In der Wirtschaft trägt jede Entscheidung zum Geschäftsergebnis bei. Deshalb ist die Wirkungsanalyse entscheidend, da sie die Konsequenzen einer Entscheidung prognostiziert. Wie wirkt sich eine Entscheidung auf die Kunden aus? Stakeholder? Vertrieb?

Die Datenabstammung hilft bei diesen Untersuchungen. Da Lineage ein Umfeld schafft, in dem Berichte und Daten vertrauenswürdig sind, können Teams fundiertere Entscheidungen treffen. Datenabstammung bietet diese Zuverlässigkeit – und mehr.

Ein oft übersehener Aspekt der Wirkungsanalyse ist die IT-Resilienz. Dieser blinde Fleck wurde im März 2021 deutlich, als CNA Financial von einem Ransomware-Angriff betroffen war, der weitreichende Netzwerkunterbrechungen zur Folge hatte. Die E-Mail-Konten des Unternehmens wurden gehackt, die Verbraucher gerieten in Panik, und CNA Financial war gezwungen, ein Rekord-Lösegeld in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zu zahlen. Hier kommt eine auf Lineage basierende Wirkungsanalyse ins Spiel. Im Falle einer Bedrohung sollten Sie darauf vorbereitet sein, diese zu bekämpfen, und genau wissen, in welchem Umfang Ihr Unternehmen davon betroffen sein wird.

Die IT-Resilienz ist zudem durch Naturkatastrophen, Benutzerfehler, Infrastrukturversagen, Cloud-Übergänge und mehr bedroht. Tatsächlich erlebten 76 % der Unternehmen in den letzten zwei Jahren einen Vorfall, der einen IT-Notfallwiederherstellungsplan erforderlich machte.

Die meisten Unternehmen tun sich mit der Wirkungsanalyse schwer, da sie bei manueller Durchführung erhebliche Ressourcen erfordert. Mit dem automatisierten Lineage von Manta konnten Finanzunternehmen die Produktivität ihrer Entwicklungsteams um bis zu 4 % steigern, nachdem sie das Lineage-System eingeführt hatten.