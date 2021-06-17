Diese Phase leitet die Priorisierung von Anwendungsfällen und die Entwicklung eines KI-Aktionsplans. Das Team – bestehend aus einem Business-Stakeholder, einem Data Scientist, einem Data Owner, einem Operations Lead und weiteren Rollen – konzentriert sich zunächst auf den Business-Anwendungsfall, definiert den Geschäftswert und legt die Business-KPIs fest. Anschließend wird die technische Aufgabe angegangen, indem das Geschäftsziel in spezifische KI-Aufgaben übersetzt wird. Abschließend entwickelt das Team einen strukturierten Aktionsplan für eine Lösung der identifizierten technischen Aufgaben zur Unterstützung des Geschäftsziels.

Die Anwendung der Prinzipien von Enterprise Design Thinking ist eine Best Practice für diese Phase. Design Thinking hilft, verschiedene geschäftliche und technische Aspekte von Verzerrung/Fairness, Robustheit, Erklärbarkeit usw. im Kontext des Anwendungsfall zu identifizieren und zu definieren. Diese Phase hilft bei der Beantwortung von Fragen wie:

Welche Erwartungen hat die Geschäftswelt an Fairness und Transparenz?

Welche Vorschriften müssen wir einhalten?

Wie erhalten wir Zugang zu sensiblen Datenattributen?

Wie detailliert und in welcher Häufigkeit müssen Erklärungen gegeben werden?

Es ist auch wichtig, alle Unternehmensdaten und KI-Richtlinien zur Kenntnis zu nehmen, die das Team bei der Ausarbeitung dieser Anwendungsfälle befolgen muss, um zu vermeiden, dass es in letzter Minute zu Problemen bei der Validierung für den Einsatz in der Produktion kommt.