Sicherheits- und Governance-Software

Einheitliche Sicherheit, Compliance und Ausfallsicherheit zum Schutz Ihrer wichtigsten Daten und zur vertrauensvollen Skalierung
Integrieren Sie Vertrauen, Sicherheit und Transparenz in jeden Bereich Ihres Betriebs, über Daten, Anwendungen und KI hinweg, damit Sie schnell und mit Zuversicht innovativ sein können. Stellen Sie sicher, dass jede Ebene – Daten, Modelle und Zugriff – geregelt und gesichert ist, damit Unternehmen KI vertrauensvoll skalieren können, ohne die Compliance oder Kontrolle zu beeinträchtigen.
IBM® watsonx.governance ist ein einheitliches, automatisiertes Toolkit, das für die Governance von generativen KI- und ML-Modellen auf der IBM watsonx-Plattform entwickelt wurde.
Vermeiden Sie Nacharbeiten, verkürzen Sie Genehmigungszyklen, stimmen Sie sich auf einen einzigen Satz von Metriken ab und beschleunigen Sie die sichere Bereitstellung jedes Modells auf jeder Plattform.
Automatisieren Sie die Compliance-Mappings zu führenden Frameworks mit Echtzeit-Governance für Identitäten, Daten und KI.
Setzen Sie auf eine offene, einheitliche Grundlage für das Identitäts- und Geheimnismanagement – und setzen Sie Zero-Trust durch, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über anfällige Algorithmen und reduzieren Sie das Risiko für „Jetzt abfangen, später entschlüsseln“-Angriffe.
IBM watsonx.governance unterstützt die Steuerung, Überwachung und Sicherung von Unternehmens-KI während ihres gesamten Lebenszyklus und bietet Transparenz in Bezug auf Risiken, Sicherheit und Compliance. So kann KI verantwortungsbewusst und in großem Maßstab bereitgestellt werden – über Modelle und Agenten jeder Plattform hinweg.
IBM® Vault ermöglicht das Management von Maschinenidentitäten, indem sensible Daten verschlüsselt und der Zugriff identitätsbasiert gesteuert wird. Mit Vault können Sie vertrauenswürdige Identitäten zentral definieren, Richtlinien durchsetzen und Secrets, Zertifikate, Schlüssel sowie Daten absichern.
IBM Verify löst hybride Herausforderungen mit sicherem, reibungslosem IAM, das die Identität vereinfacht und Ihre Identitätsstruktur stärkt, ohne die Administratoren zu belasten.
IBM Guardium schützt kritische Unternehmensdaten vor aktuellen und zukünftigen Risiken – unabhängig von ihrem Standort.
* Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen des Forschungs- und Beratungsunternehmens von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.