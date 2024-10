Best Practices für die API-Sicherheit 

Großunternehmen setzen weiterhin auf digitalisierte und cloudbasierte IT-Infrastrukturen. Digitale Systeme ermöglichen eine beispiellose Flexibilität, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit im Vergleich zu ihren traditionelleren, lokal installierten Pendants.

Digitale Infrastrukturen sind jedoch in hohem Maße von Anwendungsprogrammierschnittstellen – oder APIs – abhängig, um den Datentransfer zwischen Softwareanwendungen sowie zwischen Anwendungen und Endnutzern zu ermöglichen. Als Backend-Framework für die meisten Web- und mobilen Apps sind APIs mit dem Internet verbunden und daher anfällig für Angriffe. Und da viele APIs sensible Daten speichern und übertragen, erfordern sie robuste Sicherheitsprotokolle und aufmerksame Überwachungspraktiken, um zu verhindern, dass Informationen in die falschen Hände geraten.