IBM und Google Cloud beschleunigen die Transformation von Hybrid Cloud und KI durch Open Source Innovation, um skalierbare Lösungen zu liefern
Die Partnerschaft zwischen IBM und Google Cloud ist eine strategische Zusammenarbeit, die darauf abzielt, Kunden bei der Beschleunigung der Einführung hybrider Cloud-Lösungen im Unternehmen, der KI-gestützten Transformation und der Modernisierung kritischer Workloads zu unterstützen.
Wir kombinieren die führenden KI- und Datenfunktionen von Google Cloud mit der bewährten Hybrid-Cloud-Expertise von IBM, um sichere, flexible Lösungen bereitzustellen. Diese Partnerschaft vereint das Beste von IBM und Google Cloud, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen – egal, wo Sie sich auf Ihrem Weg in die Cloud und die Welt der KI befinden.
Red Hat wurde zum Google Cloud Technology Partner of the Year (2025) ernannt. Damit werden Innovation und Kundenwirkung von Red Hat Enterprise Linux auf Google Cloud gewürdigt.
Ein globales, von Google Cloud zertifiziertes Unternehmen, das sichere, skalierbare Hybrid-Cloud-, Daten-, KI- und Modernisierungsergebnisse für komplexe Unternehmen liefert.
Bewährte Umsetzungskompetenz in den weltweit am stärksten regulierten Branchen – mit IBM Consulting als Umsetzungspartner. Profitieren Sie von branchenspezifischer Expertise, Governance und Skalierbarkeit, um komplexe Transformationen in messbare Ergebnisse zu überführen.
IBM und Google Cloud skalieren Unternehmens-KI über Hybrid Cloud, Daten und Infrastructure-as-Code hinweg und setzen so Innovationen in messbare Ergebnisse für geschäftskritische Workloads um.
Standardisieren und automatisieren Sie die Infrastruktur in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen mit Terraform, das die Bereitstellung beschleunigt, die Governance verbessert und die betriebliche Komplexität reduziert.
IBM watsonx.data ist ein hybrides, offenes Data Lakehouse für KI und Analyse, das zuverlässige KI-Agenten und Anwendungen mit hybrider RAG- und Quellcode-Zugriffskontrolle ermöglicht. watsonx.data wurde für hybride Umgebungen entwickelt und vereinfacht den Datenzugriff über verschiedene Plattformen hinweg durch offene Interoperabilität, einheitlichen Zugriff und Workload-Optimierung. Dank der Partnerschaft von IBM mit Google Cloud können Unternehmen watsonx.data auf Google Cloud betreiben und so vertrauenswürdige Daten für KI aktivieren und gleichzeitig den Nutzen ihrer Cloud-Ausgaben maximieren. Gemeinsam unterstützen IBM und Google Cloud Kunden dabei, hybride Daten zu vereinfachen, die Leistung zu optimieren und KI sicher zu skalieren.
IBM Vault wurde für Unternehmen entwickelt, die in großem Maßstab arbeiten, und bietet Identitätssicherheit auf Unternehmensniveau, zentrale Durchsetzung von Richtlinien und Zero-Trust-Betrieb in lokalen und Cloud-Umgebungen, ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen.
Durch die Bereitstellung von IBM Vault auf Google Cloud können Unternehmen ihre zugesagten Ausgaben für die Google Cloud-Plattform über den Google Cloud Marketplace für IBM-Technologie verwenden und bestehende Cloud-Verpflichtungen in sofortigen Sicherheitswert umwandeln. Das Ergebnis: vereinfachte Beschaffung, schnellere Time-to-Value und eine konsistente Sicherheitsbasis, die moderne Anwendungsentwicklung, KI-Initiativen und regulierte Workloads unterstützt – und gleichzeitig die Rendite der Google Cloud-Investitionen maximiert.
Gemeinsam ermöglichen IBM Consulting und Google Unternehmen den Übergang von der Experimentierphase zur produktiven Nutzung agentischer KI. Durch die Kombination von Googles Gemini- und Vertex-KI mit den bewährten Branchen-Workflows, Integrationsfähigkeiten und der verantwortungsvollen KI-Governance von IBM Consulting unterstützen wir Unternehmen bei der Implementierung von KI-Agenten. Diese optimieren Abläufe, verbessern die Entscheidungsfindung und steigern die nachhaltige Produktivität – während gleichzeitig Vertrauen, Sicherheit und Kontrolle erhalten bleiben.
IBM Consulting und Google Cloud helfen Unternehmen, ihre wichtigsten Anwendungen und Datenbanken schneller und mit größerer Sicherheit zu modernisieren. Gemeinsam verbinden wir tiefgehende Branchenexpertise mit KI-gesteuerten Discovery-, Refactoring- und Migrationsfähigkeiten, einschließlich IBM Txture, um kritische Workloads in sichere, cloud-native Architekturen in Google Cloud zu verwandeln. Das Ergebnis: erhöhte Agilität und Resilienz, verbesserte Produktivität der Entwickler und Kernsysteme, die bereit sind, KI in großem Maßstab zu nutzen und einzubetten – und so Innovation ohne Unterbrechungen ermöglichen.
IBM und Google bieten Managed Cybersicherheit-Services an, die Unternehmen dabei unterstützen, sich entwickelnden Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig die täglichen Sicherheitsabläufe zu vereinfachen. Durch die Kombination von Googles KI-gesteuerten Threat-Intelligence und Cloud-Funktionen mit IBMs umfassender Sicherheitsexpertise und globaler Führungskompetenz im Bereich Managed Services erhalten Unternehmen kontinuierliche, proaktive Bedrohungserkennung und -reaktion – ohne die Komplexität eines vollständig selbst betriebenen Sicherheitsmanagements. Dieser Service verlagert die Sicherheitsabläufe von reaktiver Überwachung zu intelligentem, adaptivem Bedrohungsmanagement, um die betriebliche Komplexität zu reduzieren, die Resilienz zu verbessern und Kosten in Cloud-Umgebungen zu kontrollieren. Powered by Google. Managed by IBM.
Strategische Partnerschaften mit IBM sind Kooperationen zwischen IBM und anderen Unternehmen, mit dem Ziel, innovative Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele unterstützen. Diese Partnerschaften beinhalten oft eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung, beim Marketing und beim Verkauf und können verschiedene Branchen und Technologien umfassen. Indem sie zusammenarbeiten, können IBM und ihre Partner ihr Fachwissen, ihre Ressourcen und ihre Technologien kombinieren, um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen und das Wachstum beider Seiten zu fördern.
Strategische Partnerschaften mit IBM können Kunden helfen, indem sie Zugang zu führenden Technologie- und Beratungsservices bieten, die Client Experience verbessern und das Geschäftswachstum steigern. Durch die Zusammenarbeit mit IBM und seinen Partnern können Kunden von dem kombinierten Fachwissen, den Ressourcen und den Technologien der Partnerschaft profitieren. Diese Zusammenarbeit kann zur Entwicklung innovativer Lösungen führen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Kunden zugeschnitten sind.
Darüber hinaus kann sie Kunden helfen, ihre Geschäftsziele effizienter und effektiver zu erreichen. Außerdem können strategische Partnerschaften von IBM den Kunden helfen, in Bezug auf Technologie- und Branchentrends immer einen Schritt voraus zu sein, indem sie Zugang zu den neuesten Innovationen und Best Practices bieten.