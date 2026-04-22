IT-Automatisierung für IBM Z

Linienillustration für das IBM Z-Portfolio und die Zusammenarbeit von Hardware und Software

IT-Automatisierungssoftware von IBM Z trägt entscheidend der Bereitstellung hochwertiger Lösungen bei, die eine Vielzahl von Systemelementen in den Hardware- und Softwareressourcen Ihres Unternehmens überwachen, steuern und automatisieren.
Portfolio der IT-Automatisierung

Die folgende Liste ordnet die IT-Automatisierungsfunktionen für IBM Z verschiedenen Produktkategorien zu, wie z. B. Leistungsüberwachung, Resilienz, Überwachung, Datenmigration und Systemverwaltung.
Produkte zur Leistungsüberwachung

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Eine fortschrittliche Software zur Leistungsanalyse für IBM Z-Systeme, die eine flexible Datenanalyse durch benutzerdefinierte, no-code Visualisierungen ermöglicht und es Analysten ermöglicht, Risiken zu erkennen und Workloads zu optimieren. Es modernisiert die Leistungsanalyse von Mainframes mit Intelligenz der nächsten Generation.

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IBM zSystems Integration for Observability

Eine Suite eigenständiger OMEGAMON-Agenten, die zusammen neue Datenintegrations- und Benutzeroberflächen bereitstellen.

Die Suite umfasst IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps und vieles mehr.

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Produkte für die Ausfallsicherheit

IBM Z batch resiliency

Ein Tool, das die Analyse, Erstellung von Backups und Wiederherstellung von Batch-Anwendungsdaten automatisiert, um die betriebliche Resilienz zu verbessern und Geschäftsrisiken zu minimieren. Es bietet eine Bestandsaufnahme der Datennutzung und Backups mit Automatisierungsfunktionen zur schnellen Wiederherstellung von Batch-Daten für Betriebs- oder Notfallwiederherstellungsszenarien. Darüber hinaus können Berichte erstellt werden, die die Nutzung und die Beziehungen von Batch-Anwendungen und -Daten detailliert aufzeigen.

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IBM GDPS

Eine Suite von Software für die Desaster Recovery und Ausfallsicherheit nach für IBM Z. IBM GDPS verwaltet das Speichersubsystem und die Remote-Copy-Konfiguration auf heterogenen Plattformen, automatisiert Betriebsaufgaben von IBM Parallel Sysplex und führt die Fehlerbehebung von einem zentralen Kontrollpunkt aus durch.

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Produkte zur Überwachung

IBM Operations Manager for z/VM

IBM Operations Manager for z/VM dient der Verbesserung der Überwachung und Verwaltung von z/VM -Systemen und Linux-Gästen. Dies wird durch die Automatisierung von Routinewartungsaufgaben, das Senden von Warnmeldungen auf der Grundlage von Situationen oder Schwellenwerten und die automatische Reaktion auf Situationen, die ein Eingreifen erfordern, erreicht.

Systemprogrammierer und Administratoren können routinemäßige Wartungsaufgaben als Reaktion auf Systemwarnungen automatisieren. Benutzer können Probleme problemlos beheben, indem sie Konsolen für Service-Maschinen and Linux-Gäste anzeigen und mit ihnen interagieren. Bediener sind in der Lage, Meldungen besser zu interpretieren und Korrekturmaßnahmen festzulegen.

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IBM Z Monitoring Suite

Eine Suite von Software, die Echtzeit- und historische Beobachtungen der Infrastrukturleistung über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht, darunter z/OS, Netzwerke, Speichersubsysteme und verschiedene andere IBM-Software.

Die IBM Z Monitoring Suite umfasst IBM Service Management UniteIBM Resource Measurement FacilityIBM Z ChatOpsverschiedene OMEGAMON-Agenten und mehr.

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IBM Z Software Asset Management

Eine Software zur Erfassung, Überwachung und Berichterstattung von Assets, die den Einsatz von IBM Z und Produkten und Anwendungen von Drittanbietern verständlich macht. 

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Produkte zur Datenmigration

IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Eine Host-basierte, unterbrechungsfreie Datenmigrationslösung, die kritische, zugewiesene Mainframe-Datensätze schnell verschiebt. Es vereinfacht die Verwaltung großer Migrationen und trägt dazu bei, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Online-Anwendungen sicherzustellen.

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Produkte für das Systemmanagement

IBM Z Service Automation Suite

Ein zentraler Steuerungspunkt für eine Vielzahl an Systemmanagementfunktionen, einschließlich Automatisierung, Netzwerkverwaltung und Workload-Planung. 

Die Suite ist kostengünstig, einfach zu bestellen und besteht aus IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps und mehr.

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IBM Z System Automation

Eine auf NetView basierende Anwendung, die einen zentrale Steuerungspunkt für eine Vielzahl von Systemmanagementfunktionen bietet. 

IBM Z System Automation bietet mit seiner engen Integration in Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS) ausgefeilte Funktionen zur Disaster Recovery für IBM Z-Systeme.

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IBM Service Management Unite

Ein anpassbares Dashboard-Interface, das Mainframe Management-Informationen und Aufgaben aus verteilten Quellen in einer einzigen Umgebung vereint.

IBM Service Management Unite ist eine kostenlose Komponente, die mit IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation SuiteIBM Z System Automation, IBM Z NetView und IBM Z Monitoring Suite verfügbar ist.

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IBM Z Netview

Diese Software bietet eine umfassende Auswahl an Tools zur Verwaltung und Wartung komplexer, hersteller- und plattformübergreifender Netzwerke und Systeme von einem einzigen Kontrollpunkt aus. Sie ist eine Kernkomponente der IBM Z Service Management Suite und der IBM Z Service Automation Suite.

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IBM Z Service Management Suite

Eine einheitliche Benutzeroberfläche zur Überwachung und Automatisierung kritischer Geschäftsworkloads, die auf der IBM Z-Plattform ausgeführt werden.

Die IBM Z Service Management Suite umfasst IBM Service Management UniteIBM Z NetViewIBM Z System AutomationIBM Z ChatOps und verschiedene OMEGAMON-Agenten.

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IBM Z Workload Scheduler

Eine Lösung für die Workload Automation, mit der Unternehmen die Verarbeitung komplexer System-Workloads automatisieren, planen und steuern können. Sie verwaltet zentral Workflows über mehrere Plattformen und Geschäftsanwendungen von einem einzigen Kontrollpunkt aus.

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IBM Z Open Automation Utilities

Eine Laufzeit für die Interaktion mit MVS-Einrichtungen und die Automatisierung von Aufgaben auf z/OS über UNIX-Shell-Befehle oder moderne Skriptsprachen.

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Weitere kostenlose Software-Testversionen IBM Z ChatOps
Verwenden Sie den Chatbot, um den Zustand des Z-Systems abzufragen, Ressourcen zu verwalten und Befehle an verbundene z/OS-Systeme zu senden.
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