Das NIST Cybersecurity Framework (CSF) hilft Unternehmen dabei, ihr Risikomanagement zu verbessern, indem eine gemeinsame Sprache verwendet wird, die sich auf die Geschäftstreiber konzentriert, um die Cybersicherheit zu verbessern.

NIST CSF 1.0 wurde im Februar 2014 veröffentlicht, Version 1.1 im April 2018. Im Februar 2024 veröffentlichte NIST seine neueste CSF-Iteration: 2.0. Der Weg zu CSF 2.0 begann mit einer Informationsanfrage (RFI) im Februar 2022. In den folgenden zwei Jahren engagierte sich NIST in der Cybersicherheit durch Analysen, Workshops, Kommentare und Entwurfsüberarbeitungen, um bestehende Standards zu verfeinern und ein neues Modell zu schaffen, das sich wandelnde Sicherheitsherausforderungen widerspiegelt.

Während der Kern des CSF derselbe bleibt, gibt es einige bemerkenswerte Ergänzungen zur neuen Version. Hier erfahren Unternehmen, was sie über das neue Framework wissen müssen, wie es sich auf den Betrieb auswirkt und wie IT-Teams CSF Version 2.0 effektiv im täglichen Betrieb anwenden können.