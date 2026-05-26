Die Partnerschaft zwischen IBM und Google Cloud ist eine strategische Zusammenarbeit, die darauf abzielt, Kunden bei der Beschleunigung der Einführung hybrider Cloud-Lösungen im Unternehmen, der KI-gestützten Transformation und der Modernisierung kritischer Workloads zu unterstützen.

Wir kombinieren die führenden KI- und Datenfunktionen von Google Cloud mit der bewährten Hybrid-Cloud-Expertise von IBM, um sichere, flexible Lösungen bereitzustellen. Diese Partnerschaft vereint das Beste von IBM und Google Cloud, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen – egal, wo Sie sich auf Ihrem Weg in die Cloud und die Welt der KI befinden.