Ein neuer Bericht von SecurityScorecard zeigt einen auffälligen Trend bei den weltweit führenden Energieunternehmen, bei denen 90 % im letzten Jahr von Datenpannen durch Dritte betroffen waren. Diese Statistik ist besonders besorgniserregend angesichts der wichtigen Rolle, die diese Unternehmen im Alltag spielen.
Ihre zunehmende Abhängigkeit von digitalen Systemen begünstigt die Zunahme von Angriffen auf Infrastrukturnetze. Dies macht deutlich, dass diese Energieunternehmen einen proaktiven Ansatz zur Sicherung ihrer Netzwerke und Kundendaten verfolgen müssen.
Der Energiesektor stand 2023 vor großen Herausforderungen, gekennzeichnet durch einen deutlichen Anstieg von Datenschutzverletzungen. Diese Vorfälle führten nicht nur zum Durchsickern sensibler Informationen, sondern warfen auch Zweifel an den Sicherheitsprotokollen der Branche auf. Die Verstöße waren unterschiedlich, führten aber alle zu finanziellen Verlusten, Rufschädigung und einem Vertrauensverlust bei den Kunden.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen dieses Berichts gehören:
Dieser Anstieg der Sicherheitslücken veranlasst den Sektor, seine Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, was möglicherweise zu einer stärkeren Abwehr gegen zukünftige Vorfälle führen kann.
Wenn Energieunternehmen expandieren wollen, beauftragen sie oft mehrere Drittanbieter für spezielle Dienstleistungen. Diese externen Partner, von Softwareanbietern bis hin zu Logistikanbietern, bringen ihre individuellen Sicherheitskonfigurationen ein.
Diese Kooperationen bieten zwar zahlreiche Vorteile, eröffnen aber auch neue Sicherheitslücken. Ein kompromittiertes Lieferantensystem kann Cyberkriminellen als Einfallstor dienen, um in das Datennetzwerk eines Partners einzudringen.
Ein weiterer Schlüsselfaktor für die zunehmende Häufigkeit von Cyberangriffen ist das Bestreben des Energiesektors nach Digitalisierung. Die Integration von Technologien wie IoT-Geräten, Cloud Computing und maschinellem Lernen bietet zahlreiche Vorteile, erweitert aber auch die Angriffsfläche.
Da zahlreiche Energieunternehmen dem Wachstum Priorität einräumen, wird ein umfassendes Verständnis der Sicherheit ihrer Lieferkette oft vernachlässigt. Dieses Defizit in der Aufsicht kann dazu führen, dass entscheidende Schwachstellen unentdeckt bleiben, was eine Herausforderung für die präventive Behebung von Sicherheitslücken darstellt. Diese vernachlässigten Bereiche können zu Hauptzielen für Cyberangreifer werden, die diese Sicherheitslücken ausnutzen wollen.
Einrichtungen der kritischen Infrastruktur müssen wachsam gegenüber Sicherheitsverletzungen durch Dritte sein, da diese Vorfälle nicht nur die finanzielle Stabilität, sondern auch die operative Effektivität und ihr öffentliches Image gefährden.
Die wirtschaftlichen Folgen von Datenschutzverletzungen sind erheblich. Die Kosten können von unmittelbaren Ausgaben für die Aufdeckung und Behebung des Verstoßes bis hin zu behördlichen Strafen und möglichen rechtlichen Schritten der Betroffenen reichen. Ein aktueller Bericht von IBM zu den Kosten von Data Breaches im Jahr 2023 zeigt, dass der durchschnittliche finanzielle Verlust durch solche Vorfälle im vergangenen Jahr 4,45 Millionen USD betrug, was einem Anstieg von 15 % in den letzten drei Jahren entspricht.
Ein von einem Dritten ausgehender Sicherheitsverstoß kann betriebliche Abläufe massiv stören. Dies kann zu Phasen der Inaktivität und verminderter Produktivität führen. Im Extremfall kann es für Unternehmen notwendig sein, ihren Betrieb vollständig einzustellen, um die Situation zu bewältigen. Dieser Stillstand der Aktivitäten ist besonders kritisch und entscheidend für Unternehmen, die für lebenswichtige Dienstleistungen wie Strom, Wasser und Transport verantwortlich sind, da er weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen haben kann.
Neben den finanziellen und operativen Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen durch Dritte gibt es auch Risiken für den Ruf eines Unternehmens. Vertrauen ist unglaublich wichtig, und wenn es einmal verloren ist, lässt es sich nur sehr schwer wiederherstellen. Dies kann Zweifel an der Fähigkeit eines Unternehmens aufkommen lassen, sensible Informationen zu schützen, was sich auf das künftige Geschäftswachstum auswirken wird.
Angesichts der wachsenden Besorgnis über Sicherheitsverletzungen durch Dritte bleiben Unternehmen des Energiesektors nicht untätig und implementieren bessere Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung gegen diese Bedrohungen. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Taktiken aufgeführt, die sie anwenden.
Es sollte eine gründliche Bewertung der Anbieter durchgeführt werden, um das Risiko durch Dritte zu minimieren. Dieser Schritt ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsprotokolle und -praktiken der Partner den Standards des Unternehmens entsprechen. Dazu gehört eine Bewertung ihrer Sicherheitspraktiken, wie z. B. Datenschutzrichtlinien, Notfallpläne, Einhaltung von Vorschriften und finanzielle Bonität.
Eine wichtige Komponente des Risikomanagements von Drittanbietern umfasst die laufende Prüfung und Überwachung der Systeme und Netzwerke externer Anbieter. Diese kontinuierliche Überwachung hilft Unternehmen dabei, Veränderungen im Risikoprofil eines Lieferanten zu erkennen und potenzielle Bedrohungen schneller zu identifizieren. Durch den Einsatz von Echtzeit-Überwachungstools für sofortige Warnmeldungen bei ungewöhnlichen Aktivitäten und routinemäßigen Prüfungen wird sichergestellt, dass die Anbieter die festgelegten Sicherheitsstandards durchgehend einhalten.
Im regulären Geschäftsverkehr mit Dritten ist der sichere Austausch von Daten ein entscheidendes Anliegen. Unternehmen setzen auf sichere Datenübertragungsprotokolle wie Verschlüsselung, sichere Dateiübertragungssysteme und strenges Zugriffsmanagement.
Die Netzwerksegmentierung ist eine weitere wichtige Strategie zur Verringerung des Risikos durch Dritte. Dazu gehört die Aufteilung des Netzwerks in verschiedene Segmente, die jeweils durch spezifische Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden, um die Auswirkungen eines möglichen Verstoßes zu begrenzen.
Die jüngste Zunahme von Angriffen auf Drittanbieter unterstreicht, wie wichtig es ist, die Strategien von Drittanbietern ständig zu aktualisieren und zu verbessern. Durch die regelmäßige Überprüfung und Verbesserung dieser Strategien können Unternehmen potenziellen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sein und die Sicherheit ihrer Kundendaten gewährleisten.