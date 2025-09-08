KI-Tools wie Copiloten, Assistenten und Agenten versprechen eine Revolutionierung der Produktivität, jedoch stehen viele Unternehmen vor einem beunruhigenden Paradoxon. Anstatt Workflows zu vereinfachen, kann eine unzureichend implementierte KI Teams behindern und Führungskräfte vor Herausforderungen stellen, die mit der Transformation von Prozessen und der Erzielung von Renditen betraut sind.



Für CIOs ist dies ein entscheidender Zeitpunkt. Die nächste Entwicklungsstufe der KI – autonome, ergebnisorientierte Agenten – hat das Potenzial, dieses Paradoxon zu durchbrechen. Diese Systeme sind in der Lage, komplexe Aufgaben auszuführen, neue Effizienzsteigerungen zu erschließen und einen transformativen Geschäftswert zu liefern. Erfolg erfordert mehr als nur die Einführung von Technologie; er erfordert Zielstrebigkeit und die Abstimmung der KI auf Workflows, Daten und strategische Ziele.



Da sich KI von einer technologischen Initiative zu einer unternehmensweiten Chance entwickelt, müssen CIOs eine Vorreiterrolle übernehmen und sicherstellen, dass die richtige KI für die richtigen Herausforderungen eingesetzt wird.