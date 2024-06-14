Mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS können Leistungsanalysten ihre WebSphere Application Server-Umgebung effektiver und effizienter verwalten und optimieren. Vermeiden Sie Risiken, sparen Sie Zeit und konfigurieren Sie Ihre Umgebung optimal.
Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS unterstützt die WebSphere Application Server for z/OS Transaktionsprotokollierung (SMF 120 Subtyp 9), damit Sie die Antwortzeit und den Ressourcenverbrauch von Transaktionen nachverfolgen können. Diese Berichte liefern detaillierte Metriken auf Transaktionsebene über den Ort, an dem die Arbeit ausgeführt wird, und die Art der Arbeit, einschließlich Prozessorverbrauch, übertragene Bytes und Antwortzeiten.
Sowohl die geschäftliche als auch die technische Leitung müssen ihre Workloads in aussagekräftigen Begriffen sehen, und dabei sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Nutzen Sie Diagramme und Dashboards zum CPU-Verbrauch und zu den Transaktionsraten verschiedener WebSphere-Anwendungs-Workloads im Laufe der Zeit, um die Kommunikation und Planung zwischen Unternehmen und IT zu erleichtern.
Die Kenntnis über das typische Verhalten Ihrer Anwendungen ermöglicht Ihnen die Erkennung von Änderungen, die zu Problemen führen können. Durch die Erstellung eines Profils Ihrer Workloads im Laufe der Zeit können Sie feststellen, ob es sich bei den Änderungen um typische Trends über mehrere Tage, Wochen oder Monate handelt.
Navigieren Sie von einer Gesamtübersicht bis hin zu detaillierten Details mit Drilldown-Funktionen, die Sie mit einem Klick aufrufen können. Bei diesem Diagramm handelt es sich um einen vordefinierten Bericht, der dieselbe Gesamttransaktionsrate, aufgeschlüsselt nach Clustern, zeigt. Mithilfe vordefinierter Diagramme können Sie die Granularität von Knoten, Servern, Diensten, Transaktionsklassen, Anfragetypen oder URIs aufschlüsseln.
Durch die Anzeige der Gesamttransaktionsrate und der Antwortzeiten in derselben Ansicht lassen sich Problembereiche eingrenzen oder Profile Ihrer Workloads für Trendanalysen erstellen. Sie erkennen auch die Aufschlüsselung der Antwortzeit in Komponenten wie die Zeit bis zur Versendung an den gelben Spitzen. Lassen Sie sich die Daten so detailliert wie erforderlich anzeigen.
Bei Problemen mit einer Anwendung benötigen Sie anwendungsspezifische Daten zur Behebung des Fehlers. In WebSphere sind damit Daten auf der URI-Ebene gemeint. Dieses Diagramm zeigt einen bestimmten URI, bei dem der größte Teil der Verzögerung aufgrund mehrerer „Klicks“ zur Aufschlüsselung der gesamten WebSphere-Umgebungsdaten auftritt.
Die Anzeige der allgemeinen CPU-Zeit und der zIIP-Zeit für eine bestimmte Zelle bietet wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung der Ressourcen und die Problemanalyse, wodurch fundierte Entscheidungen erleichtert und die Systemleistung verbessert werden. Außerdem wird jede Zeit angezeigt, die auf einem zIIP-berechtigten CP aufgewendet wurde. Lassen Sie sich die Daten so detailliert wie erforderlich anzeigen.
Verstehen Sie die Auswirkungen geplanter und ungeplanter Änderungen mit einer integrierten, intuitiven Vergleichsfunktion. Dieses Beispiel zeigt die für jede Zelle gesendeten oder empfangenen Daten in MB im Vergleich zu einem anderen Tag. Haben Sie eine Anwendungsänderung vorgenommen und eine geringere Datenübertragung für die D4-Zelle erwartet, können Sie den Nutzen überprüfen und quantifizieren oder ihn ermitteln.
Wechseln Sie von Diagramm- zu Tabellenansichten und verarbeiten Sie die Daten auf eine für Ihre aktuelle Aufgabe relevante Weise. Dieser vordefinierte, anpassbare Bericht mit wichtigen Transaktionsmetriken nach Transaktionsklassen zeigt die wichtigsten Metriken zu CPU-Zeit, Transaktionsraten und Antwortzeiten mit weiteren Details.
Zu den Vorteilen der Einführung eines Cloud-Modells gehören die schnelle Implementierung (keine Vorlaufzeit für die lokale Installation und Einrichtung des Produkts), die minimale Einrichtung (nur für die Übertragung von SMF-Daten), die Entlastung der Personalressourcen und der Zugang zu IntelliMagic-Beratungsdienstleistungen zur Ergänzung des lokalen Know-hows.
Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.