Schalten Sie das Potenzial von generativer KI mit intelligenter Automatisierung frei

In dem Maße, in dem Unternehmen die digitale Transformation vorantreiben und Daten und Technologien in ihre Abläufe und Prozesse integrieren, schaffen sie die Möglichkeit, Geschäftsinitiativen – egal wie klein oder groß – zu automatisieren, z. B. Verwaltungsaufgaben, Workflows, Überwachung und plattformübergreifende Integration. Gleichzeitig erhöht die digitale Transformation auch die Komplexität der Technologiesysteme, Plattformen und Infrastrukturen, auf denen Unternehmen arbeiten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass IT-Unternehmen bei der Automatisierung eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Studie zeigt, dass Führungskräfte erwarten, dass sich die Automatisierungsraten im IT-Service-Management, DevSecOps und IT-Betriebsmanagement in den nächsten drei Jahren mindestens verdoppeln.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise in seiner digitalen Transformation schon weit genug fortgeschritten ist, können seine Systeme so komplex sein – mit so vielen Daten, die so schnell durch sie hindurchlaufen –, dass es für Ingenieure nahezu unmöglich ist, sie selbst zu überwachen. Dies ist ein Bereich, in dem Automatisierung nicht nur wünschenswert, sondern geschäftlich unerlässlich ist. Das richtige Automatisierungstool kann enorme Informationsmengen schneller überwachen als jedes menschliche Gehirn und Ingenieure auf der Grundlage von voreingestellten Regeln zu Energieverbrauch, Speicherkapazität, Kosten und anderen kritischen Faktoren auf Probleme aufmerksam machen.

Nun wenden wir generative KI auf die bereits wirkungsvolle Automatisierung an. Bei generativer KI geht es nicht nur um Überwachen, sondern auch um Erkennen und Lernen von Mustern. Und es geht nicht nur darum, Ingenieure auf ein Problem aufmerksam zu machen; es geht auch darum, Berichte über wahrscheinliche Ursachen zu verfassen und Lösungen vorzuschlagen – und das alles, bevor das Problem überhaupt auftritt.

Unternehmen für IT scheinen ein offensichtlicher Ort zu sein, um einen ROI bei intelligenter Automatisierung zu beobachten, angesichts der überwältigenden Datenmenge, die in einer für das menschliche Gehirn unmöglichen Geschwindigkeit in Echtzeit produziert wird. Aber genauso wie IT-Systeme immer komplexer werden, werden auch Geschäftsbereiche in Unternehmen komplexer.