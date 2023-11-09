Während sich viele Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) gesetzt haben und entsprechende Verpflichtungen eingegangen sind, die von Zielen und neuen regulatorischen Anforderungen getrieben werden, stehen sie vor verschiedenen Herausforderungen, wenn es darum geht, diese Ziele in die Tat umzusetzen.
Eine kürzlich von IBM durchgeführte Studie ergab, dass globale Führungskräfte unzureichende Daten (41 %) als größtes Hindernis für ihren ESG-Fortschritt angeben, gefolgt von regulatorischen Barrieren (39 %), inkonsistenten Standards (37 %) und unzureichenden Fähigkeiten (36 %). Die Auswirkungen von Datenproblemen werden für die Stakeholder des Unternehmens immer sichtbarer, da Verbraucher Kauf- und sogar Beschäftigungsentscheidungen treffen, die auf den Fortschritten eines Unternehmens bei der Erreichung seiner ESG-Ziele basieren.
Diejenigen, die sich dazu verpflichtet haben,die grüne Lücke zu schließen, haben auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Prozesse eingeführt und profitieren nun von den Vorteilen. Wenn Daten ein wesentliches Hindernis für den Erfolg sind, sollten Unternehmen die Implementierung einer Umweltstrategie in Erwägung ziehen, die ein unternehmensweites Engagement für bestimmte angestrebte Ergebnisse umfasst und Technologien nutzt, um Fortschritte zu beschleunigen und zu verfolgen.
Eine weitere aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) und SAP befragte 2,125 Führungskräfte, die an den Umwelt-Nachhaltigkeitsstrategien ihrer Unternehmen beteiligt sind. Die Studie lieferte ein überraschendes Ergebnis: Unternehmen, die sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht besser abschneiden als ihre Konkurrenten, verfügen auch über das am besten integrierte Ressourcenplanungssystem.
ERP ist die Technologie der Datenerfassung, die praktisch jeden Geschäftsprozess in einem Unternehmen berührt. Es kann finanzielle und ökologische Ziele miteinander verbinden und sorgt dafür, dass die Metriken nachvollziehbar und zugänglich sind. Wenn ERP in Verbindung mit anderen Systemen implementiert wird, ermöglicht es Kostentransparenz und Sichtbarkeit. Dadurch lassen sich Entscheidungen in Bezug auf umweltrelevante, regulatorische und geschäftskritische Fragen konsistenter und zuverlässiger treffen.
Leider sind viele Nachhaltigkeitsdaten aufgrund isolierter Geschäftsprozesse, unzuverlässiger Daten und falsch ausgerichteter Geschäftsprioritäten nur schwer zugänglich. ERP deckt wesentliche Echtzeit-Informationen über alle Geschäftsfunktionen hinweg auf und liefert die notwendigen Daten an die Entscheidungsträger und Betreiber im Unternehmen, um eine optimierte Benutzererfahrung zu erzielen. Dieser neu entdeckte Zugang zu Daten gibt Unternehmen die Fähigkeit, unternehmensweite ESG-Verpflichtungen zu erfassen, zu berichten und darauf zu reagieren und viele der komplexen Herausforderungen und Anforderungen der Nachhaltigkeit zu bewältigen. Haben Unternehmen diesen Einblick in ihre Daten, können sie die Auswirkungen ihrer Entscheidungen besser nachvollziehen und darauf vertrauen, dass ihre Berichte stimmen. Dadurch kann der kulturelle Wandel beschleunigt werden, der zur Unterstützung und Beschleunigung einer insgesamt nachhaltigen Unternehmenstransformation erforderlich ist.
Während es für einige fast unmöglich erscheint, Fortschritte bei der Erreichung von ESG-Zielen zu erzielen, gibt es Unternehmen, die es geschafft haben, den Code für einen grüneren Erfolg zu knacken. Die oben erwähnte Studie von IBM und SAP identifizierte eine Gruppe besonders erfolgreicher Unternehmen (15 %) – die Environmental Sustainability Enabled (Enabled) –, die der ökologischen Nachhaltigkeit aktiv Priorität einräumen und konkrete, öffentlichkeitswirksame Pläne zur Zielerreichung umsetzen, und zwar weitaus häufiger als ihre Kollegen. Die Studie ergab, dass motivierte Unternehmen die ökologische Nachhaltigkeit gleichauf mit der finanziellen Leistung stellen, weil sie selbst erlebt haben, wie ein nachhaltiger Ansatz ihre finanziellen Ergebnisse verbessert.
Die kürzlich durchgeführte Studie ergab auch, dass diese sich auf ERP-Datenstrukturen verlassen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dazu gehören weitere herausragende Ergebnisse:
Alle Unternehmen sollten darauf achten, dass ERP in einer vernetzten Wirtschaft dazu beitragen kann, gemeinsame Nachhaltigkeitsinitiativen zu fördern und zu standardisieren.
Nachhaltigkeit und ERP sind Teamsportarten, die sich an den tatsächlichen Daten orientieren, und kein Team kann allein Erfolg haben. Als strategische Partner für S/4HANA und SAP-Nachhaltigkeitslösungen bringen IBM und SAP Technologien und Dienstleistungen mit unternehmensweiten Plattformen zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Silos aufzubrechen und Lösungen über kritische Geschäfts- und Betriebsfunktionen zu integrieren. Nachhaltigkeit bleibt weiterhin eine geschäftliche Notwendigkeit und der Druck, Geschäftsprozesse zu verändern, wird nur weiter zunehmen.
Lesen Sie die vollständige Studie, um zu erfahren, wie wir unseren Kunden dabei helfen, ERP zu nutzen, um Nachhaltigkeit zu operationalisieren. SAP und IBM wissen, wie sie Unternehmen dabei helfen können, den Zeiger auf ihren ESG-Verpflichtungen zu verschieben, ohne ihre Geschäftsanforderungen oder ihre Rentabilität zu beeinträchtigen.
