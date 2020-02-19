Wenn Sie CIO im Einzelhandel, in der Fertigung, im Vertrieb, im Bankwesen oder in fast jeder anderen Branche sind, entwickeln Sie eine Strategie, die Ihre Geschäftsbereiche durch die Einführung einer massiv dezentralen Rechenarchitektur, auch bekannt als Edge Computing, Umsatz und Kosteneinsparungen ermöglicht.
Sie befürchten jedoch, dass herkömmliche Verwaltungsansätze nicht dafür ausgelegt sind, eine Topologie mit Zehntausenden von Edge-Servern und Hunderttausenden von Edge-Geräten kosteneffizient zu verwalten und zu sichern.
Der Umfang, die Variabilität und die schnelle Entwicklung von Edge-Umgebungen stellen eine Herausforderung dar, für die herkömmliche Verwaltungssoftware nicht konzipiert wurde. Es wurde ursprünglich für zentralisierte Topologien mit vielen Servern (oft standardisiert) in einigen Rechenzentren oder Public Cloud-Regionen mit seltenen Änderungen der Umgebung entwickelt.
Mit Edge Computing verfügen wir nun über Zehntausende von Servern und Hunderttausende von Edge-Geräten, die wesentlich heterogener sind und an Tausenden von entfernten Standorten eingesetzt werden, wobei ständig neue Standorte oder Edge-Geräte und Server hinzukommen. Für einen Administrator ist es fast unmöglich, die Topologie und die relevanten Unterschiede zu verstehen, was bei dem Versuch, neue Anwendungen für den Edge zu implementieren, entscheidend ist.
„Die Entwicklung einer erfolgreichen Edge-Strategie erfordert die Berücksichtigung der Komplexität der Management-Endgeräte und die Erkenntnis, dass Skalierbarkeit und Variabilität sich dramatisch von traditionellen lokalen oder Public-Cloud-Bereitstellungen unterscheiden.“
IDC White Paper, gesponsert von IBM, „The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value“, Januar 2020
Das enorme Umfang, die Variabilität und die Veränderungsrate von Edge-Umgebungen erfordert einen neuen Ansatz – einen autonomen Managementansatz . Verwaltungsmaßnahmen wie Bereitstellung, Vereinbarung, Ausführung und laufende Validierung von Workload müssen vom menschlichen Administrator auf autonome Verwaltungssoftware übertragen werden.
Dies wird durch asynchrone Kommunikation zwischen Softwareagenten auf Edge-Endgeräten und einem Management-Hub erreicht, die die autonome Verwaltungssoftware bilden. Die durchgeführten Aktionen basieren auf der Absicht des Administrators, jedoch ohne sein Eingreifen, selbst beim Onboarding neuer Endgeräte.
Hier ein Beispiel: „Bereitstellen Sie diese Anwendung auf jedem Edge-Server mit OpenShift 4.2, 8 Kerne frei, 2 GB Speicher, 1 TB Speicher, nicht in Toronto, Kanada, nicht mit einer Anwendung im Besitz der Abteilung ABCD.“
Edge-Software-Agenten entscheiden eigenständig, ob die von ihnen repräsentierten Edge-Endpunkte der vom Administrator gesetzten Absicht entsprechen, und starten gegebenenfalls automatisch die Installation der Anwendung. Die Software-Agenten überprüfen kontinuierlich die Gültigkeit der Vereinbarung im Laufe der Zeit. Wenn beispielsweise die Version von Red Hat OpenShift später auf 4.3 aktualisiert wird, kann der Agent den Administrator darüber informieren, dass die Vereinbarung nicht mehr gültig ist, oder die Anwendung automatisch schließen – alles ohne Initiierung oder Eingreifen des Administrators.
Dank autonomer Verwaltung kann ein einzelner Administrator Zehntausende von Endgeräten ohne menschliches Eingreifen verwalten.
Ihr Haus wird autonom, ist es nicht an der Zeit, dass Ihre Verwaltungssoftware das auch tut?
Das ist wirklich eine fantastische Zeit. Die Konvergenz von 5G, Edge Computing und KI wird ein Level der Innovation auslösen, das es so noch nie gegeben hat. IBM ist überzeugt, dass Unternehmen Edge-IT nutzen können, um schnellere Erkenntnisse und Maßnahmen zu ermöglichen, einen kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten und neue Customer Experience zu schaffen.
Erfahren Sie, wie autonomes Edge-Management CIOs in die Lage versetzt, branchenübergreifend Umsätze zu steigern und Kosten zu senken, und dabei die Ansätze des Edge-Computing revolutioniert.
