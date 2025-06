Während die Welt auf eine Zukunft mit erneuerbaren Energien zusteuert, sind diejenigen Unternehmen am besten aufgestellt, die effektiv auf neue Ressourcen und Technologien umsteigen können – wie etwa Mikronetze, Solaranlagen auf Hausdächern und intelligente Zähler, die Echtzeitinformationen zum Strom-, Gas- und Wasserverbrauch liefern. All dies erfordert fortschrittliche Konnektivität und intelligente Integration, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, Verschwendung zu minimieren und den Kunden die wettbewerbsfähigsten Preise zu bieten.