HPE OneView ist eine Managementlösung, welchedie Bereitstellung und das Lebenszyklusmanagement in den Bereichen Compute, Speicher und Fabric optimiert. Über eine einheitliche API kann die Infrastruktur konfiguriert, überwacht, aktualisiert und in einem neuen Kontext eingesetzt werden. Mit HPE OneView können sowohl virtuelle als auch physische Umgebungen verwaltet und On-Prem oder in der Cloud bereitgestellt werden.

Die IBM® Turbonomic®-Plattform und HPE OneView arbeiten zusammen, um eine einheitliche Plattform zu schaffen, auf der Benutzer die Leistung und Auslastung ihrer Infrastrukturressourcen verwalten und optimieren können. Die IBM Turbonomic Software trifft automatisierbare Echtzeit-Entscheidungen über die Ressourcenzuordnung, die sicherstellen, dass Anwendungen und Workloads die Ressourcen erhalten, die sie für die Ausführung benötigen. Dazu gehört die Bestimmung, wann neue Hosts bereitgestellt werden müssen und vieles mehr.