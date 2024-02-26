Finanzdienstleister modernisieren ihre Data Governance seit mehr als einem Jahrzehnt. Doch je näher wir uns dem weltweiten wirtschaftlichen Abschwung nähern, desto dringlicher wird der Bedarf an erstklassiger Governance. Wie können Banken, Kreditgenossenschaften und Finanzberater mit den anspruchsvollen regulatorischen Vorgaben Schritt halten und gleichzeitig mit begrenzten Budgets und einer höheren Mitarbeiterfluktuation zu kämpfen haben?
Die Antwort lautet Datenabstammung. Wir haben sechs wichtige Gründe zusammengestellt, warum Finanzunternehmen sich an Lineage-Plattformen wie Manta wenden, um die Kontrolle über ihre Daten zu erhalten.
In der Wirtschaft trägt jede Entscheidung zum Geschäftsergebnis bei. Deshalb ist die Wirkungsanalyse entscheidend, da sie die Konsequenzen einer Entscheidung prognostiziert. Wie wirkt sich eine Entscheidung auf die Kunden aus? Stakeholder? Vertrieb?
Die Datenabstammung hilft bei diesen Untersuchungen. Da Lineage ein Umfeld schafft, in dem Berichte und Daten vertrauenswürdig sind, können Teams fundiertere Entscheidungen treffen. Datenabstammung bietet diese Zuverlässigkeit – und mehr.
Ein oft übersehener Aspekt der Wirkungsanalyse ist die IT-Resilienz. Dieser blinde Fleck wurde im März 2021 deutlich, als CNA Financial von einem Ransomware-Angriff betroffen war, der weitreichende Netzwerkunterbrechungen zur Folge hatte. Die E-Mail-Konten des Unternehmens wurden gehackt, die Verbraucher gerieten in Panik, und CNA Financial war gezwungen, ein Rekord-Lösegeld in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zu zahlen. Hier kommt eine auf Lineage basierende Wirkungsanalyse ins Spiel. Im Falle einer Bedrohung sollten Sie darauf vorbereitet sein, diese zu bekämpfen, und genau wissen, in welchem Umfang Ihr Unternehmen davon betroffen sein wird.
Die IT-Resilienz ist zudem durch Naturkatastrophen, Benutzerfehler, Infrastrukturversagen, Cloud-Übergänge und mehr bedroht. Tatsächlich erlebten 76 % der Unternehmen in den letzten zwei Jahren einen Vorfall, der einen IT-Notfallwiederherstellungsplan erforderlich machte.
Die meisten Unternehmen tun sich mit der Wirkungsanalyse schwer, da sie bei manueller Durchführung erhebliche Ressourcen erfordert. Mit dem automatisierten Lineage von Manta konnten Finanzunternehmen die Produktivität ihrer Entwicklungsteams um bis zu 4 % steigern, nachdem sie das Lineage-System eingeführt hatten.
Wie oben besprochen, gibt es unzählige Bedrohungen für das Geschäftsergebnis Ihres Unternehmens. Egal, ob es sich um einen erfolgreichen Ransomware-Angriff oder eine schlecht geplante Cloud-Migration handelt, es ist immer günstiger, das Problem zu erkennen, bevor es Schaden anrichten kann.
Deshalb ist die Observability von Datenpipelines so wichtig. Es schützt nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch Ihre Kunden, die Ihnen ihr Geld anvertrauen.
Die Datenabstammung erweitert den Umfang Ihrer Daten-Observability und umfasst neben den Daten selbst auch die Datenverarbeitung oder Datenpipelines. Durch diese erweiterte Observability können Vorfälle in der Designphase verhindert oder in der Implementierungs- und Testphase erkannt werden, um die Wartungskosten zu senken und eine höhere Produktivität zu erzielen.
Kunden von Manta, die eine vollständige Datenherkunft erstellt haben, konnten datenbezogene Probleme 90 % schneller bis zur Quelle zurückverfolgen als mit ihrem vorherigen manuellen Ansatz. Das bedeutet, dass die für bestimmte Systeme zuständigen Teams laut einer Studie von Manta jedes Problem innerhalb weniger Minuten beheben können.
Der Finanzsektor ist stark reguliert. Institutionen müssen Vorschriften wie Basel III, SOC 2, FACT, BSA/AML und CECL einhalten.
Alle diese Vorschriften erfordern eine genaue Datenerfassung. Ihr Unternehmen muss folgende Fragen beantworten können:
Die Datenabstammung hilft Ihnen, diese Fragen zu beantworten, indem sie hochdetaillierte Visualisierungen Ihrer Datenflüsse erstellt. Mit diesen Berichten können Sie Ihre Daten genau verfolgen und melden, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
Nach Prognosen von McKinsey werden bis 2024 acht von zehn US-Dollar, die für IT-Hosting ausgegeben werden, in die Cloud fließen. Im Finanzbereich haben bereits 40 % der Banken und 41 % der Kreditgenossenschaften Cloud-Technologien bereitgestellt.
