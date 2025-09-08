Da KI in Ihrem Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt, sinken die Hürden für den Einsatz von KI-Agenten und -Assistenten erheblich. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem auch Personen mit geringen oder gar keinen technischen Kenntnissen KI-Agenten für individuelle Workflows entwickeln können. Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten.



Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die richtige Schulung und Unterstützung erhalten, nicht nur um KI zu nutzen, sondern um damit maximale Wirkung zu erzielen. Setzen Sie sich für KI-Tools ein, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und treffen Sie diese Entscheidung anhand von Metriken, die nicht ausschließlich auf Geschäftsergebnissen basieren.



Verstehen Sie zunächst, ob Ihre KI-Tools benutzerfreundlich sind und Ihr Team von sich wiederholenden Aufgaben entlasten. Berechnen Sie anschließend den Prozentsatz der KI-Nutzer in Ihrem Unternehmen, verfolgen Sie die Häufigkeit der KI-Nutzung im Arbeitsalltag und weisen Sie Aufgaben, bei denen KI zum Einsatz kommt, einen Mensch-Maschine-Reibungs-Score zu.