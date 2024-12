Die IBM Z Backup Resiliency z/OSMF-Webanwendung bietet ein anpassbares Dashboard, das für die Überprüfung und Verwaltung Ihres Resilienzstatus nützlich ist. Das Dashboard ist für jeden Browser einzigartig und besteht aus benutzerdefinierten Kacheln, die so konfiguriert werden können, dass sie sowohl kritische Dateien als auch Backups des Db2-Tabellenbereichs melden. Schlüsselindikatoren wie kritische Dateien ohne Backup sowie kritische Dateien, auf die unerwartet zugegriffen wurde (für Prüfungszwecke), werden verfolgt. Detaillierte Informationen sind in Form von interaktiven Tabellen verfügbar. Der Gesamtprozentsatz der Datensicherung, auch „Comfort Index“ genannt, wird grafisch dargestellt, um einen Überblick über die Bereitschaft zur Datensicherung am Standort zu erhalten.