gefolgt von regulatorischen Barrieren (39 %), inkonsistenten Standards (37 %) und unzureichenden Fähigkeiten (36 %). Die Auswirkungen von Datenproblemen werden für die Stakeholder des Unternehmens immer sichtbarer, da Verbraucher Kauf- und sogar Beschäftigungsentscheidungen treffen, die auf den Fortschritten eines Unternehmens bei der Erreichung seiner ESG-Ziele basieren.

Diejenigen, die sich dazu verpflichtet haben,die grüne Lücke zu schließen, haben auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Prozesse eingeführt und profitieren nun von den Vorteilen. Wenn Daten ein wesentliches Hindernis für den Erfolg sind, sollten Unternehmen die Implementierung einer Umweltstrategie in Erwägung ziehen, die ein unternehmensweites Engagement für bestimmte angestrebte Ergebnisse umfasst und Technologien nutzt, um Fortschritte zu beschleunigen und zu verfolgen.

Eine weitere aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) und SAP befragte 2,125 Führungskräfte, die an den Umwelt-Nachhaltigkeitsstrategien ihrer Unternehmen beteiligt sind. Die Studie lieferte ein überraschendes Ergebnis: Unternehmen, die sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht besser abschneiden als ihre Konkurrenten, verfügen auch über das am besten integrierte Ressourcenplanungssystem.

ERP ist die Technologie der Datenerfassung, die praktisch jeden Geschäftsprozess in einem Unternehmen berührt. Es kann finanzielle und ökologische Ziele miteinander verbinden und sorgt dafür, dass die Metriken nachvollziehbar und zugänglich sind. Wenn ERP in Verbindung mit anderen Systemen implementiert wird, ermöglicht es Kostentransparenz und Sichtbarkeit. Dadurch lassen sich Entscheidungen in Bezug auf umweltrelevante, regulatorische und geschäftskritische Fragen konsistenter und zuverlässiger treffen.