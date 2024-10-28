Die Fintech-Branche steht kurz vor einem entscheidenden Wendepunkt. Die generative KI bietet weiterhin neue Möglichkeiten und neue Sicherheitsrisiken, während sie Finanzabläufe neu gestaltet. Und da weltweit Milliarden von Menschen immer noch keinen oder nur unzureichenden Zugang zu Bankdienstleistungen haben, sind die Möglichkeiten für disruptive Innovationen enorm: Experten prognostizieren, dass der Fintech-Markt bis 2030 auf einen Umsatz von sage und schreibe 1,5 Billionen US-Dollar anwachsen könnte.
Dies sind nur einige der Top-Themen dieser Woche auf der Money 20/20, wo jedes Jahr die größten Akteure der Fintech-Branche zusammenkommen, um über die Zukunft des Geldes zu diskutieren. Zum Abschluss des Besuchs von IBM auf der jährlichen Finanzkonferenz haben wir uns mit Kamini Belday, Leiterin des Bereichs Global Payments Solutioning bei IBM Cloud, unterhalten, um ihre Einschätzung zu den Fintech-Trends zu erhalten, die im kommenden Jahr zu beobachten sind.
Belday: Es gibt viele beitragende Faktoren. Die Verbraucherpräferenzen ändern sich – wir alle wollen digital, benutzerfreundlich, sofort verfügbar und bequem. Fintech-Unternehmen, die als Störfaktoren begonnen haben, haben sich weiterentwickelt, um die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen und sich als führend zu positionieren. Im Laufe der Zeit haben sie einen hohen Bekanntheitsgrad und Vertrauen aufgebaut, was sie zu einer echten Alternative zu den traditionellen Banken macht. PayPal und Square, das jetzt Block, Inc. heißt, sind zwei namhafte Beispiele.
Betrachtet man es von der regulatorischen Seite, so konnten viele Fintech-Unternehmen, die sich an die Einhaltung der Vorschriften angepasst und in diese investiert haben, ihr Wachstum aufrechterhalten. Sie haben das Vertrauen der Verbraucher gewonnen. Vergleichen Sie das mit anderen Fintech-Unternehmen, die in einem relativ unregulierten Umfeld tätig sind.
Diese Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Zusammenarbeit mit Banken. Sie bieten White-Label-Lösungen an, damit sie Zugang zu größeren Märkten haben und mehr integrierte Lösungen anbieten können. Das macht sie zu Favoriten für Risikokapital, was ihnen wiederum hilft, schnell zu expandieren und ihre Marktposition zu festigen.
Belday: UPI und Pix waren aus vielen Gründen sehr erfolgreich, angefangen bei der Unterstützung durch die Regierung, die Glaubwürdigkeit verleiht und die Akzeptanz fördert. Beide Real-Time Payments basieren auf robusten technischen Infrastrukturen, die große Transaktionsvolumina sicher verarbeiten und effizient mit Cloud skalieren können. Das Design ist personalisiert und benutzerfreundlich – jeder, der ein Mobiltelefon benutzt, kann Sofortzahlungen durchführen, und das ist in Ländern mit hoher Mobilfunkdurchdringung, aber geringerer Bankeninfrastruktur von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus haben öffentliche Bewusstseinskampagnen, die Nutzer über digitale Zahlungen und den Aufbau eines Geschäfts ausschließlich über ihre Mobiltelefone aufklären, zu einer breiteren Akzeptanz beigetragen.
Der FedNow-Dienst der US-Notenbank, der Real-Time Payments in den USA anbieten soll, stand anfänglich vor einigen Herausforderungen, aber die Akzeptanz nimmt rasant zu. Hierbei spielen einige wichtige Faktoren eine Rolle. Die Marktreife ist ein Aspekt. Ein weiterer Grund ist, dass Tier-1-Banken mehr Zeit für die Aufrüstung und die vollständige Integration von FedNow benötigen, da sie bereits über etablierte elektronische Zahlungssysteme verfügen, die in geschäftskritischen Workloads auf der ganzen Welt tief verwurzelt sind. Banken sind bei der Einführung neuer Technologien auch aufgrund regulatorischer Vorgaben sowie Transaktionskosten vorsichtig, da sie die Kosten der Einführung gegen die Kosten des laufenden Betriebs abwägen müssen.
