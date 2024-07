Ein skalierbarer, cloudbasierter Streaming-Service, der digitale Zielgruppen über eingebettete, offene URLs oder passwortgeschützte Kanäle erreicht. Eine umfassende Online-Verwaltungslösung für Live- oder On-Demand-Videocontent. Unterstützt gleichzeitige Live-Streams auf mehreren Kanälen, die 24 Stunden am Tag oder länger laufen können. IBM Video Streaming ermöglicht sowohl die benutzerfreundliche Codierung mit einer Webcam als auch komplexe Live-Sitzungskonfigurationen und ist durch die integrierte Multi-CDN-Unterstützung skalierbar. Unterstützt die Twitter-Wiedergabe in sozialen Medien.

Die Videoproduktion für Live-Streaming-Events erfordert spezielle Kenntnisse, Ausrüstung und Fähigkeiten. IBM bietet Managed Event Services an, um Kunden dabei zu helfen, die mit Live-Events verbundenen Risiken zu reduzieren und den Erfolg sicherzustellen. Darüber hinaus verfügt IBM über Partner auf der ganzen Welt, die Videoproduktionsteams vor Ort mit Spezialwissen und Ausrüstung für Veranstaltungen versorgen können. Profitieren Sie von einem Produktionsteam mit umfassender Erfahrung im Live-Video-Streaming vor Ort, um Ihr nächstes virtuelles Event in Angriff zu nehmen. Kann komplexe Setups konfigurieren, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Dazu gehört die Nutzung professioneller Setups, die von Streaming-Software mit Capture-Karten bis hin zu Hardware-Encodern mit Kameras über HDMI- oder SDI-Verbindungen reichen.

IBM enterprise video streaming

Eine sicherheitsrelevante, Cloud-basierte Live-Streaming-Plattform für die Übertragung an ein eingeschränktes Publikum, das sich entweder per E-Mail anmeldet und authentifiziert oder die Authentifizierungs-API von IBM nutzt, um eine nahtlose Verbindung zu einem Registrierungs- oder Ticketingsystem eines Drittanbieters herzustellen. Mit IBM Enterprise Video Streaming können Veranstaltungsplaner den Zugriff auf Videoinhalte auf registrierte Zuschauer beschränken. Der Dienst unterstützt sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch komplexe Setups und bietet gleichzeitig eine automatische Archivierung für die On-Demand-Anzeige nach der Veranstaltung. Sobald ein Stream startet, stehen praktisch Echtzeitanalysen und Live-Überwachungsfunktionen zur Verfügung. Live-Event-Streams können mit KI-generierten Untertiteln in Echtzeit für virtuelle Konferenzen und Live-Stream-Events ergänzt werden.