Finanzdienstleistungen, Zahlungen und die Rationalisierung ineffizienter Prozesse liegen uns im Blut. Es ist also keine Überraschung, dass mein Kollege und Co-Autor dieses Artikels, Nitin Gaur, und sein Team vor vier Jahren das Undenkbare bewältigt haben, indem sie ein globales Zahlungsnetzwerk für Überweisungen und Interbankzahlungen aufbauten.
Als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, hat das Team es auch für die verschiedenen regulatorischen und Compliance-Anforderungen mit robusten Zahlungsvorgängen konzipiert, um alle konventionellen Denkweisen zu durchbrechen und offener und transparenter zu werden.
Die Pandemie hat viele Unternehmen und Branchen dazu gezwungen, ihre Strategien, Kunden und Teams neu zu bewerten. Unser grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk, auch bekannt als IBM World Wire, war da keine Ausnahme. Wir haben uns die Geschäftswelt und die strategischen Prioritäten beim Aufbau eines Zahlungsnetzwerks und bei der Lizenzvergabe genauer angesehen. Ende 2020 verlagerten wir also unseren Schwerpunkt vom Betrieb eines Netzwerks auf die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf unsere Kunden als Servicebeschleuniger für unsere Finanzinstitute und Zahlungsanbieter.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir vor kurzem (nach einer Menge bürokratischer Hürden) den Code von IBM World Wire als Open Source zur Verfügung gestellt haben! Wir engagieren uns für die Open-Source-Gemeinschaft und unterstützen unsere Kunden mit dem, was wir gelernt haben. Sie finden den Code hier.
Dies ist ein hochmodernes Netzwerk für grenzüberschreitende Zahlungen, das auf dem Stellar-basierten Blockchain basiert. Der Hauptnutzen dieses Netzwerks besteht darin, die Kosten und Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu reduzieren.
Als alternative Zahlungsmethode zielt sie darauf ab, die Kosten zu senken, Reibungsverluste zu beseitigen und die Effizienz der Abwicklung zu steigern. Dieses Netzwerk beginnt mit Geldtransferunternehmen (MTOs) und soll auf andere Zahlungsströme wie B2B, Banken und Unternehmenszahlungen ausgeweitet werden.
Wir haben das ursprüngliche IBM World Wire entwickelt, um die Kosten und Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu reduzieren. Wir freuen uns, es mit der Open-Source-Community zu teilen. Hier ist ein Blick:
Dieses Netzwerk ist ein Zahlungsprodukt mit Programmierschnittstelle (API), das die Geldüberweisungsdienste von Finanzinstituten unterstützen soll. Diese Softwaredienste nutzen das Blockchain-Netzwerk und die APIs. IBM fungiert als Netzwerkbetreiber und hostet Validator-Knoten. Die Transaktionen zwischen den Teilnehmern werden gemäß dem vom Blockchain-Netzwerk definierten Konsensalgorithmus verarbeitet.
Als Netzbetreiber erstellte IBM Netzwerkkonten in den Namen der Teilnehmer und unter deren Kontrolle, unter anderem für den Austausch von Geldern und Wertübertragungen. Diese Konten sind ausschließlich für die Nutzung in Verbindung mit den Softwarediensten von IBM vorgesehen. Teilnehmer kommunizieren miteinander und tauschen Informationen über das Blockchain-Netzwerk aus, indem sie das Netzwerk nutzen, um Wert untereinander zu transferieren.
Teilnehmer können Transaktionen entweder direkt untereinander außerhalb des Netzwerks über eine digitale Verpflichtung oder im Netzwerk durch die Übertragung von virtuellen Währungen oder anderen Digital Assets zwischen ihren Konten mittels Hauptbucheinträge im Blockchain abwickeln.
