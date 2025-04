Wir leben in einer Welt, in der Daten alles für Unternehmen sind, aber wenn Daten auch überall sind, kann es sehr leicht passieren, den Überblick darüber zu verlieren, welche Daten wichtig und nützlich sind. Zudem sind diese Daten oft isoliert und von geringer Qualität.

Übermäßig viele Daten

In der heutigen Welt, in der alle Menschen ständig online und vernetzt sind, ist die Menge an Daten, die den Unternehmen heute zur Verfügung steht, offen gesagt überwältigend. Und dieses Volumen wächst ständig.

Angesichts der riesigen Menge an Daten, die Unternehmen zur Verfügung stehen, ist es keine Überraschung, dass ein Großteil davon ungenutzt bleibt. Zudem sind Daten, die gesammelt, aber nie analysiert werden, für ein Unternehmen wertlos.

Isolierte Daten

Unternehmen haben Schwierigkeiten, bei diesem Datenüberfluss Qualitätskontrollen durchzuführen und Governance-Richtlinien durchzusetzen. In der Zwischenzeit können Benutzer aufgrund von Datensilos nicht immer die richtigen Daten finden, die sie benötigen (falls sie überhaupt wissen, dass sie existieren).

Angesichts fragmentierter Datenquellen, denen es sowohl an Qualitätskontrolle als auch an Governance mangelt, ist es nicht verwunderlich, dass Dateninfrastrukturen oft viel komplizierter sind, als sie sein sollten.

Daten von geringer Qualität

Eine Studie von Experian ergab, dass 95 % der Führungskräfte der obersten Führungsebene der Meinung sind, dass Probleme mit der Datenqualität die Fähigkeit ihres Unternehmens beeinträchtigen, Geschäftsziele zu erreichen.

Selbst wenn Unternehmen auf ihre Daten zugreifen und diese analysieren können, können sie diesen möglicherweise nicht vollständig vertrauen. Dies stellt ein großes Problem dar und führt zu einer Verschwendung von Zeit, Geld und Aufwand.

Glücklicherweise kann Data Intelligence all diese Probleme lösen, sodass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Daten ziehen können.

Datenschutz und -sicherheit

Einem Bericht von IBM zufolge beliefen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2024 auf 4,88 Mio. USD, den höchsten jemals verzeichneten Wert. Deshalb sind Datenschutz und Sicherheit der Daten eines Unternehmens – insbesondere in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen – von größter Bedeutung.

