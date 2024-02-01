Cyberangriffe werden immer raffinierter. Lesen Sie mehr über die Bedenken, die Branchenführer für die Zukunft haben, und über drei Ansätze, die Unternehmen ergreifen können, um ihre Abwehrkräfte aufzubauen.
Weltweit gibt es heute über vier Millionen unbesetzte Stellen im Bereich Cybersicherheit. Die Besetzung dieser offenen Stellen ist zu einer sicherheitspolitischen Notwendigkeit geworden, und es wurden mehrere globale Compliance-Vorgaben eingeführt, um dieses Problem anzugehen. In den USA zielt beispielsweise der CISA Cybersicherheits-Strategieplan 2023-2025 darauf ab, die Cybersicherheitskenntnisse auf grundlegender Ebene im ganzen Land zu verbessern, die Cyberbildung zu transformieren und die Cyberbelegschaft zu stärken. Die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) gibt eine Reihe von Empfehlungen zur Verringerung des Fachkräftemangels und der Lücken im Bereich Cybersicherheit durch Bildung ab. Auch in anderen Regionen der Welt gibt es ähnliche Cybersicherheitsmandate.
Auch Social-Engineering-Angriffe, bei denen Benutzer durch Tricks dazu gebracht werden, Angreifern Zugang zu Systemen zu gewähren, werden immer ausgefeilter. Generative KI-Tools wie ChatGPT ermöglichen es mehr Angreifern, intelligentere, personalisiertere Ansätze zu entwickeln, und Deepfake-Angriffe werden immer häufiger eingesetzt. Die Bekämpfung von Angriffen mit generativer KI erfordert die Implementierung eines unternehmensweiten Bewusstseins und Schulungen im Bereich Cybersicherheit.
Bis Ende 2024 werden die Kosten von Cyberangriffen auf die Weltwirtschaft voraussichtlich 10,5 Billionen USD übersteigen. Der Mangel an Fachkräften, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen, wird auch im Jahr 2024 ein fortlaufendes Thema sein. Dies stellt eine Bedrohung für Wirtschaft und Gesellschaft dar. Generative KI kann sich jedoch transformativ auf Verteidigungsmechanismen auswirken, bei denen Unternehmen ihre Bemühungen auf Schulungs-, Entwicklungs- und Weiterbildungsprogramme im Bereich Cybersicherheit konzentrieren.
Zwar sollte jedes Unternehmen seine eigenen Roadmap für die Transformation der Cybersicherheit erstellen, aber es gibt drei Ansätze, die Unternehmen verfolgen können, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre erste Verteidigungslinie sind.
Nach einem Cybersicherheitsverstoß zählt jede Sekunde. Sicherheitsteams, Manager und Führungskräfte sollten genau wissen, welche Rolle sie bei der Schadensbegrenzung spielen. Zur Vorbereitung testen viele Unternehmen ihre IR-Pläne (Incident Response) und Teams mit Cyber-Reichweite-Simulationen. Unternehmen mit einem Notfallteam können im Vergleich zu Unternehmen ohne ein solches Team oder ohne Tests ihres Notfallplans 1,5 Millionen US-Dollar an Kosten für Datenschutzverletzungen einsparen.
Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihr Cyberrisiko zu verstehen. IBMs umfassende Expertise in Cybersicherheit nutzt die Erkenntnisse von 1.500 Unternehmen, bei denen wir Schulungen mit Best Practices auf Basis von NIST- und ISO-Standards durchgeführt haben, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyberkultur zu unterstützen.
Angesichts der zunehmenden Komplexität und Zunahme von Cyberbedrohungen haben Unternehmen Schwierigkeiten, die notwendigen Cybersicherheitstalente zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, um komplexe Angriffe zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren. Der IBM Cyber Talent Transformation Service ist auf die Cybersicherheitsziele eines Unternehmens zugeschnitten. KI in seinen einzigartigen Sicherheits-Talentmanagement-Prozessen zu nutzen, was dazu beiträgt, widerstandsfähige Cybersicherheitsteams aufzubauen.
Lernen Sie am Dienstag, den 13. Februar 2024 von 10:00 bis 11:00 Uhr EST unser IBM Consulting Team kennen, um von Experten für Cybersicherheit zu hören und zu erfahren, wie Sie neue Ansätze anwenden können, um Ihr Unternehmen so zu transformieren, dass es den heutigen Cyberangriffen begegnen kann.
