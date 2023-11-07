Schalten Sie das Potenzial von generativer KI mit intelligenter Automatisierung frei

Für Geschäftsleiter, die Wege suchen, generative KI in ihren Unternehmen anzuwenden, kann es schwierig sein zu erkennen, wo man anfangen soll, was leicht skaliert und was den größten ROI liefert. Die Antwort ist aber vielleicht viel einfacher, als es scheint: Automatisierung. Wenn KI in die Automatisierungstechnologie integriert ist, wird sie als „intelligente Automatisierung“ bezeichnet, und es ist eine wirkungsvolle Methode für Unternehmen, generative KI zum Laufen zu bringen.
Das IBM Institute for Business Value veröffentlichte kürzlich seine neueste globale Studie mit dem Titel „Seizing the AI and automation opportunity“. Die Analyse von 2.000 Interviews mit Führungskräften aus verschiedenen Branchen zeigt, dass die Vorstandsebene die operativen und letztendlich finanziellen Vorteile der intelligenten Automatisierung erkennt. Dem Bericht zufolge erwarten beeindruckende 92 % der befragten Führungskräfte, die Workflows ihres Unternehmens bis 2026 zu digitalisieren und KI-gestützte Automatisierung zu nutzen.
In dem Maße, in dem Unternehmen die digitale Transformation vorantreiben und Daten und Technologien in ihre Abläufe und Prozesse integrieren, schaffen sie die Möglichkeit, Geschäftsinitiativen – egal wie klein oder groß – zu automatisieren, z. B. Verwaltungsaufgaben, Workflows, Überwachung und plattformübergreifende Integration. Gleichzeitig erhöht die digitale Transformation auch die Komplexität der Technologiesysteme, Plattformen und Infrastrukturen, auf denen Unternehmen arbeiten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass IT-Unternehmen bei der Automatisierung eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Studie zeigt, dass Führungskräfte erwarten, dass sich die Automatisierungsraten im IT-Service-Management, DevSecOps und IT-Betriebsmanagement in den nächsten drei Jahren mindestens verdoppeln.
Wenn ein Unternehmen beispielsweise in seiner digitalen Transformation schon weit genug fortgeschritten ist, können seine Systeme so komplex sein – mit so vielen Daten, die so schnell durch sie hindurchlaufen –, dass es für Ingenieure nahezu unmöglich ist, sie selbst zu überwachen. Dies ist ein Bereich, in dem Automatisierung nicht nur wünschenswert, sondern geschäftlich unerlässlich ist. Das richtige Automatisierungstool kann enorme Informationsmengen schneller überwachen als jedes menschliche Gehirn und Ingenieure auf der Grundlage von voreingestellten Regeln zu Energieverbrauch, Speicherkapazität, Kosten und anderen kritischen Faktoren auf Probleme aufmerksam machen.
Nun wenden wir generative KI auf die bereits wirkungsvolle Automatisierung an. Bei generativer KI geht es nicht nur um Überwachen, sondern auch um Erkennen und Lernen von Mustern. Und es geht nicht nur darum, Ingenieure auf ein Problem aufmerksam zu machen; es geht auch darum, Berichte über wahrscheinliche Ursachen zu verfassen und Lösungen vorzuschlagen – und das alles, bevor das Problem überhaupt auftritt.
Unternehmen für IT scheinen ein offensichtlicher Ort zu sein, um einen ROI bei intelligenter Automatisierung zu beobachten, angesichts der überwältigenden Datenmenge, die in einer für das menschliche Gehirn unmöglichen Geschwindigkeit in Echtzeit produziert wird. Aber genauso wie IT-Systeme immer komplexer werden, werden auch Geschäftsbereiche in Unternehmen komplexer.
Wo sonst erweist sich die Kombination aus generativer KI und Automatisierung als mächtig? Von allen Abteilungen und Mitarbeitern wird nun erwartet, dass sie mehr Informationen schneller verarbeiten und mehr Daten über mehr, manchmal inkompatible, Tools und Plattformen hinweg verwalten. Automatisierung kann genauso nützlich sein, um Prozesse zu optimieren und die Mühsamkeit wiederholender Aufgaben für diese Teams zu eliminieren, wie für IT, aber es gab eine wichtige Hürde – die nicht technischen Teams verfügen nicht über die notwendigen technischen Fähigkeiten, um Automatisierungen zu programmieren.
Wenden Sie nun generative KI auf das Automatisierungstool an, so dass nicht technische Mitarbeiter in natürlicher Sprache programmieren können, was sie automatisiert haben möchten, und diese Barriere ist überwunden. Viele Geschäftsleiter denken darüber nach, wie sie Technologie am Arbeitsplatz einsetzen können, um Mitarbeiter zu stärken und Produktivität freischalten. Tatsächlich gaben 54 % der befragten Führungskräfte an, dass sie die Rolle von Automatisierung und KI bei der Entwicklung neuer Arbeitsweisen evaluieren.
Digitale Transformation ist notwendig, damit jedes Unternehmen in der heutigen wettbewerbsorientierten, sich schnell entwickelnden globalen Wirtschaft überleben kann. Es mag zwar Komplexität mit sich bringen, schafft aber auch die Möglichkeit zur Automatisierung und der Anwendung von generativer KI. Unternehmensleiter, die nach Möglichkeiten suchen, generative KI anzuwenden, sollten zunächst untersuchen, wo die Automatisierung in ihren Unternehmen einen deutlichen Einfluss haben könnte – oder vielleicht bereits hat.
Die Studie ergab, dass 8 von 10 Mitgliedern der Vorstandsebene der Meinung sind, dass die Vorteile der generativen KI die potenziellen Risiken aufwiegen. Wenn man die Leistung von generativer KI und Automatisierung entdeckt, wird schnell klar, warum.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Erkunden Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.