IBM Crypto Anchor Verifier vereint Innovationen im Bereich der KI und der optischen Bildgebung, um die Identität, Authentizität oder Qualität von Produkten oder Substanzen vor Ort nachzuweisen. Mit Hilfe eines einfachen Aufsatzes auf handelsüblichen Smartphones, KI und maschinellen Lernverfahren werden die optischen Merkmale einer Substanz, eines Produkts oder eines Objekts erkannt. Selbst wenn Sie vom Netzwerk getrennt sind.



Die Gegenstände und Substanzen, die wir täglich kaufen, tragen, essen oder benutzen, haben alle ihre eigenen, einzigartigen optischen Muster, die manchmal für das menschliche Auge nicht erkennbar sind und sie voneinander unterscheiden. Diese Muster können eine Bio-Maisähre von einer genetisch veränderten Ähre unterscheiden, Verunreinigungen in Diamanten identifizieren oder gefälschte Waren aufspüren.



Wir glauben, dass die Möglichkeiten für den Crypto Anchor Verifier grenzenlos sind und eine praktikable Möglichkeit bieten, alle Arten von physischen Substanzen zu schützen und zu validieren und in Kombination mit Blockchain ein neues Maß an Vertrauen in Geschäftstransaktionen zu schaffen. Wofür würden Sie diese Lösung verwenden?