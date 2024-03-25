Können speichersichere Programmiersprachen 70 % der Sicherheitslücken beseitigen?

Speicherfehler entstehen, wenn ein Programmierer Code schreibt, der ein Problem im Zusammenhang mit dem Speicherzugriff verursacht. Häufige Fehler treten bei Pufferüberläufen und hängenden Zeigern auf. Durch die Verwendung einer speichersicheren Programmiersprache wie Rust, Go, Java, Swift und Python können Entwickler keinen Code erstellen, der einen Speicherfehler verursacht, da die Sprache spezifische Eigenschaften wie Speicher- oder Typsicherheit beinhaltet. Wenn Entwickler Code in nicht speichersicheren Sprachen wie C und C++ schreiben, können sie unbeabsichtigt Code schreiben, der zu Speicherzugriffsfehlern führen kann. Anstatt die Fehler während der Kompilierungs- und Laufzeit zu erkennen, wie es bei speichersicheren Sprachen der Fall ist, gelangen die Fehler in die endgültige Version und verursachen Sicherheitsprobleme.

Während sich Cybersicherheit oft auf die Reaktion auf Bedrohungen konzentriert, beginnt die Risikominderung mit der Entwicklung von Praktiken, die Codefehler reduzieren, welche Sicherheitsprobleme verursachen können. Google berichtete, dass 70 % der schwerwiegenden Sicherheitslücken tatsächlich Speichersicherheitsprobleme sind. Weit verbreitete Programmiersprachen wie C und C++ sind oft die Ursache für viele der Probleme, insbesondere aufgrund von Zeigerfehlern.

Die Verwendung einer speichersicheren Sprache reduziert speichersichere Sicherheitslücken erheblich oder beseitigt sie vollständig. Dies wiederum verringert das Cybersicherheitsrisiko des endgültigen Codes. Neben der verbesserten Sicherheit verringern speichersichere Sprachen auch die Zahl der Abstürze und ermöglichen es den Entwicklern, ihre Produktivität zu steigern, da sie sich nicht mit Fragen der Speicherverwaltung befassen müssen.