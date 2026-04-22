IBM Operations Manager for z/VM dient der Verbesserung der Überwachung und Verwaltung von z/VM -Systemen und Linux-Gästen. Dies wird durch die Automatisierung von Routinewartungsaufgaben, das Senden von Warnmeldungen auf der Grundlage von Situationen oder Schwellenwerten und die automatische Reaktion auf Situationen, die ein Eingreifen erfordern, erreicht.

Systemprogrammierer und Administratoren können routinemäßige Wartungsaufgaben als Reaktion auf Systemwarnungen automatisieren. Benutzer können Probleme problemlos beheben, indem sie Konsolen für Service-Maschinen and Linux-Gäste anzeigen und mit ihnen interagieren. Bediener sind in der Lage, Meldungen besser zu interpretieren und Korrekturmaßnahmen festzulegen.