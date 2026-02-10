1. Wie kann ein Kunde Produkte bestellen, die für eine Subkapazitätslizenzierung in Frage kommen?

Im April 2009 schaffte IBM die separaten Teilenummern für Subkapazitäten ab; Kunden müssen lediglich die Bedingungen der Subkapazitätsabschnitte des Passport Advantage Agreements akzeptieren und einhalten und Bestellungen mit den regulären, auf dem Kern basierenden Teilenummern aufgeben (oder bestehende Lizenzberechtigungen verwenden). In den meisten Fällen muss auch ILMT bestellt werden.

2. Muss ein Kunde die Lizenzbedingungen für die Subkapazitäts-Nutzung weiterhin akzeptieren, bevor er Lizenzen für die Subkapazitäts-Bereitstellung bestellt?

Seit dem 18. Juli 2011 sind die Bedingungen für Subkapazitäten im Basisvertrag IBM Passport Advantage enthalten. Kunden finden die entsprechenden Begriffe in den Abschnitten Anforderungen an die volle Kapazität und Virtualisierung.

3. Verfügt IBM über spezielle Passport Advantage-Teilenummern für Subkapazitäten? Wenn ja, gelten sie auch für S & S Renewal and Reinstatement P/Ns?

Seit April 2009 haben Produkte mit geringerer Kapazität keine eindeutigen Teilenummern mehr. Die gleichen ursprünglichen PVU/VPC/RVU-basierten Teilenummern können sowohl für Vollkapazitäts- als auch für Subkapazitätsinstallationen verwendet werden. IBM hat die zuvor existierenden, eindeutigen Teilenummern für Subkapazitäten zurückgezogen.

4. Wo finde ich häufig gestellte Fragen (FAQs) speziell zu Prozessorwerteinheiten?

Gehen Sie zu FAQs zu Prozessorwerteinheiten/a>

5. Wie kann ein Kunde das IBM License Metric Tool erhalten?

Auch wenn ILMT ein kostenloses Produktangebot ist, muss dennoch eine Bestellung aufgegeben werden, um einen IBM-Berechtigungsdatensatz für die Lizenz sowie die Software-Abonnement- und technischen Supportabdeckung* (S&S) zu erstellen. Das liegt daran, dass ILMT den gleichen technischen Support* erhält wie die übrigen Produkte des Passport Advantage-Portfolios, im Gegensatz zu anderen kostenlosen Tools und Hilfsprogrammen, die „wie besehen“ mit eingeschränktem oder gar keinem technischen Support angeboten werden. Für weitere Hinweise und Anweisungen zur Bestellung von ILMT siehe IBM License Metric Tool PA Online Ordering. PDF, 926 KB)

6. Warum muss ein Kunde ILMT bestellen? Warum können sie es nicht einfach herunterladen?

Die meisten einfachen Downloadprodukte bieten wenig bis gar keinen technischen Support* - werden aber im Ist-Zustand bereitgestellt. IBM bietet dieselbe Unterstützung für ILMT, die wir für unsere andere geschäftskritische Middleware anbieten. Obwohl ILMT ein kostenloses Produktangebot ist, muss dennoch eine Bestellung aufgegeben werden, um einen IBM-Berechtigungsdatensatz für die Lizenz sowie für das Software-Abonnement und den technischen Support* (S&S) zu erstellen. Für weitere Hinweise und Anweisungen zur Bestellung von ILMT siehe IBM License Metric Tool PA Online Ordering. PDF, 926 KB).

7. Welche Teilenummer wird für die Bestellung von ILMT benötigt?

Bei der ersten Bestellung für ILMT sollte P/N D561HLL verwendet werden. Um den Anspruch aufrechtzuerhalten, sollte S&S jährlich mit der Teilenummer E027NLL erneuert werden. Für weitere Hinweise und Anweisungen zur Bestellung von ILMT siehe IBM License Metric Tool PA Online Ordering. PDF, 926 KB)



8. Warum muss ich mein Software-Abonnement und Support für ein kostenloses Produkt verlängern?

Die S&S-Verlängerung mit der Teilenummer E027NLL ist optional und nur erforderlich, wenn der Kunde Anspruch auf Produktaktualisierungen/Upgrades und technischen Support haben möchte.* Beachten Sie jedoch, dass die Aktualisierung von ILMT eine Voraussetzung für die Nutzung der Subkapazität ist, sodass eine S&S-Verlängerung für jeden Kunden erforderlich ist, der ILMT verwenden muss.

