Partnerschaft zwischen IBM und AWS

Die Partnerschaft zwischen IBM, AWS und Red Hat bietet eine einzigartige Kombination aus führenden KI-, Cloud-, Infrastruktur- und Open-Source-Technologien. Mit Amazon Web Services (AWS) und IBM können Sie den Wert der generativen KI in Ihrem Unternehmen mit größerer Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen freisetzen. Greifen Sie auf erstklassige IBM Produkte in den Bereichen Daten und KI, Optimierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit zu, einschließlich des gesamten Portfolios von watsonx, das auch auf dem AWS Marketplace verfügbar ist. Automatisieren Sie das Risikomanagement mit watsonx.governance, das jetzt in Amazon SageMaker integriert ist, um transparente und verantwortungsvolle Workflows zu optimieren und Compliance-Verpflichtungen zu unterstützen.