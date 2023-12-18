So steigert DNS-Datenverkehrssteuerung den Geschäftswert von Hybrid- und Multicloud-Netzwerken

In der neuesten Version seines „Cloud Hype Cycle“ platzierte Gartner den Betrieb von Multicloud-Netzwerken auf dem „Höhepunkt überhöhter Erwartungen, gefährlich nahe an der ‚Talsohle der Enttäuschung‘“. Dies spiegelt zwar den Stand der Hybrid- und Multicloud-Vernetzung auf aggregierter Ebene wider, jedoch gibt es zahlreiche Nuancen, die sich hinter der Einschätzung von Gartner verbergen.
Die Herausforderung besteht darin, dass sowohl Hybrid- als auch Multicloud-Lösungen die Gegenwart und Zukunft der Netzwerktechnik darstellen. Es handelt sich um einen Bereich, der gleichzeitig überhöhte Erwartungen, tiefe Enttäuschungen, aufschlussreiche Erkenntnisse und erstaunliche Produktivität hervorruft. Lassen Sie uns etwas genauer betrachten, was das bedeutet.
Die meisten Anwendungen, Services und Content-Streams werden bereits aus mehreren Clouds und hybriden Umgebungen bereitgestellt. Wir wissen das, weil IBM® NS1 der maßgebliche DNS-Anbieter für viele dieser Assets ist. Unsere internen Daten zeigen, dass 80 % unserer Kunden ihre Workloads bei mehr als einem Cloud-Provider hosten.
Dennoch ist die Verfügbarkeit von mehreren Clouds nicht gleichbedeutend mit der Verteilung der Bereitstellung von Anwendungen, Diensten und Inhalten über mehrere Clouds hinweg.
Der Anwendungsdatenverkehr, der durch die Infrastruktur von IBM NS1 Connect fließt, zeigt, dass Clouds fast immer isoliert genutzt werden. Mehrere Clouds stellen häufig Einmalanwendungen parallel bereit, jedoch ist der Anwendungsfall einer synchronisierten Anwendungsbereitstellung aus mehreren Clouds gleichzeitig selten.
Als Beispiel haben wir einen großen Unternehmenskunden identifiziert, der neun separate Public Clouds nutzt – von den „großen Drei“ AWS, Azure und GCP bis hin zu kleineren Anbietern wie Tencent und DigitalOcean. Wir haben festgestellt, dass es keine Überschneidungen zwischen den Cloud-Anbietern in den mit diesen Clouds verbundenen DNS-Einträgen gibt. Jeder Datensatz bezog sich ausschließlich auf eine einzige Wolke.
Anwendungs-Workloads nutzen bereits die Vorteile von Single-Cloud- oder Hybrid-Umgebungen – der nächste Schritt wird darin bestehen, die Vorteile mehrerer Umgebungen (einschließlich Cloud-, Edge- und On-Prem-Infrastruktur) gleichzeitig zu nutzen. Idealerweise erfolgt dies über eine abstrakte Verwaltungsebene, die mithilfe von Richtlinien Entscheidungen zur Konnektivität über verschiedene Umgebungen hinweg umsetzt. Die Vorteile eines verteilten Ansatzes für die Anwendungskonnektivität liegen auf der Hand:
Der einzigartige Wert cloudspezifischer Microservices kann auf bestimmte Teile einer Anwendungs-Workload angewendet werden, ohne dass die gesamte Anwendung an einem Ort untergebracht werden muss – ein „Best-of-Breed“-Ansatz, der die Funktionen verbessert, ohne zu einer Herstellerabhängigkeit zu führen.
Die Latenz von Cloud-Diensten kann von Moment zu Moment variieren und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter geografische Lage, Routing-Pfade und Verfügbarkeit der Services. Ein Multicloud-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, jederzeit die leistungsstärkste Umgebung für ihre Anwendungen auszuwählen.
Die Kosten für die Bereitstellung von Anwendungen variieren erheblich zwischen den verschiedenen Cloud-Providern. Insbesondere können Basisnutzungsverpflichtungen eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Gesamtkosten spielen, die entstehen, um eine Anwendung auf den Bildschirm des Endnutzers zu bringen. Ein Multicloud-Ansatz stellt die kostengünstigste Option für einen bestimmten Zeitpunkt dar und senkt die Gesamtkosten der Bereitstellung.
