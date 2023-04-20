Heutige Kunden und Mitarbeiter erwarten auf jeder Plattform ein personalisiertes und vernetztes Benutzererfahrung in Echtzeit. Da Unternehmensanwendungen wachsen und sich weiterentwickeln, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird die Integration zwischen den Anwendungen immer wichtiger. Der manuelle Aufbau von Point-to-Point-Integrationen ist zeitaufwändig, ineffizient und kostspielig. und Unternehmen benötigen eine bessere Möglichkeit, Daten zu nutzen und zu teilen, sowie eine flexiblere und flexible Möglichkeit, neue Funktionen und Lösungen hinzuzufügen. Hier können Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) helfen. API-gesteuerte Konnektivität, auch bekannt als API-gesteuerte Integration oder API-Konnektivität, erfüllt diese Anforderungen, um Unternehmen dabei zu helfen, Silos aufzubrechen, die Zusammenarbeit zu verbessern, schnell auf Veränderungen zu reagieren und die Innovation zu steigern.
Eine API ist eine Reihe definierter Regeln, die es verschiedenen Anwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. APIs bieten eine moderne, effiziente Möglichkeit, anderen den Zugriff auf die Daten und Services eines Unternehmens zu gewähren und diese zu nutzen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungsdaten und -funktionen in ihrem Ökosystem zu öffnen, einschließlich externer Drittanbieter-Entwickler, Geschäftspartner und interner Abteilungen innerhalb ihres Unternehmens.
APIs sind leichte, modulare Bausteine, die in mehreren Anwendungen wiederverwendet und zusammengefügt werden können, um Konsistenz und Skalierbarkeit zu gewährleisten, bei gleichzeitiger Sicherung und Kontrolle. Es ist daher keine Überraschung, dass die Nutzung von APIs in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist. Schätzungsweise 75 Prozent (Quelle: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, November 2022) aller Unternehmen werden bis zum nächsten Jahr APIs nutzen, sowohl intern als auch extern, in mehreren Branchen und in einer Vielzahl von Anwendungsfällen.
APIs verändern zwar die Art und Weise, wie Geschäfte abgewickelt werden, aber sie können auch unübersichtlich werden. Ein typisches Unternehmen hat heute 15,564 APIs im Einsatz (Quelle: 451 Forschung, gesponsert von Noname). Wenn Änderungen auftreten – wie das Hinzufügen einer neuen Datenquelle oder die Änderung einer bestehenden Datenquelle – kann es für IT-Mitarbeiter unmöglich sein, mit der manuellen Codierung von APIs Schritt zu halten.
API-gesteuerte Konnektivität ist eine moderne Möglichkeit, Anwendungen und Daten über wiederverwendbare APIs zu integrieren. Sie ersetzt den übermäßig komplexen Point-to-Point-Integrationsstil, um eine flexiblere, skalierbarere und agilere Architektur zu ermöglichen. Die Verwendung von APIs – die mit Hilfe einer API Management-Software verwaltet, gesichert, veröffentlicht und monetarisiert werden können – als wiederverwendbare Assets ermöglicht eine schnellere, effizientere und skalierbarere Integration.
Ein API-gesteuerter Konnektivitätsansatz hilft Unternehmen in vielerlei Hinsicht:
API-gesteuerte Konnektivität besteht aus zwei sich ergänzenden Technologien: Anwendungsintegration und API Management.
Mit API Management Software können Sie APIs steuern, verwalten, sichern und monetarisieren. Die Anwendungsintegration ist, wie der Name schon sagt, für die Implementierung und Integration dieser Anwendungen unabhängig vom Format verantwortlich. Die Anwendungsintegration ermöglicht es Benutzern außerdem, APIs zu erstellen und zu autorisieren, während API Management Methoden zur Steuerung dieser APIs bereitstellt.
Anwendungsintegrationsplattformen, die APIs unterstützen, bieten die Möglichkeit, die Arbeitsweise von IT-Teams zu verändern – indem sie es Geschäftstechnologen und weniger erfahrenen Entwicklern ermöglichen, Apps und Integrationen zu erstellen, und indem sie es den IT-Mitarbeitern erlauben, sich auf strategischere Prioritäten wie komplexere, umsatzgenerierende Aktivitäten und Governance zu konzentrieren.
