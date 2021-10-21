Finanzdienstleistungen, Zahlungen und die Rationalisierung ineffizienter Prozesse liegen uns im Blut. Es ist also keine Überraschung, dass mein Kollege und Co-Autor dieses Artikels, Nitin Gaur, und sein Team vor vier Jahren das Undenkbare bewältigt haben, indem sie ein globales Zahlungsnetzwerk für Überweisungen und Interbankzahlungen aufbauten.



Als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, hat das Team es auch für die verschiedenen regulatorischen und Compliance-Anforderungen mit robusten Zahlungsvorgängen konzipiert, um alle konventionellen Denkweisen zu durchbrechen und offener und transparenter zu werden.

Die Pandemie hat viele Unternehmen und Branchen dazu gezwungen, ihre Strategien, Kunden und Teams neu zu bewerten. Unser grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk, auch bekannt als IBM World Wire, war da keine Ausnahme. Wir haben uns die Geschäftswelt und die strategischen Prioritäten beim Aufbau eines Zahlungsnetzwerks und bei der Lizenzvergabe genauer angesehen. Ende 2020 verlagerten wir also unseren Schwerpunkt vom Betrieb eines Netzwerks auf die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf unsere Kunden als Servicebeschleuniger für unsere Finanzinstitute und Zahlungsanbieter.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir vor kurzem (nach einer Menge bürokratischer Hürden) den Code von IBM World Wire als Open Source zur Verfügung gestellt haben! Wir engagieren uns für die Open-Source-Gemeinschaft und unterstützen unsere Kunden mit dem, was wir gelernt haben. Sie finden den Code hier.