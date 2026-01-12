Ein leistungsstarker Gen 8 Fibre Channel-Switch der Mittelklasse für moderne Rechenzentren
Der IBM SAN56B-8 Switch ist ein leistungsstarker 1U-Fibre-Channel- und FICON-Switch, der für moderne Rechenzentren entwickelt wurde und 56 128G-SFP+-Ports sowie eine extrem niedrige Latenz bietet.
Der Switch bietet eine außergewöhnliche Bandbreite und einen hohen Durchsatz und eignet sich daher ideal für geschäftskritische Workloads. Er bietet außerdem flexible Bereitstellungsoptionen, darunter den Full-Fabric-Switch-Modus und den IBM Access Gateway-Modus, sowie Funktionen wie Adaptive Traffic Optimizer und SAN Fabric Intelligence für optimierte Leistung und Verwaltung.
Speichernetzwerke müssen leistungsstark und geschützt sein. Mit IBM B-Typ Gen8 können Sie Ihre Anwendungen und Daten vor Cyberbedrohungen schützen.
Der Switch verfügt über 56 128G SFP+-Ports und eine extrem geringe Latenz, wodurch er sich ideal für geschäftskritische Workloads und anspruchsvolle Anwendungen eignet.
Die Pay-as-you-grow-Architektur ermöglicht es Unternehmen, von 24 auf 56 Ports in Schritten von 8 Ports zu skalieren, wodurch Vorabkosten und Überprovisionierung reduziert werden.
Der Switch bietet erweiterte Sicherheit gegen Cyber-Bedrohungen, einschließlich quantensicherer Sicherheit und Funktionen wie AES-GCM-256-Verschlüsselung auf FC ISLs.
Ausgestattet mit KI-gestützter Autonomie, einschließlich SAN Fabric Intelligence, automatisiert es die Anwendungsinfrastruktur und bietet Echtzeitüberwachung und -optimierung.
Wählen Sie den richtigen Support-Level und die richtige Dauer für Ihre Geschäftsanforderungen.
IBM Storage Expert Care ist ein modularer Ansatz, bei dem Sie die Dauer, die Reaktionszeiten des Kundendienstes und die Optionen auswählen können, die für den Support Ihrer IBM Storage-Systeme am wichtigsten sind. Expert Care bietet je nach System bis zu drei Stufen zur Auswahl: Basic, Advanced und Premium. Dadurch können Sie die Supportstufe auswählen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht. Die IBM Storage Expert Care Suite wird von einem globalen Expertenteam unterstützt, das Ihnen dabei hilft, eine leistungsstarke, sichere und ausfallsichere IT-Umgebung aufrechtzuerhalten. Mit IBM gewinnen Sie einen zuverlässigen Partner, der sich für exzellenten Service und langfristigen Infrastrukturerfolg einsetzt.
Unternehmen benötigen eine flexible Speicherlösung, die mit ihren Anforderungen mitwächst – unabhängig davon, ob die Daten lokal, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung gespeichert werden. Mit funktionsreicher Software, KI-gestütztem vorausschauendem Speichermanagement und proaktivem Support macht IBM FlashSystem 5000 moderne Technologien wie künstliche Intelligenz für Unternehmen jeder Größe zugänglich. Ergänzen Sie Ihr leistungsstarkes IBM b-type SAN-Netzwerk mit einem ebenso leistungsfähigem FlashSystem-Speicher.
Die Gen7-Infrastruktur legt den Grundstein für ein autonomes SAN, indem sie leistungsstarke Analyse- und fortschrittliche Automatisierungsfunktionen für ein selbstlernendes, selbstoptimierendes und selbstheilendes SAN kombiniert.
Ein Hochgeschwindigkeits-Switch der nächsten Generation, der für die flexible Integration in große Speichernetzwerke konzipiert wurde. Enthält einen erweiterbaren Satz verfügbarer Fibre-Channel-Ports vom Typ B der Generation 6 für extreme Skalierbarkeit.