Ein skalierbarer SaaS-Streamingdienst (Software as a Service) für Live-Übertragungen oder Videoinhalte auf Abruf, der einfach zu bedienen ist. Erreichen Sie Zielgruppen über Einbetten, offene URLs oder passwortgeschützte Kanäle. Unterstützt gleichzeitige Live-Streams auf mehreren Kanälen, die 24 Stunden am Tag oder länger laufen können. Skalierbar durch integrierte Multi-CDN-Bereitstellung. Bietet anklickbare Video-Overlays sowie Live-, simuliertes Live- und On-Demand-Video-Streaming. Sehen Sie sich die Demo der Videoplattform an.