Belday: Es entwickelt sich jetzt weiter und wird sich in den nächsten drei bis fünf Jahren weiterhin erheblich fortsetzen. Ich denke, es wird durch veränderte Verbraucherpräferenzen, regulatorische Entwicklungen, einen stärkeren Fokus auf Datenschutz und Sicherheit, finanzielle Inklusion und Technologie wie DeFi [dezentrale Finanzen], CBDC [digitale Zentralbankwährung] und Digital Asset angetrieben. Wenn sich diese Trends weiterentwickeln, müssen Unternehmen und Finanzinstitute flexibel bleiben, um die Komplexität der neuen Geldtransfergeschäftswelt zu bewältigen.
Belday: Es beginnt mit grundlegenden Prinzipien, um die algorithmische Transparenz von KI zu fördern. Der Zweck der KI ist es, die menschliche Intelligenz zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen oder unabhängig zu arbeiten. Das erinnert mich an ein Zitat von Thomas Watson Jr., dem zweiten Präsidenten von IBM: „Unsere Maschinen sollten nichts weiter sein als Werkzeuge zur Erweiterung der Fähigkeiten der Menschen, die sie benutzen.“ Bei IBM vertreten wir auch heute noch diesen Standpunkt.
Zweitens, Daten und Erkenntnisse gehören ihrem Ersteller. KI-Systeme müssen die Privatsphäre und die Datenrechte der Nutzer jederzeit priorisieren und schützen! Und drittens muss die Technologie transparent und erklärbar sein. Unternehmen müssen klar darlegen, wer ihre KI-Systeme trainiert, welche Daten für das Training verwendet werden und, am wichtigsten, was in die Empfehlungen ihrer Algorithmen einfließt.
KI hat das Potenzial, das Vertrauen der Kunden erheblich zu stärken, wenn sie verantwortungsvoll und ethisch korrekt eingesetzt wird. Durch die Priorisierung von Transparenz, Sicherheit, Fairness und Kundenbindung können Unternehmen starke Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und gleichzeitig sicherstellen, dass Daten sorgsam behandelt werden. Dazu gehören klare Richtlinien für die Datennutzung, regelmäßige Prüfungen und die Verpflichtung zu ethischen Geschäftspraktiken. Verantwortlichkeit zu übernehmen fördert eine Kultur des Vertrauens und ermutigt Kunden zur Interaktion mit der Marke.
Belday: Da Zahlungssysteme immer komplexer und vernetzter werden, wird der Einsatz von KI zur Verbesserung der Sicherheit entscheidend sein. Die Einführung von Multi-Faktor-Authentifizierungsmethoden [MFA] wie Fingerabdrücken, Gesichtserkennung und Spracherkennung zur Verify der Benutzeridentität sorgt für eine zusätzliche Sicherheitsebene. Wenn KI-Algorithmen Transaktionsmuster in Echtzeit analysieren, wird eine normale Benutzeraktivität festgestellt. Jede Abweichung von diesen Mustern kann Warnmeldungen, zusätzliche Verifizierungsschritte oder beides auslösen, die mithilfe von KI automatisiert werden können, um Betrug zu verhindern. Und generative KI kann eine weitere Sicherheitsebene hinzufügen, indem sie synthetische Datensätze erstellt, die betrügerische Transaktionen simulieren.
Und schließlich kann die prädiktive KI dazu verwendet werden, historische Daten zu analysieren und in Echtzeit Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit von Betrug zu machen, und zwar mit Risikobewertungsmodellen, die erweiterte Datenelemente von Zahlungsabwicklern und Banken einbeziehen können. Das bedeutet, dass die KI ihre Algorithmen anpassen kann, wenn Betrüger neue Taktiken entwickeln, um durch kontinuierliches Lernen und Anpassen den Methoden effektiv entgegenzuwirken.
