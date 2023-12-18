So steigert DNS-Datenverkehrssteuerung den Geschäftswert von Hybrid- und Multicloud-Netzwerken

Die meisten Anwendungen, Services und Content-Streams werden bereits aus mehreren Clouds und hybriden Umgebungen bereitgestellt. Wir wissen das, weil IBM® NS1 der maßgebliche DNS-Anbieter für viele dieser Assets ist. Unsere internen Daten zeigen, dass 80 % unserer Kunden ihre Workloads bei mehr als einem Cloud-Provider hosten.

Dennoch ist die Verfügbarkeit von mehreren Clouds nicht gleichbedeutend mit der Verteilung der Bereitstellung von Anwendungen, Diensten und Inhalten über mehrere Clouds hinweg.

Der Anwendungsdatenverkehr, der durch die Infrastruktur von IBM NS1 Connect fließt, zeigt, dass Clouds fast immer isoliert genutzt werden. Mehrere Clouds stellen häufig Einmalanwendungen parallel bereit, jedoch ist der Anwendungsfall einer synchronisierten Anwendungsbereitstellung aus mehreren Clouds gleichzeitig selten.

Als Beispiel haben wir einen großen Unternehmenskunden identifiziert, der neun separate Public Clouds nutzt – von den „großen Drei“ AWS, Azure und GCP bis hin zu kleineren Anbietern wie Tencent und DigitalOcean. Wir haben festgestellt, dass es keine Überschneidungen zwischen den Cloud-Anbietern in den mit diesen Clouds verbundenen DNS-Einträgen gibt. Jeder Datensatz bezog sich ausschließlich auf eine einzige Wolke.