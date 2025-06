„Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern bei IBM ständig an Innovationen, um Wimbledon-Fans überall auf der Welt eine aufschlussreiche und ansprechende digitale Erfahrung von ‚The Championships‘ zu bieten. In diesem Jahr führen wir neue Merkmale für unsere digitalen Plattformen ein. Diese Merkmale nutzen die neueste KI-Technologie von IBM, damit die Fans noch mehr Einblicke in das Turnier erhalten und über unsere Videos zu den Match-Highlights auf Kommentare zu einer Vielfalt von Spielen zugreifen können.“



– Usama Al-Qassab, Marketing and Commercial Director, The All England Club