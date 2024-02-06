Wenn Energieunternehmen expandieren wollen, beauftragen sie oft mehrere Drittanbieter für spezielle Dienstleistungen. Diese externen Partner, von Softwareanbietern bis hin zu Logistikanbietern, bringen ihre individuellen Sicherheitskonfigurationen ein.

Diese Kooperationen bieten zwar zahlreiche Vorteile, eröffnen aber auch neue Sicherheitslücken. Ein kompromittiertes Lieferantensystem kann Cyberkriminellen als Einfallstor dienen, um in das Datennetzwerk eines Partners einzudringen.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für die zunehmende Häufigkeit von Cyberangriffen ist das Bestreben des Energiesektors nach Digitalisierung. Die Integration von Technologien wie IoT-Geräten, Cloud Computing und maschinellem Lernen bietet zahlreiche Vorteile, erweitert aber auch die Angriffsfläche.

Da zahlreiche Energieunternehmen dem Wachstum Priorität einräumen, wird ein umfassendes Verständnis der Sicherheit ihrer Lieferkette oft vernachlässigt. Dieses Defizit in der Aufsicht kann dazu führen, dass entscheidende Schwachstellen unentdeckt bleiben, was eine Herausforderung für die präventive Behebung von Sicherheitslücken darstellt. Diese vernachlässigten Bereiche können zu Hauptzielen für Cyberangreifer werden, die diese Sicherheitslücken ausnutzen wollen.