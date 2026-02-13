Sicherheits- und Governance-Software

Einheitliche Sicherheit, Compliance und Ausfallsicherheit zum Schutz Ihrer wichtigsten Daten​ und zur vertrauensvollen Skalierung

Vertrauenswürdige, sichere und konforme Daten und KI gewährleisten 

Integrieren Sie Vertrauen, Sicherheit und Transparenz in jeden Bereich Ihres Betriebs, über Daten, Anwendungen und KI hinweg, damit Sie schnell und mit Zuversicht innovativ sein können.​ Stellen Sie sicher, dass jede Ebene – Daten, Modelle und Zugriff – geregelt und gesichert ist, damit Unternehmen KI vertrauensvoll skalieren können, ohne die Compliance oder Kontrolle zu beeinträchtigen.

Erleben Sie unsere Software in Aktion

Nachverfolgung und Transparenz

IBM® watsonx.governance ist ein einheitliches, automatisiertes Toolkit, das für die Governance von generativen KI- und ML-Modellen auf der IBM watsonx-Plattform entwickelt wurde. 

Selbstbewusste Innovation durch verantwortungsvolle KI

KI-Erkennung, Governance und Sicherheit

Vermeiden Sie Nacharbeiten, verkürzen Sie Genehmigungszyklen, stimmen Sie sich auf einen einzigen Satz von Metriken ab und beschleunigen Sie die sichere Bereitstellung jedes Modells auf jeder Plattform​.
Compliance, Risikomanagement und Risikominderung

Automatisieren Sie die Compliance-Mappings zu führenden Frameworks mit Echtzeit-Governance für Identitäten, Daten und KI.
Identity und Access Management (IAM)

Setzen Sie auf eine offene, einheitliche Grundlage für das Identitäts- und Geheimnismanagement – und setzen Sie Zero-Trust durch, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen.
Quantensichere Verfügbarkeit

Verschaffen Sie sich einen Überblick über anfällige Algorithmen und reduzieren Sie das Risiko für „Jetzt abfangen, später entschlüsseln“-Angriffe.​
Anerkannt als Marktführer*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms​
 
  • 2024 Magic Quadrant for Access Management

Die vorgestellte Sicherheits- und Governance-Software von IBM erkunden

IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance unterstützt die Steuerung, Überwachung und Sicherung von Unternehmens-KI während ihres gesamten Lebenszyklus und bietet Transparenz in Bezug auf Risiken, Sicherheit und Compliance. So kann KI verantwortungsbewusst und in großem Maßstab bereitgestellt werden – über Modelle und Agenten jeder Plattform hinweg.

150 %
Steigerung der betrieblichen Effizienz
58 %
weniger Zeitaufwand für die Bearbeitung von Datenfreigabeanträgen
IBM Vault

IBM® Vault ermöglicht das Management von Maschinenidentitäten, indem sensible Daten verschlüsselt und der Zugriff identitätsbasiert gesteuert wird. Mit Vault können Sie vertrauenswürdige Identitäten zentral definieren, Richtlinien durchsetzen und Secrets, Zertifikate, Schlüssel sowie Daten absichern.

87.5 %
Reduzierung der Zeit, die der Help Desk bei Passwort-Problemen benötigt,
99 %
Reduzierung des Zeitaufwands für die Rotation von Geheimnissen

IBM Verify

IBM Verify löst hybride Herausforderungen mit sicherem, reibungslosem IAM, das die Identität vereinfacht und Ihre Identitätsstruktur stärkt, ohne die Administratoren zu belasten.

80%ige
die Akzeptanz der Self-Service-Identitätsplattform durch die Mitarbeiter
75 %
Reduzierung der Zeit, die der Help Desk bei Passwort-Problemen benötigt,
IBM Guardium

IBM Guardium schützt kritische Unternehmensdaten vor aktuellen und zukünftigen Risiken – unabhängig von ihrem Standort.

<1 Tag
für den Zugang neuer Mitarbeiter und Personalversetzungen, gegenüber einer Woche oder mehr zuvor
8.000
Mitarbeiter mit sicherem und transparentem Identitätsmanagement
* Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen des Forschungs- und Beratungsunternehmens von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.