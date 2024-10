Die Netzflussanalyse ist eine der am besten skalierbaren und kosteneffizientesten Methoden, um einen umfassenden Überblick über das Geschehen in Ihrem Netzwerk zu erhalten. Sie hilft bei der Überwachung der Zusammensetzung des Datenverkehrs in Ihrem Netzwerk und bietet Echtzeiterkenntnisse zur proaktiven Bewältigung von Netzwerkproblemen. Diese Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung, da sie dazu beitragen, eine kontinuierliche Netzleistung für Ihr Unternehmen sicherzustellen.

Bei modernen, für die digitale Transformation konzipierten Netzen kann die Analyse von Netzflussdaten jedoch ein schwieriger Aspekt des Netzmanagements sein. IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) wurde dafür entwickelt, Ihnen ein einheitliches System zur Überwachung der Netzleistung zur Verfügung zu stellen, das die fortschrittlichsten Methoden zur Analyse von Netzleistungsmetriken und Flussdaten bietet – und das alles in großem Umfang, schnell und präzise.