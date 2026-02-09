Häufig gestellte Fragen zu Unterkapazitäten IBM License Metric Tool (ILMT)

1. Ist das IBM License Metric Tool für die Unterkapazitäten-Lizenzierung obligatorisch?

Ja, ILMT (oder ein anderes zugelassenes, verifiziertes Tool) ist eine zwingende Voraussetzung. Weitere Informationen zu zugelassenen Tools finden Sie auf der Informationsseite zu ILMT für Unterkapazitäten.

Flexera One Asset-Management und das Angebot von IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, können anstelle von ILMT verwendet werden. Die angegebene Ausnahme finden Sie auf der Informationsseite zu Sub-Capacity ILMT. Für jede Umgebung, die nicht von Flexera One IT Asset-Management unterstützt wird, müssen IBM Software-Kunden eine dedizierte ILMT-Instanz einrichten, die mit der Umgebung verbunden ist, oder für diese Umgebung eine vollständige Kapazitätszählung wählen (ohne Subkapazitätseinsparungen zu nutzen). Informationen zu den von Flexera One Asset-Management unterstützten Umgebungen finden Sie auf der Informationsseite zu ILMT-Unterkapazitäten.

2. Ich verwende bereits ein Tool, das die gleichen Informationen wie das IBM-Tool bereitstellt. Würde IBM trotzdem darauf bestehen, dass ich das IBM License Metric Tool verwende?

Ja. Es gibt zwar zahlreiche Tools, mit denen sich der Softwarebestand und möglicherweise sogar der Prozessorkern-Typ eines physischen Servers oder einer Partition (physisch oder virtuell) ermitteln lässt, jedoch sind ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management und Flexera One IT Asset Management die einzigen Tools, die eine kontinuierliche Überwachung virtualisierter Serverumgebungen ermöglichen, um die maximale (Spitzen-)Kapazität zu messen, die für die IBM-Software verfügbar ist, und diese Anforderungen zu melden.



3. Welche Tools kann ein Kunde, der für eine Ausnahme vom IBM License Metric Tool qualifiziert ist und manuelle Nachverfolgung/Berichterstellung durchführt, zur Ergänzung der manuellen Bemühungen verwenden?

Für diejenigen, die vor dem 1. Mai 2023 Ausnahmeregelungen in Anspruch genommen haben: Die angekündigten Ausnahmen von der ILMT-Anforderung, die manuelle Zählung/Meldepflicht, können durch alternative Tools ergänzt werden, sofern diese zur genauen Messung der Spitzen-PVU-Kernkapazität pro Softwareprodukt beitragen. Es gibt mehrere Produkte auf dem Markt, die einfache Software-Inventarscans durchführen können, und noch weniger Lösungen, die den Typ des Prozessorkerns auf dem Hardware-Server bestimmen können (eine Anforderung zur Ermittlung der Anzahl der zu lizenzierenden Berechtigungen) (eine Anforderung zur Ermittlung der Anzahl der zu lizenzierenden PVUs). Im Gegensatz zu ILMT sind diese Tools jedoch nicht in der Lage, Änderungen der Prozessorkernkapazität einer virtualisierten Partition kontinuierlich zu überwachen, um die maximale (Spitzen-)Kapazität zu erfassen, die für die IBM-Kern-basierte Software verfügbar ist.

Selbst ILMT kann in nicht unterstützten, aber dennoch geeigneten Umgebungen für Server-Virtualisierung eingesetzt werden, um die Erfassung der grundlegenden Hardware-Prozessorkern- und Software-Bestandsinformationen der Server zu unterstützen. Wenn ILMT die Virtualisierung jedoch nicht unterstützt, liefert es keine korrekten Ergebnisse für Partitionen, LPARs, VMs, Domänen usw. Diese Daten müssen manuell erfasst werden, wobei alle vom Betriebssystem, von Virtualisierungstechnologien, Change Management-Protokollen usw. bereitgestellten Mittel genutzt werden können.

4. Handelt es sich bei dem IBM License Metric Tool um ein „selbstüberwachendes” Tool, das man einmal einrichtet und dann nicht mehr beachten muss?



Nein. ILMT ist eine server-/agentbasierte Lösung, die für die kontinuierliche Überwachung komplexer Technologien der Servervirtualisierung in komplexen Serverkonfigurationen entwickelt wurde. Die meisten Kunden, die in der Lage sind, komplexe Technologien der Virtualisierung wie PowerVM und VMware bereitzustellen, werden auch die Möglichkeit haben, ILMT bereitzustellen. Allerdings muss ILMT das Asset-Management des Kunden nutzen. Kunden, die diese bereits bereitgestellt haben, werden feststellen, dass ILMT ihre Bemühungen ergänzt.



5. Verlangt IBM von seinen Kunden, dass sie ihre Unterkapazitätsergebnisse vierteljährlich melden, ähnlich wie bei der Verwendung von SCRT für System z-Software?

Nein. Kunden sind nur auf Anfrage von IBM verpflichtet, ILMT-Berichte vorzulegen. SCRT (Sub-Capacity Reporting Tool) wird ausschließlich zur Unterstützung von System z-Software verwendet. Weitere Informationen zur Unterkapazitäts-Lizenzierung für System z-Software finden Sie unter IBM Z-Software-Preisgestaltung. Wählen Sie dort „Lizenzierung“ und anschließend „Sub-Capacity-Lizenzierung“.

