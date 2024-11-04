Quantenkompositionen und die Zukunft von KI in der Musik

Ich arbeite seit Ende der 1980er Jahre mit KI. 1994 verteidigte ich an der University of Edinburgh eine Doktorarbeit über den Einsatz von KI für Sounddesign und Musik. Das war wahrscheinlich die erste Dissertation zu diesem Thema im Vereinigten Königreich.

Wir müssen jedoch bedenken, dass KI Software ist und KI-Software Hardware benötigt, um zu funktionieren. Mich hat immer die Tatsache fasziniert, dass KI immer noch auf einem Computertyp läuft, der erstmals in den 1940er Jahren von John von Neumann beschrieben wurde und als „von-Neumann-Architektur“ bezeichnet wird. In Quantencomputing-Kreisen werden solche Geräte als „klassische Computer“ bezeichnet.

Bereits zu Beginn meiner Karriere habe ich mich mit der Erforschung alternativer Computertypen zur Entwicklung von KI beschäftigt. Meine persönliche Theorie ist, dass neue Arten von Computerarchitekturen neue Ansätze für KI ermöglichen.

Während meines Doktoratsstudiums wurde ich dazu inspiriert, mehr über die sogenannte „Harvard-Architektur“ zu erfahren, die den Von-Neumann-Engpass vermied, der dadurch entstand, dass Daten und Anweisungen aus demselben Speicher abgerufen wurden. Außerdem hatte ich das Glück, am Edinburgh Parallel Computing Centre [jetzt EPCC genannt] mit Parallelrechnern mit gemeinsamen und verteilten Speicher-Multiprozessoren zu arbeiten. 1995 komponierte ich ein elektronisches Musikstück mit dem Titel „Olivine Trees“ mit einem Cray T3D, dem damals größten Supercomputer Europas.

Quantencomputing war natürlich schon länger ein Thema für mich. Doch am Anfang war alles theoretisch und schwer zu begreifen. Ich stellte oft fest, dass Physiker anders über die Informationsverarbeitung sprechen als Informatiker. Und bis vor relativ kurzer Zeit gab es keine tatsächlichen Quantencomputer. Auf IBM Quantum Experience [jetzt bekannt als IBM Quantum Platform] wurde ich erst Ende 2016 aufmerksam. Damit konnte jeder mit einem Internetanschluss auf einen 5-Qubit Quantum zugreifen. Anfang 2017 begann ich, mich auf die Erforschung von KI und prozeduraler Musikgenerierungssysteme mit Quantencomputing zu konzentrieren und damit Musik zu komponieren. Der Rest ist Geschichte!