Das Skills Studio in watsonx Orchestrate ist ein Low-Code-Entwicklerstudio mit einem robusten Software-Developer-Kit (SDK) für die Erstellung von Skills und Automatisierungen, die zum Skill-Katalog von Orchestrate hinzugefügt und zur Erweiterung der Funktionen Ihres KI-Assistenten verwendet werden können. Mit dem Skills Studio können Sie schnell und einfach eigene Skills und Workflows erstellen und bestehende Investitionen in Automatisierungstools nutzen, indem Sie Automatisierungen in Orchestrate entdecken und unternehmensweit einsetzen. Entwickler haben jetzt einen zentralen Ort, um Automatisierungen und Skills zu erstellen und zu verwalten, mit einem einheitlichen Build-Canvas, einer Versionsmethode für alle erstellten Pakete und einer einfachen Erfahrung für die Bereitstellung von Skills für Ihre KI-Assistenten.