6. Wie viel Zeit haben Kunden für die Installation des IBM License Metric Tools?

Neue Sub-Capacity-Kunden müssen innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Bereitstellung eines berechtigten Sub-Capacity-Produkts in einer berechtigten Umgebung der Virtualisierung das IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management oder Flexera One IT Asset Management implementieren. Bestehende Sub-Capacity-Kunden sollten umgehend auf neue Versionen, Releases oder Modifikationen upgraden, sobald diese gemäß der IPAA verfügbar sind. Beachten Sie, dass IBM bewusst keinen bestimmten Zeitraum für diese Bedingung vorschreibt, um verschiedenen Kundengrößen gerecht zu werden. Ziel ist es, dass Kunden dies unter Berücksichtigung ihres spezifischen IT-Frameworks so schnell wie möglich umsetzen.

7. Bedeutet das, dass ich zusätzlich zur kommerziellen Version von IBM BigFix Inventory, Flexera One mit IBM Observability Asset Management oder Flexera One Asset Management das IBM License Metric Tool installieren muss?

Nein, IBM verlangt nicht die Installation von ILMT, wenn das alternative Tool (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management oder Flexera One IT Asset-Management) alle IBM Software-Kundenumgebungen unterstützt. Informationen zu den von Flexera One Asset-Management unterstützten Umgebungen finden Sie auf der Informationsseite zu ILMT-Unterkapazitäten.

8. Muss ein Kunde, der über ein Produkt wie WAS verfügt, einen Bericht über alle Server erstellen, auf denen WAS bereitgestellt wird?

Ja, wenn der Kunde beabsichtigt, WAS für weniger als die volle Kapazität der Server zu lizenzieren, auf denen es bereitgestellt wird.

9. Wenn ein Kunde mehrere Instanzen oder Pakete eines Produkts in einer einzigen Partition ausführt, wie werden die Kerne gezählt?

Kerne werden auf der Grundlage der Prozessorkernkapazität lizenziert, die für die IBM-Software verfügbar ist. Aus lizenzrechtlicher Sicht kann eine Partition eine beliebige Anzahl von „Instanzen” oder „Paketen” (kein gesetzlich definierter Begriff) eines Produkts ausführen. Wir berücksichtigen diese mehreren Instanzen des Produkts nicht, sondern vergeben Lizenzen ausschließlich auf der Grundlage der maximalen (Spitzen-)Prozessorkerne, die dieser Partition zugewiesen sind und für dieses Produkt verfügbar sind. Wenn die Anzahl der Instanzen zu einer Erhöhung der Kapazität der Partition führt, erfasst ILMT diesen „Höchstwert“, damit der Kunde die Einhaltung unserer Bedingungen sicherstellen kann.

10. Welche Auswahl muss ich unter „Meine Benachrichtigungen“ von IBM treffen, um benachrichtigt zu werden, wenn Updates für das IMB License Metric Tool verfügbar sind?

Nach der Anmeldung mit Ihrer IBM ID geben Sie in die Produktsuchleiste „IBM License Metric Tool“ ein und klicken Sie anschließend auf „Abonnieren“. Wählen Sie Ihre Präferenzen aus und klicken Sie auf „Senden“. Wenn Sie keine IBM ID haben, besuchen Sie Mein Konto-Profil.



11. Was sollte der Standardberichtszeitraum für das IBM License Metric Tool sein?

Die Bedingungen für die Unterkapazität spiegeln die vierteljährliche Berichterstattung als maximal zulässige Zeitspanne wider, bevor ILMT-Berichte analysiert und abgeglichen werden müssen. Die meisten Kunden werden diese Aufgabe wahrscheinlich monatlich durchführen müssen. Einige Kunden mit sehr dynamischen Serverumgebungen, in denen Partitionen häufig in ihrer Größe geändert oder verschoben werden und/oder Änderungen im Softwarebestand auftreten, müssen möglicherweise wöchentliche Berichte erstellen, um mit dem Umfang der Änderungen Schritt zu halten. Nur Kunden mit den stabilsten Umgebungen der Virtualisierung können die IBM-Lizenzbedingungen durch vierteljährliche Berichte einhalten.

12. Wo finde ich allgemeine Informationen, um mehr zu erfahren, zusätzliche FAQs speziell zum IBM License Metric Tool, Beispiele für die verfügbaren Berichte, Anforderungen und zusätzlichen Support für das IBM License Metric Tool?

Weitere technische Informationen und Ressourcen finden Sie auf der ILMT-Dokumentationswebsite.

13. Ist es notwendig, das IBM License Metric Tool auf Disaster-Recovery-Backup-Servern zu installieren, um die für die Lizenzbedingungen erforderliche Prozessorkernkapazität zu überwachen?

Ja, Sie sollten Agenten auf jedem Backup-Server installieren, auf dem ILMT auch auf dem primären Server/der primären Partition installiert ist.

Sie können solche Fälle dann von der Berechnung ausschließen, wenn keine Lizenz erforderlich ist (in der Regel Warm-/Kalt-Backups, jedoch kann die Lizenzanforderung je nach Produkt variieren). Einzelheiten finden Sie im Ankündigungsschreiben zum Produkt [über die Suche im Angebotsinformations-Web] oder im Lizenzinformationsdokument zum Produkt [über die Suche nach Software-Lizenzvereinbarungen].

