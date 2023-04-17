GitHub-Integration

Integrieren Sie GitHub mit Turbonomic, um Terraform-Code zu erkennen und so codefähige Optimierungsmaßnahmen und verbesserte Automatisierung zu ermöglichen

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Ein Diagramm mit verschiedenen Formen, die durch Pfeile miteinander verbunden sind.

Funktionsweise

Verwenden Sie Versionskontrollsysteme wie GitHub, um die Repositories zu finden, die Terraform-Code (HCL) enthalten. Wenn GitHub als Ziel hinzugefügt wird, erkennt IBM Turbonomic die in der Unternehmen vorhandenen Repositories und zeigt sie unter dem Entitätstyp Repository in der Lieferkette an.

Fügen Sie ein Versionskontrollsystem-Ziel hinzu und geben Sie die Anmeldeinformationen zum Lesen des Terraform-Status an, um den Code-Kontext in Entitäten und Aktionsdetails innerhalb von Turbonomic einzubringen, wo diese Entitäten von Terraform als Code verwaltet werden. Dies ermöglicht eine schnellere und informiertere Verarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, entweder manuell oder automatisiert.

Ermittelte Daten

Definitionseinheiten

Repository 
Ma0nahmen

Zugriff auf die Terraform-Statusdatei gewähren
G2-Abzeichen für Turbonomic
89 % der Benutzer werden IBM Turbonomic wahrscheinlich weiterempfehlen
Sehen Sie, wie Turbonomic im Vergleich zum G2-Durchschnitt abschneidet und was echte Nutzer über die Plattform sagen.
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