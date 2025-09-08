KI-Tools wie Copiloten, Assistenten und Agenten versprechen eine Revolutionierung der Produktivität, jedoch stehen viele Unternehmen vor einem beunruhigenden Paradoxon. Anstatt Workflows zu vereinfachen, kann eine unzureichend implementierte KI Teams behindern und Führungskräfte vor Herausforderungen stellen, die mit der Transformation von Prozessen und der Erzielung von Renditen betraut sind.
Für CIOs ist dies ein entscheidender Zeitpunkt. Die nächste Entwicklungsstufe der KI – autonome, ergebnisorientierte Agenten – hat das Potenzial, dieses Paradoxon zu durchbrechen. Diese Systeme sind in der Lage, komplexe Aufgaben auszuführen, neue Effizienzsteigerungen zu erschließen und einen transformativen Geschäftswert zu liefern. Erfolg erfordert mehr als nur die Einführung von Technologie; er erfordert Zielstrebigkeit und die Abstimmung der KI auf Workflows, Daten und strategische Ziele.
Da sich KI von einer technologischen Initiative zu einer unternehmensweiten Chance entwickelt, müssen CIOs eine Vorreiterrolle übernehmen und sicherstellen, dass die richtige KI für die richtigen Herausforderungen eingesetzt wird.
Shobhit Varshney
Daten- und KI-Experte
Erkunden Sie die drei entscheidenden Herausforderungen, mit denen CIOs bei der Maximierung der Wirkung generativer KI konfrontiert sind – und wie Sie sie bewältigen können, um aussagefähige Ergebnisse zu erzielen.
©Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, das IBM Logo, IBM Consulting und IBM watsonx Orchestrate sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt‐ und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM-Marken finden Sie unter ibm.com/legal/copytrade. Die Informationen in diesem Dokument werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung bereitgestellt, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Gewährleistung oder Bedingung der Nichtverletzung von Rechten Dritter. IBM-Produkte unterliegen den Bedingungen der Vereinbarungen, unter denen sie bereitgestellt werden.
1 “Winning the AI long game“ , Bussiness Insider and IBM, 14. Mai 2025.