IBM verwendet einen modularen, aber integrierten Ansatz für API-gesteuerte Konnektivität, der es Unternehmen ermöglicht, nur das zu kaufen, was sie benötigen. IBM API Connect ist eine API-Managementlösung, die den gesamten API-Lebenszyklus unterstützt und es Anbietern ermöglicht, APIs zu erstellen und zu verwalten. Damit können APIs mithilfe von sofort einsatzbereiten Sicherheits- und Governance-Richtlinien abgesichert werden. Ebenso können APIs innerhalb und außerhalb des Unternehmens über das App Connect Developer Portal gemeinsam genutzt werden und die Wiederverwendung fördern. Über das Developer Portal können zudem im Self-Service bestehende APIs erkannt und diese für andere Projekte wiederverwendet werden.
IBM App Connect ist eine benutzerfreundliche Application Platform, auf der Sie APIs erstellen und wiederverwenden können. Mit einer Low-Code-Schnittstelle, die für Geschäftsanwender geeignet ist, trägt sie zur Optimierung der Anwendungsintegration und zur Erhöhung der Wiederverwendbarkeit von APIs bei. Die Lösung ist als SaaS-Angebot oder lokal verfügbar. Mit IBM App Connect können Geschäftsanwender und Integrationsfachleute bestehende APIs über den App Connect-Katalog entdecken. Sie können vorhandene APIs in App-/Datenintegrationsprojekten wiederverwenden und neue APIs aus modellgesteuerten Integrationsabläufen erstellen.
Beides sind Schlüsselkomponenten der IBM iPaaS-Lösung. Die enge Integration zwischen App Connect und API Connect ermöglicht Unternehmen Zusammenarbeit und Innovation. Eine mit API Connect erstellte API kann erkannt und in den App Connect-Connectorkatalog importiert werden. Ein App Connect-Benutzer kann einen Ablauf für eine API erstellen, ihn dann sichern und Gateway-Richtlinien anwenden – und das alles innerhalb derselben Erfahrung. Testen Sie die Funktionsweise mit der 30-tägigen Testversion von App Connect und der 30-tägigen Testversion von API Connect.
Erfahren Sie, was eine für das KI-Zeitalter neu konzipierte iPaaS leisten kann. Mit einer einheitlichen, hybriden Lösung für alle Integrationszenarien und agentischer KI zur Steigerung der Produktivität bereitet IBM den Weg der Integration.
Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel. Informieren Sie sich über die neuesten Markttrends in The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025
Erfahren Sie, wie Bonfiglioli eine einzige Plattform bereitstellte, um jede Integrationsherausforderung zu meistern. „Sie erfüllt die geschäftlichen Anforderungen an eine Low-Code-Automatisierung und stellt gleichzeitig sicher, dass die IT-Abteilung volle Transparenz und Kontrolle hat – ganz gleich, wo sich unsere Daten befinden oder wohin sie sollen. “ Fabio Zoboli, Integration Architect, Bonfiglioli
Entdecken Sie, wie webMethods Hybrid Integration KI, APIs, Apps und Daten vereint – mit einer selbstgeführten, praxisorientierten Tour durch drei wichtige iPaaS-Anwendungsfälle.
Bewältigen Sie die Komplexität der iPaaS-Bereitstellung mit dem Expertenleitfaden von IBM. Gehen Sie die Herausforderungen der Integration an und befähigen Sie Ihr Team mit umsetzbaren Strategien.
Erfahren Sie aus der TEI-Studie von Forrester, wie die Bereitstellung von IBM webMethods einen messbaren ROI für Ihr Unternehmen liefern kann.
Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration, die sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpasst. KI-gestützte, API-basierte Automatisierung
Erschließen Sie Ihr Geschäftspotenzial mit IBM Integrationslösungen, die Anwendungen und Systeme für den schnellen und sicheren Zugriff auf wichtige Daten verbinden.
Nutzen Sie das volle Potenzial der Hybrid Cloud im Zeitalter der agentischen KI
