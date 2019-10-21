Blockchain als Herzstück eines Telekommunikationsanbieter-Ökosystems

Nach Angaben des National Travel and Transportation Office des US-Handelsministeriums reisten im Jahr 2018 93 Millionen Amerikaner ins Ausland. Natürlich hatten alle ein Handy. Wenn sie auf fremdem Boden landeten, stellten ihre Telefone eine Verbindung zu einem ihnen unbekannten Netz her. Ihre amerikanischen Netzbetreiber stellten ihnen Gebühren für jeden Telefonanruf, jede SMS oder jeden Datentest in Rechnung, der über das ausländische Netz im Ausland verbraucht wurde. Im Backend berechneten die ausländischen Netzbetreiber den amerikanischen Netzbetreibern Gebühren dafür, dass sie die Teilnehmer die lokale Infrastruktur nutzen ließen.

Stellen Sie sich nun vor, dass sich dieses Szenario für die Millionen von Menschen wiederholt, die jeden Tag durch ein beliebiges Land der Welt reisen, oder für die Millionen, die von zu Hause oder ihrem Büro aus internationale Anrufe in andere Länder tätigen. Sie können sich ein Bild davon machen, wie viele Daten Anbieter verwalten müssen, um sich gegenseitig erfolgreich Gebühren für diese Dienste in Rechnung zu stellen.

Jeden Monat müssen Milliarden von Transaktionen auf der Grundlage komplexer internationaler Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Parteien verfolgt, validiert, abgeglichen, gelöscht und abgewickelt werden. Dies ist ein ideales Szenario, in dem Blockchain Abläufe rationalisieren und Anbieter von manuellen Prozessen, Rechtsstreitigkeiten und unvorhergesehenen Kosten befreien kann.