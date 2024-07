Lösungsübersicht

IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace

Da die nativen Möglichkeiten zur Datenwiederherstellung in Google Workspace begrenzt sind, ist IBM Storage Protect for Cloud eine gute Alternative. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen von IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace, mit denen Sie Ihre E-Mails, Kalender und andere Google Workspace-Daten vor Ransomware und Cyberangriffen schützen.