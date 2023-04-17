GitHub-Integration

Verwenden Sie Versionskontrollsysteme wie GitHub, um die Repositories zu finden, die Terraform-Code (HCL) enthalten. Wenn GitHub als Ziel hinzugefügt wird, erkennt IBM Turbonomic die in der Unternehmen vorhandenen Repositories und zeigt sie unter dem Entitätstyp Repository in der Lieferkette an.

Fügen Sie ein Versionskontrollsystem-Ziel hinzu und geben Sie die Anmeldeinformationen zum Lesen des Terraform-Status an, um den Code-Kontext in Entitäten und Aktionsdetails innerhalb von Turbonomic einzubringen, wo diese Entitäten von Terraform als Code verwaltet werden. Dies ermöglicht eine schnellere und informiertere Verarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, entweder manuell oder automatisiert.