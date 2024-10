Wenn Unternehmen sich für schrittweise SD-WAN-Bereitstellungen entscheiden, haben ihre IT-Teams Mühe, einen ganzheitlichen Überblick über ihre Netz- und Leistungsdaten in den traditionellen WAN- und SD-WAN-Segmenten zu erhalten. Infolgedessen gestaltet sich die Behebung von Netzproblemen langsam und fehleranfällig, was zu einem schlechten Benutzererlebnis führt. Um die Vorteile Ihrer SD-WAN-Lösung zu maximieren, benötigen Sie eine Lösung zur Überwachung der Netzleistung, die Ihnen den Wechsel zu SD-WAN erleichtern und potenzielle Risiken begrenzen kann.

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) ist ein robustes SD-WAN-Überwachungstool, das die Verwaltungsfunktionen in SD-WAN-Controllern ergänzt, um einen kontinuierlichen Einblick in die verschiedenen Segmente Ihres Netzwerks zu bieten. Mit anpassbaren Dashboards und Metriken bietet es eine zentrale Informationsquelle, mit der die Netzleistung in Netzwerken von verschiedenen Anbietern, Unternehmen, CSP und MSP gewährleistet werden kann.