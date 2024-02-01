Zwar sollte jedes Unternehmen seine eigenen Roadmap für die Transformation der Cybersicherheit erstellen, aber es gibt drei Ansätze, die Unternehmen verfolgen können, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre erste Verteidigungslinie sind.

1. Krisensimulation

Nach einem Cybersicherheitsverstoß zählt jede Sekunde. Sicherheitsteams, Manager und Führungskräfte sollten genau wissen, welche Rolle sie bei der Schadensbegrenzung spielen. Zur Vorbereitung testen viele Unternehmen ihre IR-Pläne (Incident Response) und Teams mit Cyber-Reichweite-Simulationen. Unternehmen mit einem Notfallteam können im Vergleich zu Unternehmen ohne ein solches Team oder ohne Tests ihres Notfallplans 1,5 Millionen US-Dollar an Kosten für Datenschutzverletzungen einsparen.

Unternehmen profitieren von Folgendem:

Verbesserter Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit erhöhtem Wissen über ihre Angriffsfläche, um Schwachstellen effektiver zu identifizieren und die Widerstandsfähigkeit zu verbessern

Der Fähigkeit, einen simulierten Cybersicherheitsvorfall mit der Intensität und dem Druck eines realen Datenlecks zu erleben

Vertrauen in die Reaktion auf und Wiederherstellung nach Cybersicherheitsvorfällen auf Unternehmensebene, in das Management von Schwachstellen und in den Aufbau einer stärkeren Sicherheitskultur

2. Bewusstsein und Schulung für Cybersicherheit

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihr Cyberrisiko zu verstehen. IBMs umfassende Expertise in Cybersicherheit nutzt die Erkenntnisse von 1.500 Unternehmen, bei denen wir Schulungen mit Best Practices auf Basis von NIST- und ISO-Standards durchgeführt haben, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyberkultur zu unterstützen.

Unternehmen profitieren von Folgendem:

Verringerung der Anzahl der Vorfälle; dadurch geringere Gesamtkosten

Die Sichtbarkeit von Live-Phishing-Tests in Verbindung mit gezielten Schulungen

Eine Steigerung des Bewusstseins für die Sicherheit und eine Verhaltensänderung

3. Transformation von Talenten im Bereich Cybersicherheit

Angesichts der zunehmenden Komplexität und Zunahme von Cyberbedrohungen haben Unternehmen Schwierigkeiten, die notwendigen Cybersicherheitstalente zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, um komplexe Angriffe zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren. Der IBM Cyber Talent Transformation Service ist auf die Cybersicherheitsziele eines Unternehmens zugeschnitten. KI in seinen einzigartigen Sicherheits-Talentmanagement-Prozessen zu nutzen, was dazu beiträgt, widerstandsfähige Cybersicherheitsteams aufzubauen.

Unternehmen profitieren von Folgendem:

Die für die Erfüllung der aktuellen und zukünftigen Anforderungen benötigten Fachkräfte und kritischen Fähigkeiten im Bereich Cybersicherheit

Die Fähigkeit, sich effektiv und schnell weiterzubilden und umzuschulen

Die Fähigkeit, KI- und Kompetenzstrategien so zu integrieren, dass Unternehmen schneller wachsen und Talente binden können, während gleichzeitig das Risiko kritischer Fachkräfteengpässe im Bereich Cybersicherheit reduziert wird, die die Geschäftsleistung beeinträchtigen können