Wenn Ausfallzeiten oder Serviceeinstellungen auftreten (und das werden sie), benötigen Netzwerkadministratoren die Flexibilität, den Anwendungsdatenverkehr auf alternative Workloads umzuleiten. Ein echtes Multicloud-Bereitstellungs-Framework gewährleistet, dass Anwendungen auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Clouds nicht verfügbar sind.
NS1 hat schon früh den Wert der Bereitstellung von Anwendungen, Diensten und Inhalten von verschiedenen Backend-Infrastrukturanbietern erkannt. Seit vielen Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Verwaltung mehrerer Infrastruktur-Ebenen. Diese Kunden haben unsere innovativen Funktionen zur Verkehrssteuerung genutzt, um die für sie wichtigen Geschäftsmetriken zu verbessern.
Mithilfe hochgranularer Real User Monitoring (RUM)-Daten haben wir diesen Kunden dabei unterstützt, ihre Leistung zu verbessern, indem wir den Datenverkehr zu den CDNs und Clouds geleitet haben, die die geringste Latenz zu den besten Kosten bieten. Anhand der Daten aus den Verfügbarkeitsmonitoren von NS1 haben wir den Datenverkehr um Ausfälle und Serviceunterbrechungen herumgeleitet, um den Betrieb der Anwendungen (und die Einnahmen) aufrechtzuerhalten.
Jetzt, da NS1 Teil von IBM ist, beginnen wir, den bewährten Wert des DNS-Verkehrs tiefer in den Netzwerk-Stack auszuweiten. Die Steuerung des Datenverkehrs von NS1 findet die beste Verbindung zwischen Clouds und Endnutzern. IBM Hybrid Cloud Mesh optimiert die interne Konnektivität zwischen cloudbasierten Anwendungsworkloads. Gemeinsam liefern die beiden Lösungen Anwendungen, die auf Leistung, Kosten und Verfügbarkeit an jedem Verbindungspunkt optimiert sind.
Der Markt für Multicloud-Netzwerkbetriebssoftware entwickelt sich rasant. Eine Horde von Startups arbeitet bereits an etwas, das verspricht, eine große Reihe von Kundenherausforderungen in den Branchen zu bewältigen. Doch wenn man sich den Umfang der Herausforderung ansieht, die sich diese Startups gestellt haben, ist sie erstaunlich begrenzt.
Nahezu alle neuen Multicloud-Netzwerklösungen konzentrieren sich auf die Optimierung der Verbindungen zwischen Clouds für interne Anwendungsfälle. Die Ausweitung dieser optimierten Verbindung auf den Endnutzer ist nahezu eine Nebensache, ganz zu schweigen von Netzwerken außerhalb dieser Anbieter-Ökosysteme. IBM vertritt eine ganzheitlichere Sichtweise. Durch die Integration des autoritativen DNS-Netzwerks von NS1 in seine Hybrid-Cloud-Konnektivitätslösung bietet IBM eine durchgängig optimierte Konnektivität, unabhängig vom Anwendungsfall des Kunden.
Der Nutzen schnellerer Verbindungen, geringerer Netzwerkübertragungskosten, besserer Netzwerkstabilität und höherer Verfügbarkeit beschränkt sich nicht allein auf das, was sich innerhalb der Firewall befindet. Dies wirkt sich auf die Endbenutzererfahrung aus, da die Anwendungen leistungsfähiger, stets verfügbar und kostengünstiger bereitgestellt werden können. Das wiederum bedeutet Anwendungen mit höherer Kundenzufriedenheit, besserer Kundenbindung und höherem Umsatz pro Kunde.
Wir sind davon überzeugt, dass durch die Optimierung der Konnektivität an jedem Punkt der hybriden Cloud-Anwendungsbereitstellungskette – von internen Netzwerken bis hin zu Endbenutzern – ein erheblicher Mehrwert für Kunden geschaffen werden kann. Bleiben Sie dran, während wir beginnen, diese Vision zu verwirklichen.
