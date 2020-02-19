Der Umfang, die Variabilität und die schnelle Entwicklung von Edge-Umgebungen stellen eine Herausforderung dar, für die herkömmliche Verwaltungssoftware nicht konzipiert wurde. Es wurde ursprünglich für zentralisierte Topologien mit vielen Servern (oft standardisiert) in einigen Rechenzentren oder Public Cloud-Regionen mit seltenen Änderungen der Umgebung entwickelt.

Mit Edge Computing verfügen wir nun über Zehntausende von Servern und Hunderttausende von Edge-Geräten, die wesentlich heterogener sind und an Tausenden von entfernten Standorten eingesetzt werden, wobei ständig neue Standorte oder Edge-Geräte und Server hinzukommen. Für einen Administrator ist es fast unmöglich, die Topologie und die relevanten Unterschiede zu verstehen, was bei dem Versuch, neue Anwendungen für den Edge zu implementieren, entscheidend ist.

„Die Entwicklung einer erfolgreichen Edge-Strategie erfordert die Berücksichtigung der Komplexität der Management-Endgeräte und die Erkenntnis, dass Skalierbarkeit und Variabilität sich dramatisch von traditionellen lokalen oder Public-Cloud-Bereitstellungen unterscheiden.“

IDC White Paper, gesponsert von IBM, „The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value“, Januar 2020