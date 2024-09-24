Neue OpenAI-Modelle meistern komplexe Aufgaben

Die effektivste Nutzung dieser fortschrittlichen KI-Modelle wird wahrscheinlich eine Partnerschaft zwischen menschlichem Fachwissen und maschinellen Funktionen erfordern. „Der Mensch muss immer Input geben, mit der Planung einverstanden sein und diese Dinge Verify“, sagte Hay.

Hay warnte davor, die Leistungsfähigkeit der Modelle zu überschätzen: „Ich denke, man kann großartige Ergebnisse erzielen. Ich denke, wenn die Leute das Wort AGI hören, denken sie an diesen großen pulsierenden Kopf in der Cloud ... tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, machen die Modelle, wie sie sind, mit ihrer nächsten Tokenvorhersage, guten Trainingsdaten und ihrer Planung usw. einen ziemlich guten Job – besser als Menschen in vielen Aufgaben.“

Die Entwicklung dieser Modelle wirft Fragen zur Natur der künstlichen Intelligenz und deren Vergleich mit menschlicher Kognition auf. Die neuen Modelle haben in bestimmten Bereichen bemerkenswerte Fähigkeiten bewiesen – sie übertreffen den Menschen bei standardisierten Tests wie der Anwaltsprüfung und dem Studierfähigkeitstest in den USA, SAT. Dennoch kämpfen sie immer noch mit Aufgaben, die für die meisten Menschen intuitiv sind.

Hay wies darauf hin, dass die Modelle mit Aufgaben, die Menschen als einfach empfinden, Schwierigkeiten haben können: „Das Modell ist hervorragend bei spezifischen Einzelaufgaben. Allerdings hat es derzeit Schwierigkeiten, zwischen verschiedenen Teilen eines Gesprächs zu unterscheiden. Dies führt zu Verwirrung hinsichtlich der Fähigkeit des Systems, mehrere Konzepte gleichzeitig zu verarbeiten. Das Modell legt zu viel Wert auf den Kontext und berücksichtigt bei der Bearbeitung von Anfragen oft zu viele irrelevante Informationen.“

Baracaldo fügte eine Warnung hinzu: „Auch wenn dieses Modell sehr beeindruckend ist, macht es manchmal Fehler. Und wenn Sie den technischen Bericht lesen, sehen Sie, dass manchmal Lösungen entstehen, die ein echter Experte, ein Mensch, denkt, dass sie nicht machbar sind, aber das Modell kennt nicht alle Annahmen.”

Die Auswirkungen dieser Fortschritte reichen weit über die Technologiebranche hinaus. In Forschung und Wissenschaft könnten sie das Entdeckungstempo beschleunigen, indem sie komplexe Datenanalysen und Hypothesengenerierung unterstützen. In Bereichen wie Medizin und Recht könnten sie als Instrumente zur Erweiterung des menschlichen Fachwissens dienen und potenziell zu genaueren Diagnosen oder umfassenderen Rechtsanalysen führen.

Hay fasste den praktischen Wert der neuen Modelle für Unternehmen zusammen: „Sie sind viel bessere Programmierer als zuvor.“