9. Ich bin über die Teilenummer D561HLL zum IBM License Metric Tool berechtigt, kann aber den neuesten Code nicht mehr herunterladen. Warum?

Es kann sein, dass die Deckungsfrist für Software-Abonnement und Support für Ihre Lizenz abgelaufen ist. Sie hätten 60 bis 90 Tage vor Ablauf der ursprünglichen 12-monatigen Deckung von D561HLL benachrichtigt werden müssen.Melden Sie sich bei PA Online an, um zu prüfen, ob Ihr S&S-Versicherungszeitraum für D561HLL abgelaufen ist. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie entweder E027NLL (Erneuerung) oder D561ILL (Wiederinkraftsetzung) bestellen, je nachdem, wie lange es her ist, dass der Versicherungsschutz von S&S ausgelaufen ist. Beide Artikelnummern sind kostenlos. Warum ist das erforderlich? Beziehen Sie sich auf Q #8.

10. Warum muss ich als Kunde eine Bestellung über Null Dollar aufgeben, um ILMT zu erhalten?

Kunden können die Notwendigkeit vermeiden, eine Null-Dollar-Bestellung auszustellen, indem sie ihren PA/PAE-Kontakt auf der Website bitten, eine Bestellung über PA Online aufzugeben. Informationen zu PA Online und der Verwaltung der Kontaktdaten der Website finden Sie unter IBM Passport Advantage Online for Customers. Für weitere Hinweise und Anweisungen zur Bestellung von ILMT siehe: IBM License Metric Tool PA Online Ordering. PDF, 926 KB)

11. Wie wird das IBM Metric Tool lizenziert?

ILMT wird auf einer Basis „pro Einrichtung“ lizenziert. Dies bedeutet, dass ein Kunde eine unbegrenzte Anzahl von Kopien des IBM License Metric Tool nur auf Maschinen einsetzen darf, die sich in seinem Besitz befinden oder von ihm geleast werden und sich an einem einzigen physischen Standort befinden, einschließlich des umliegenden Campus und der Satellitenbüros, unabhängig von der überwachten Serverumgebung.

12. Gibt es zusätzliche Gebühren für Lizenzerwerbungen, die Subkapazitäten nutzen?

Nein, IBM erhebt keine zusätzlichen Gebühren für den Kunden, der Subkapazitätsbedingungen für berechtigte Produkte in Anspruch nimmt. Während IBM ILMT kostenlos für Kunden bereitstellt, sind die Kunden für die zugrundeliegende Infrastruktur (Server, Netzwerk usw.) sowie die Ressourcen für deren Bereitstellung und Verwaltung verantwortlich. Die meisten Kunden, die in der Lage sind, komplexe Technologien der Virtualisierung wie PowerVM und VMware bereitzustellen, werden auch die Möglichkeit haben, ILMT bereitzustellen.

13. Kann jeder Dienstanbieter ILMT erwerben, auch wenn dies zur Unterstützung eines Endbenutzers geschieht, der seine PVU-basierte(n) Lizenz(en) behält?

Ja, in einer Situation, in der ein Endkunde ILMT einsetzen muss, um seine PVUs/VPCs/RVUs zu verwalten, die in einer Subkapazitäts-Mentalität bereitgestellt werden, kann der Dienstanbieter ILMT bestellen, um den ILMT-Agentencode auf seinem gehosteten Server zu installieren, der dann mit dem ILMT-Server des Endbenutzers kommuniziert. Allerdings muss der Dienstleister ein aktiver Passport Advantage- oder Passport Advantage Express-Kunde sein, um die ILMT-Bestellung aufgeben zu können. Weitere Hinweise und Anweisungen zur Bestellung von ILMT finden Sie unter: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.(PDF, 926KB)



14. Ist die Lizenzierung von Teilkapazitäten sowohl für Passport Advantage- als auch für Passport Advantage Express-Kunden möglich?

Ja.