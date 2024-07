Aufbau und Erweiterung der Infrastruktur bis in die Cloud mit Datenschutz und Sicherheit. Das IBM Cloud VPC-Referenzarchitekturdiagramm erklärt die wesentlichen Dienste wie Subnetze, Load Balancer und öffentliche Gateways, um eine cloudnative Netzwerklösung zu entwerfen. IBM Cloud VPC unterstützt private Kommunikation mit anderen Services wie DevOps und Cloud-Services. Mit IBM Cloud Virtual Server for VPC können Sie Anwendungen für Laufzeiten in verschiedenen Regionen und Zonen bereitstellen und Netzwerkservices verwalten und skalieren, um Hochverfügbarkeits- und verschiedene Konnektivitätsszenarien zu unterstützen.