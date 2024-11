Berichterstattung auf Unternehmensebene Sowohl die geschäftliche als auch die technische Leitung müssen ihre Workloads in aussagekräftigen Begriffen sehen, und dabei sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Nutzen Sie Diagramme und Dashboards zum CPU-Verbrauch und zu den Transaktionsraten verschiedener WebSphere-Anwendungs-Workloads im Laufe der Zeit, um die Kommunikation und Planung zwischen Unternehmen und IT zu erleichtern.

Antwortzeit vs. Transaktionsrate Durch die Anzeige der Gesamttransaktionsrate und der Antwortzeiten in derselben Ansicht lassen sich Problembereiche eingrenzen oder Profile Ihrer Workloads für Trendanalysen erstellen. Sie erkennen auch die Aufschlüsselung der Antwortzeit in Komponenten wie die Zeit bis zur Versendung an den gelben Spitzen. Lassen Sie sich die Daten so detailliert wie erforderlich anzeigen.