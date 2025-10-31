NVIDIA-Speicherlösungen

Beschleunigen Sie KI-Ergebnisse und den Zugriff auf NVIDIA-Grafikprozessoren mit mehr Daten und beschleunigtem globalem Zugriff

17x

Marktführer im Gartner Magic Quadrant1

IOPS mit NVMe-oF optimiert für NVIDIA GPUs

Validierter Durchsatz für NVIDIA DGX SuperPOD

Beschleunigen Sie Remote-S3-Abfragen mit watsonx

Bereit für KI. Zertifiziert von NVIDIA.

IBM und NVIDIA sind für DGX BasePOD und SuperPOD validiert und liefern eine zuverlässige Infrastruktur, die die Bereitstellung optimiert, die Ergebnisse beschleunigt und die anspruchsvollsten KI-, wissenschaftlichen Berechnungs- und Simulationsworkloads unterstützt.

 IBM Content Aware Storage
Erschließen Sie das volle Potenzial von NVIDIA AI Systemen

Halten Sie GPUs produktiv, indem Sie Datenengpässe beseitigen und so schnelleres Training und Schlussfolgerungen in großem Maßstab ermöglichen.
Schnelle und einfache Bereitstellung von KI-Lösungen

Beschleunigen Sie KI-Projekte mit von IBM und NVIDIA validierten Designs, die die Komplexität reduzieren und die Zeit bis zum Ergebnis verkürzen.
Nahtloses Wachstum bei steigender KI-Nachfrage

Expandieren Sie von Pilotprojekten zu unternehmensweiten KI-Fabriken ohne Umgestaltung und skalieren Sie Leistung und Kapazität nach Bedarf.
Optimierung der Kosten bei gleichzeitiger Stärkung der Resilienz

Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und integriertem Schutz durch automatisches Tiering, Caching und globale Datenfreigabe.
IBM Storage Fusion HCI System
IBM Fusion Beschleunigen Sie die sichere On-Premises-KI-Bereitstellung mit IBM Fusion HCI und watsonx. Nutzen Sie inhaltsbewusste Speicher für Datenvektorisierung und RAG-Integration, um schnelle, auf generative KI basierende, Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten zu erhalten und gleichzeitig den Betrieb zu vereinfachen und die Kosten in hybriden Umgebungen zu senken. Modernisierung ermöglichen und gleichzeitig die Komplexität reduzieren
IBM Storage Scale Bieten Sie extreme Leistung und Skalierbarkeit und fügen Sie inhaltsbezogene Intelligenz hinzu, um Erkenntnisse aus riesigen Mengen unstrukturierter Daten zu gewinnen. Beschleunigen Sie NVIDIA GPUs, damit Trainings-, Inferenz- und Simulationsworkloads auf einer einzigen globalen Plattform mit voller Geschwindigkeit laufen. Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Daten, wo immer sie gespeichert sind
IBM Storage Scale System Ermöglichen Sie die schnelle Bereitstellung von KI, HPC und Analysen durch die Kombination von IBM Storage Scale Software mit NVMe Flash-Technologie. Als NVIDIA-zertifizierter Speicher bietet er GPU-optimierten Durchsatz und Skalierbarkeit für datenintensive Workloads und ermöglicht so schnellere Einblicke und intelligentere Entscheidungen. Beschleunigen Sie KI und HPC mit zertifizierter Leistung

Schnellere Einblicke in die Fahrzeugsicherheit bei Continental

Entwicklung von Lösungen für autonomes Fahren mit schnellerer, flexiblerer Datenspeicherung und vereinfachter Verwaltung für KI.

Die Zusammenarbeit zwischen Continental, IBM Storage und NVIDIA lässt ein Versprechen in Sachen Sicherheit wahr werden.

Robert Thiel

Head, Artificial Intelligence Advanced Driver Assistance, Continental Automotive AG

Ressourcen

Nächste Schritte

Erfahren Sie, wie IBM Storage-Lösungen Sie bei der Modernisierung für KI-Workloads der nächsten Generation unterstützen können, ohne Kompromisse einzugehen. Vereinbaren Sie ein Treffen mit einem IBM Storage Vertreter.