Wenn Sie jedoch schon einmal an der Migration eines Datensystems beteiligt waren, wissen Sie, wie komplex der Prozess ist. In den nächsten drei Jahren werden voraussichtlich rund 100 Milliarden US-Dollar an Cloud-Finanzmitteln verschwendet werden – und die meisten Unternehmen nennen die Kosten für die Migration als eines der größten Hindernisse für die Einführung der Cloud. Der Prozess ist so komplex (und teuer), da jedes System aus Tausenden oder Millionen miteinander verbundener Teile besteht und es unmöglich ist, alles in einem einzigen Schritt zu migrieren.
Die Aufteilung des Systems in kleinere Einheiten von Objekten (Berichte, Tabellen, Workflows usw.) kann die Handhabung erleichtern, birgt aber eine neue Herausforderung: Wie migriert man einen Teil, ohne einen anderen Teil zu beschädigen? Woher wissen Sie, welche Teile gruppiert werden können, um die Anzahl der externen Abhängigkeiten zu minimieren?
Mithilfe der Datenabstammung wird jedes Objekt im migrierten System erfasst und Abhängigkeiten werden dokumentiert. Kunden von Manta haben mithilfe der Datenabstammung ihre Migrationsprojekte 40 % schneller und mit 30 % weniger Ressourcen abgeschlossen.
Data Engineers, Entwickler und Data Scientists sind weiterhin schnell wachsende und schwer zu besetzende Berufe im Technologiesektor. Der Mangel an Fachkräften im Bereich Data Engineering hat sich von einem Problem zu einer Krise ausgeweitet, die durch die zunehmende Komplexität der Datensysteme weiter verschärft wird. Das Letzte, was Sie wollen, ist, Ihre wertvollen Data Engineers ständig mit routinemäßigen, manuellen (und frustrierenden) Aufgaben wie der Verfolgung von Datenvorfällen, der Bewertung der Auswirkungen geplanter Änderungen oder der Beantwortung derselben Fragen zur Herkunft von Datensätzen immer wieder zu überlasten.
Die Datenherkunftsanalyse kann dazu beitragen, Routineaufgaben zu automatisieren und wo immer möglich Self-Service zu ermöglichen. Dadurch können Data Scientists und andere Stakeholder jederzeit selbst aktuelle Informationen zur Herkunft und zum Ursprung ihrer Daten abrufen. Eine detaillierte Datenabstammung ermöglicht zudem eine schnellere Einarbeitung von Data Engineers, um neue oder weniger erfahrene Data Engineers in die Rolle zu integrieren, ohne die Stabilität und Zuverlässigkeit der Datenumgebung zu beeinträchtigen.
Data Governance ist, insbesondere in der Finanzwelt, nicht neu. Der Basler Ausschuss veröffentlichte BCBS 239 bereits im Jahr 2013. Die Verordnung sollte die Fähigkeiten der Banken zur Aggregation und Meldung risikobezogener Daten stärken und damit das Vertrauen in die Daten erhöhen.
Entwickler von Berichten, Data Scientists und Bürger benötigen Daten, denen sie vertrauen können, um genaue, zeitnahe und sichere Entscheidungen zu treffen. Doch in der heutigen komplexen Datenumgebung hat man es mit verteilten Servern und Infrastrukturen zu tun, was zu unterschiedlichen Datenquellen und unzähligen Datenabhängigkeiten führt. Sie benötigen einen vollständigen Überblick über alle Ihre Datenquellen, um zu sehen, wie diese sich durch Ihr Unternehmen bewegen, alle Berührungspunkte zu verstehen und zu erkennen, wie diese miteinander interagieren. Man kann seinen Daten nur dann vollkommen vertrauen, wenn man sie vollständig versteht.
Datenabstammung bietet einen umfassenden Überblick über alle Ihre Datenflüsse, Quellen, Transformationen und Abhängigkeiten. Sie stellen eine genaue Berichterstellung sicher, sehen, wie wichtige Berechnungen abgeleitet wurden, und gewinnen Vertrauen in Ihr Datenverwaltungs-Framework und Ihre Strategie.
Manta hat Dutzenden von Kunden im Finanzbereich bei der Umsetzung der Vorteile von Datenabstammung geholfen. Wir bringen Intelligenz ins Metadatenmanagement, indem wir eine automatisierte Lösung bereitstellen, die Ihnen hilft, die Produktivität zu steigern, Vertrauen in Ihre Daten zu gewinnen und die digitale Transformation zu beschleunigen.
Die Manta-Plattform umfasst einzigartige Funktionen, mit denen Sie das Beste aus Ihrer Datenabstammung herausholen können, darunter mehr als 40 sofort einsatzbereite, vollständig automatisierte Scanner. Zudem arbeitet Manta mit den gängigsten Datenkatalogen zusammen; unsere Plattform integriert sich mit Katalogen wie Collibra, Informatica, Alation und anderen.
