Ein Data Lakehouse ist eine Datenplattform, welche die besten Aspekte von Data Warehouses und Data Lakes in einer Datenverwaltungslösung vereint.

IBMs Data Lakehouse und Governance-Architektur für hybride Cloud-Umgebungen basieren auf der watsonx.data-Plattform. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, Analysen und KI zu skalieren und bietet einen robusten Datenspeicher, der auf einer offenen Lakehouse-Architektur basiert. Die Architektur verbindet die Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsattribute eines Data Warehouse mit der Flexibilität und Skalierbarkeit eines Data Lake und bietet so eine ausgewogene Lösung für Datenverwaltungs- und Analyseaufgaben.