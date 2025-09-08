Obwohl die Integration für die Ausschöpfung des Potenzials von KI entscheidend ist, fühlen sich nur 40 % der CIOs vollständig darauf vorbereitet, KI-Technologie zu verwalten und in ihre bestehenden Geschäftsprozesse zu integrieren.1 Viele KI-Agenten und KI-Assistenten arbeiten derzeit isoliert voneinander, was ein Hindernis für den Übergang von einer fragmentierten Einführung zu systematischen agentischen KI-Mechanismen darstellen kann.
Der Wert von agentischen Systemen liegt in der Interaktivität zwischen mehreren Agenten. KI-Agenten können beginnen, zusammenzuarbeiten, um Aufgaben zu erledigen, sodass sich Menschen auf strategischere und höherwertige Arbeiten konzentrieren können. IBM watsonx Orchestrate kann Ihnen dabei helfen, alle Ihre KI-Agenten an einem Ort zu integrieren, zu verbinden und zu verwalten und agentische Systeme aus mehreren KI-Agenten aufzubauen, um mehr Arbeit zu erledigen.
Da KI in Ihrem Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt, sinken die Hürden für den Einsatz von KI-Agenten und -Assistenten erheblich. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem auch Personen mit geringen oder gar keinen technischen Kenntnissen KI-Agenten für individuelle Workflows entwickeln können. Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten.
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die richtige Schulung und Unterstützung erhalten, nicht nur um KI zu nutzen, sondern um damit maximale Wirkung zu erzielen. Setzen Sie sich für KI-Tools ein, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und treffen Sie diese Entscheidung anhand von Metriken, die nicht ausschließlich auf Geschäftsergebnissen basieren.
Verstehen Sie zunächst, ob Ihre KI-Tools benutzerfreundlich sind und Ihr Team von sich wiederholenden Aufgaben entlasten. Berechnen Sie anschließend den Prozentsatz der KI-Nutzer in Ihrem Unternehmen, verfolgen Sie die Häufigkeit der KI-Nutzung im Arbeitsalltag und weisen Sie Aufgaben, bei denen KI zum Einsatz kommt, einen Mensch-Maschine-Reibungs-Score zu.
Wenn Sie sich auf Ihre Ziele als CIO in einer KI-orientierten Zukunft vorbereiten, beachten Sie bitte, dass die folgenden Punkte Sie dabei unterstützen können, das Produktivitätsparadoxon zu überwinden und höhere Erträge aus KI zu erzielen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM Sie bei der Koordination und Steuerung von KI-Agenten und -Assistenten in Ihrem Unternehmen unterstützen kann.
