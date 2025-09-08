Integration von KI mit anderen Tools

KI-Agenten erzielen den größten Nutzen, wenn sie mit vorhandenen Tools, Anwendungen und Automatisierungen arbeiten.

Obwohl die Integration für die Ausschöpfung des Potenzials von KI entscheidend ist, fühlen sich nur 40 % der CIOs vollständig darauf vorbereitet, KI-Technologie zu verwalten und in ihre bestehenden Geschäftsprozesse zu integrieren.1 Viele KI-Agenten und KI-Assistenten arbeiten derzeit isoliert voneinander, was ein Hindernis für den Übergang von einer fragmentierten Einführung zu systematischen agentischen KI-Mechanismen darstellen kann.
Der Wert von agentischen Systemen liegt in der Interaktivität zwischen mehreren Agenten. KI-Agenten können beginnen, zusammenzuarbeiten, um Aufgaben zu erledigen, sodass sich Menschen auf strategischere und höherwertige Arbeiten konzentrieren können. IBM watsonx Orchestrate kann Ihnen dabei helfen, alle Ihre KI-Agenten an einem Ort zu integrieren, zu verbinden und zu verwalten und agentische Systeme aus mehreren KI-Agenten aufzubauen, um mehr Arbeit zu erledigen.

Ein KI-generiertes Bild, das das Paradoxon eines Stuhls ohne praktischen Nutzen darstellt, um zu verdeutlichen, wie mehrdeutig KI ohne angemessene Verwendung sein kann

Integration von KI und Mensch

Da KI in Ihrem Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt, sinken die Hürden für den Einsatz von KI-Agenten und -Assistenten erheblich. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem auch Personen mit geringen oder gar keinen technischen Kenntnissen KI-Agenten für individuelle Workflows entwickeln können. Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten.

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die richtige Schulung und Unterstützung erhalten, nicht nur um KI zu nutzen, sondern um damit maximale Wirkung zu erzielen. Setzen Sie sich für KI-Tools ein, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und treffen Sie diese Entscheidung anhand von Metriken, die nicht ausschließlich auf Geschäftsergebnissen basieren.

Verstehen Sie zunächst, ob Ihre KI-Tools benutzerfreundlich sind und Ihr Team von sich wiederholenden Aufgaben entlasten. Berechnen Sie anschließend den Prozentsatz der KI-Nutzer in Ihrem Unternehmen, verfolgen Sie die Häufigkeit der KI-Nutzung im Arbeitsalltag und weisen Sie Aufgaben, bei denen KI zum Einsatz kommt, einen Mensch-Maschine-Reibungs-Score zu.

Sind Sie bereit für die Transformation?

Haben Sie Grundsätze für verantwortungsvolle KI festgelegt?
Da KI zu einem integralen Bestandteil Ihrer Geschäftsabläufe wird, ist es von entscheidender Bedeutung, Leitlinien festzulegen. Definieren Sie verantwortungsvolle KI-Praktiken, schulen Sie Ihre Teams und beziehen Sie die Menschen in jeden Schritt mit ein.
Welcher Prozentsatz der Mitarbeiter ist in den Grundlagen der KI geschult?
Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value gaben CEOs an, dass 31 % ihrer Belegschaft in den nächsten drei Jahren umgeschult und neu qualifiziert werden müssen. Identifizieren Sie bei der Neugestaltung von Prozessen und der Beseitigung von Engpässen, wo Ihre Mitarbeiter Weiterbildungsbedarf haben, und nutzen Sie verfügbare grundlegende KI-Schulungen.
Sind Ihre CXOs in KI-Gremien oder Arbeitsgruppen vertreten?
KI-Initiativen können ohne strategische Koordination schnell fragmentiert und ineffektiv werden. KI-Gremien können Ihnen dabei helfen, eine auf Ihr Unternehmen abgestimmte KI-Strategie zu definieren, Richtlinien festzulegen und den Wissensaustausch zu fördern.
Überdenken Sie Ihre Geschäftsprozesse für KI neu?
Wenn Sie Prozesse vor der Automatisierung oder dem Hinzufügen von KI-Agenten optimieren und neu konzipieren, steigern Sie die Produktivität über die ursprünglichen Erwartungen hinaus und generieren einen höheren Mehrwert.

Ein KI-generiertes Bild, das das Paradoxon eines Ballons ohne praktischen Nutzen darstellt, um zu verdeutlichen, wie mehrdeutig KI ohne angemessene Verwendung sein kann

Abschließende Gedanken

Wenn Sie sich auf Ihre Ziele als CIO in einer KI-orientierten Zukunft vorbereiten, beachten Sie bitte, dass die folgenden Punkte Sie dabei unterstützen können, das Produktivitätsparadoxon zu überwinden und höhere Erträge aus KI zu erzielen.

  • Identifizieren Sie die Schwachstellen oder Engpässe in Ihrem Unternehmen, die mit KI-Agenten oder -Assistenten gelöst werden können.
  • Seien Sie diszipliniert bei der Einführung von KI; Widerstehen Sie der KI-Angst, etwas zu verpassen (FOMO).
  • Integrieren Sie Ihre KI in Ihre verschiedenen Ökosysteme.
  • Verbinden Sie Ihre KI mit Ihren bestehenden Daten, Anwendungen, Tools und Mitarbeitern.
Fußnoten

1 Evans, N. „5 ways to deal with AI proliferation“, CIO.com (Blog), 17. März 2025.
2 „5 mindshifts to supercharge business growth“, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.