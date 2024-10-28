Belday: Es gibt viele beitragende Faktoren. Die Verbraucherpräferenzen ändern sich – wir alle wollen digital, benutzerfreundlich, sofort verfügbar und bequem. Fintech-Unternehmen, die als Störfaktoren begonnen haben, haben sich weiterentwickelt, um die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen und sich als führend zu positionieren. Im Laufe der Zeit haben sie einen hohen Bekanntheitsgrad und Vertrauen aufgebaut, was sie zu einer echten Alternative zu den traditionellen Banken macht. PayPal und Square, das jetzt Block, Inc. heißt, sind zwei namhafte Beispiele.

Betrachtet man es von der regulatorischen Seite, so konnten viele Fintech-Unternehmen, die sich an die Einhaltung der Vorschriften angepasst und in diese investiert haben, ihr Wachstum aufrechterhalten. Sie haben das Vertrauen der Verbraucher gewonnen. Vergleichen Sie das mit anderen Fintech-Unternehmen, die in einem relativ unregulierten Umfeld tätig sind.

Diese Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Zusammenarbeit mit Banken. Sie bieten White-Label-Lösungen an, damit sie Zugang zu größeren Märkten haben und mehr integrierte Lösungen anbieten können. Das macht sie zu Favoriten für Risikokapital, was ihnen wiederum hilft, schnell zu expandieren und ihre Marktposition zu festigen.