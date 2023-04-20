Heutige Kunden und Mitarbeiter erwarten auf jeder Plattform ein personalisiertes und vernetztes Benutzererfahrung in Echtzeit. Da Unternehmensanwendungen wachsen und sich weiterentwickeln, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird die Integration zwischen den Anwendungen immer wichtiger. Der manuelle Aufbau von Point-to-Point-Integrationen ist zeitaufwändig, ineffizient und kostspielig. und Unternehmen benötigen eine bessere Möglichkeit, Daten zu nutzen und zu teilen, sowie eine flexiblere und flexible Möglichkeit, neue Funktionen und Lösungen hinzuzufügen. Hier können Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) helfen. API-gesteuerte Konnektivität, auch bekannt als API-gesteuerte Integration oder API-Konnektivität, erfüllt diese Anforderungen, um Unternehmen dabei zu helfen, Silos aufzubrechen, die Zusammenarbeit zu verbessern, schnell auf Veränderungen zu reagieren und die Innovation zu steigern.

Eine API ist eine Reihe definierter Regeln, die es verschiedenen Anwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. APIs bieten eine moderne, effiziente Möglichkeit, anderen den Zugriff auf die Daten und Services eines Unternehmens zu gewähren und diese zu nutzen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungsdaten und -funktionen in ihrem Ökosystem zu öffnen, einschließlich externer Drittanbieter-Entwickler, Geschäftspartner und interner Abteilungen innerhalb ihres Unternehmens.

APIs sind leichte, modulare Bausteine, die in mehreren Anwendungen wiederverwendet und zusammengefügt werden können, um Konsistenz und Skalierbarkeit zu gewährleisten, bei gleichzeitiger Sicherung und Kontrolle. Es ist daher keine Überraschung, dass die Nutzung von APIs in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist. Schätzungsweise 75 Prozent (Quelle: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, November 2022) aller Unternehmen werden bis zum nächsten Jahr APIs nutzen, sowohl intern als auch extern, in mehreren Branchen und in einer Vielzahl von Anwendungsfällen.