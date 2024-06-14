Verwalten Sie die WebSphere-Leistung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Überwachen Sie die Leistung und Verfügbarkeit von WebSphere Application Server (WAS) mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografik, die drei Screenshots über gesendete und empfangene Daten, GCP und zIIP sowie WebSphere-Transaktionen verbindet

Mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS können Leistungsanalysten ihre WebSphere Application Server-Umgebung effektiver und effizienter verwalten und optimieren. Vermeiden Sie Risiken, sparen Sie Zeit und konfigurieren Sie Ihre Umgebung optimal.

 
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS unterstützt die WebSphere Application Server for z/OS Transaktionsprotokollierung (SMF 120 Subtyp 9), damit Sie die Antwortzeit und den Ressourcenverbrauch von Transaktionen nachverfolgen können. Diese Berichte liefern detaillierte Metriken auf Transaktionsebene über den Ort, an dem die Arbeit ausgeführt wird, und die Art der Arbeit, einschließlich Prozessorverbrauch, übertragene Bytes und Antwortzeiten.

Berichterstattung auf Unternehmensebene Transaktionsraten nach Zelle Transaktionsraten nach Cluster Antwortzeit im Vergleich zur Transaktionsrate Antwortzeit und Transaktionsrate für einen bestimmten URI

 

CPU- und zIIP-Auslastung Vergleich nach Datum Übersicht über die Transaktion AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
Fehlerbehebung bei hoher CPU- und zIIP-Auslastung in WebSphere Application Server
Dieses Video zeigt die Analyse der WebSphere-Prozessornutzung, die Identifizierung hoher CPU-Auslastung und die Optimierung der zIIP-Offloads. Erkunden Sie vordefinierte Berichte, Drilldowns und Funktionen für eine effiziente Analyse und gemeinsame Nutzung.
Überwachung von WebSphere-Transaktionen
Erfahren Sie, wie Sie Probleme bei Transaktionen mit SMF 120 Subtyp 9-Datensätzen auf dem WebSphere Application Server (WAS) beheben. Verfolgen Sie Workload-Muster, führen Sie eine Kapazitätsplanung durch und isolieren Sie Probleme mit vordefinierten Berichten und Drilldown-Funktionen.
Überwachung von WebSphere-Datenmengen
In diesem Video erfahren Sie mehr über das Thema Transaktionsberichte auf der Grundlage des SMF 120-Subtyp 9-Datensatzes, insbesondere im Hinblick auf die Datenmenge pro Anfrage/Antwort.
Lernen Sie Ihre WebSphere for z/OS- Workload kennen
Erfahren Sie, wie Sie aus den Datensatztypen SMF 115 und SMF 116 Erkenntnisse gewinnen und Konfigurationen optimieren können.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

 Buchen Sie eine Live-Demo Melden Sie sich für den Newsletter an
Weitere Erkundungsmöglichkeiten Dokumentation Support Demo-Center IBM Z AIOps-Produktportfolio