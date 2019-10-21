Blockchain als Herzstück eines Telekommunikationsanbieter-Ökosystems

Telekommunikation ist ein zentraler Aspekt unseres täglichen Lebens: Dank unserer Telefone sind wir immer verbunden, und das ist für die meisten von uns auf diesem Planeten Realität. Anbieter von Kommunikationsdiensten, besser bekannt als Telekommunikationsanbieter, haben in den letzten Jahrzehnten ein Netzwerk aus Infrastruktur und Geschäftsbeziehungen aufgebaut.
Neue Trends der Branche – globale Mobilgeräte, Internet der Dinge und 5G – stellen neue Herausforderungen und einen neuen Geschäftsansatz dar. Jüngste Projekte innerhalb der Branche zeigen, dass die Blockchain eine Technologie ist, die Transformation der Branche unterstützen kann.
Nach Angaben des National Travel and Transportation Office des US-Handelsministeriums reisten im Jahr 2018 93 Millionen Amerikaner ins Ausland. Natürlich hatten alle ein Handy. Wenn sie auf fremdem Boden landeten, stellten ihre Telefone eine Verbindung zu einem ihnen unbekannten Netz her. Ihre amerikanischen Netzbetreiber stellten ihnen Gebühren für jeden Telefonanruf, jede SMS oder jeden Datentest in Rechnung, der über das ausländische Netz im Ausland verbraucht wurde. Im Backend berechneten die ausländischen Netzbetreiber den amerikanischen Netzbetreibern Gebühren dafür, dass sie die Teilnehmer die lokale Infrastruktur nutzen ließen.
Stellen Sie sich nun vor, dass sich dieses Szenario für die Millionen von Menschen wiederholt, die jeden Tag durch ein beliebiges Land der Welt reisen, oder für die Millionen, die von zu Hause oder ihrem Büro aus internationale Anrufe in andere Länder tätigen. Sie können sich ein Bild davon machen, wie viele Daten Anbieter verwalten müssen, um sich gegenseitig erfolgreich Gebühren für diese Dienste in Rechnung zu stellen.
Jeden Monat müssen Milliarden von Transaktionen auf der Grundlage komplexer internationaler Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Parteien verfolgt, validiert, abgeglichen, gelöscht und abgewickelt werden. Dies ist ein ideales Szenario, in dem Blockchain Abläufe rationalisieren und Anbieter von manuellen Prozessen, Rechtsstreitigkeiten und unvorhergesehenen Kosten befreien kann.
Einige Unternehmen der Telekommunikationsbranche, wie das von GSMA und ITW GLF unterstützte Communication Blockchain Network, zeigen Interesse an Blockchain als bevorzugte Lösung für die Verwaltung von Transaktionen mit hohem Volumen.
Der Hauptgrund für diese Wahl ist, dass sie für die Lösung eines branchenweiten Problems eine branchenweite Lösung suchen. Ein Blockchain-Netzwerk kann durch seine Distributed-Ledger-Technologie die Reichweite und die Governance bieten, die erforderlich sind, um gemeinsame Standards unter Wettbewerbern im selben Sektor auf kollaborative Weise durchzusetzen.
Darüber hinaus ermöglicht Blockchain ein offenes und interoperables Ökosystem, das auf gemeinsamen Standards basiert, in dem jeder Akteur seine eigenen Daten mitbringen, sicher teilen und zum Erreichen seiner Geschäftsziele beitragen kann.
Bei genauerer Betrachtung des spezifischen Prozesses der Abwicklung und Verrechnung großer Transaktionsmengen bietet Blockchain Funktionen, die perfekt zu den Problemen der Anbieter passen.
Blockchain ermöglicht es den Parteien, bei jeder Transaktion dieselben Daten – Werte, Mengen und mehr – einzusehen. Intelligente Verträge übersetzen komplexe Vereinbarungen in digitalen Code, sodass sie nicht mehr manuell ausgeführt werden müssen. Konsensmechanismen reduzieren die Streitigkeiten am Ende des Vergleichsprozesses.
Dank dieser Funktionen können Telekommunikationsunternehmen Zeit und Arbeit für manuelle Prozesse dediziert einsparen und die bei Streitigkeiten gebundene Menge an Kosten reduzieren.
Die Telekommunikationsbranche steht aufgrund der Einführung des Internet der Dinge und 5G vor einer der größten Veränderungen in ihrer Geschichte. Beide Technologien unterstützen die Umwandlung von Sprache in Daten. In der Vergangenheit war Sprache die Grundlage für große Transaktionsvolumina. Heute haben Daten jedoch einen größeren und wachsenden Anteil, da Maschinen bei der Erzeugung großer Mengen an IoT-Input eine Rolle spielen.
Die Fülle und das Wachstum von Daten stellen Anbieter vor die Herausforderung, diese Informationen zu speichern, zu verwalten und auszutauschen, um den geschäftlichen Nutzen zu steigern. Blockchain kann die Plattform für hochwertige und innovative Anwendungsfälle sein, wie z. B. Datenzugriff (Endbenutzer können entscheiden, wie und wer Zugriff auf die von ihnen generierten Daten haben soll), Geräteidentität (Integration von Blockchain, IoT und Sicherheit, um Geräte im Netzwerk aufzuzeichnen und schädliche Nutzung zu verhindern) oder Datenaustausch (Schaffung von Marktplätzen für zugängliche Daten, in denen Datenlieferanten von Datennutzern belohnt werden).
Die Telekommunikationsbranche stärkt ihr globales Ökosystem und ist auf der Suche nach einer Technologie, die Zusammenarbeit und Kreativität fördert. Blockchain eignet sich ideal und ermöglicht größere Effizienz und neue Funktionen, die bisher noch nicht erforscht wurden.