In der digitalen Welt von heute ist der Schutz Ihrer Daten unerlässlich. IBM Storage Protect for Cloud kann Ihnen helfen, diese Herausforderung zu meistern, indem Sie Ihre Cloud-Daten mit einer Lösung sichern, die speziell für die Konfiguration Ihrer Daten und die Sicherung Ihrer Cloud-Assets entwickelt wurde. Da Datenschutz und Compliance oberste Priorität haben, bietet unsere unternehmenstaugliche Plattform einen mehrschichtigen Schutz mit robuster Verschlüsselung, strenger Datensicherheit, Datenspeicherung und fortschrittlicher Cloud-Bedrohungserkennung.

Durch die zentralisierte Datenverwaltung und Zugriffskontrolle können Sie die Sicherheit in der Cloud mit Zuversicht steuern. Die Multi-Cloud-Kompatibilität trägt dazu bei, die Ausfallsicherheit der Daten zu erhalten und gleichzeitig die Risiken bei der Disaster Recovery zu minimieren. Wir bieten eine vertrauenswürdige Schlüsselverwaltung und eine nachgewiesene Wirksamkeit gegen fortschrittliche Bedrohungen, um einen unternehmensgerechten Schutz von Cloud-Daten in Ihren Cloud-Umgebungen zu gewährleisten. IBM Storage Protect for Cloud bietet Ihnen Sicherheit und Seelenfrieden und stellt die Zukunft des Datenschutzes dar, denn die Sicherheit Ihrer Daten ist unsere verbindliche Zusage.



Starten Sie mit einer 30-tägigen, kostenlosen Testversion für Azure, Dynamics 365, Google Workspace, Microsoft 365 und Salesforce. Es ist keine Kreditkarte erforderlich und es gibt keine Datenbeschränkungen. Entscheiden Sie sich noch heute für IBM Storage Protect for Cloud, um Ihre Daten umfassend zu schützen.