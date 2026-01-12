Wählen Sie den richtigen Support-Level und die richtige Dauer für Ihre Geschäftsanforderungen.

IBM Storage Expert Care ist ein modularer Ansatz, bei dem Sie die Dauer, die Reaktionszeiten des Kundendienstes und die Optionen auswählen können, die für den Support Ihrer IBM Storage-Systeme am wichtigsten sind. Expert Care bietet je nach System bis zu drei Stufen zur Auswahl: Basic, Advanced und Premium. Dadurch können Sie die Supportstufe auswählen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht. Die IBM Storage Expert Care Suite wird von einem globalen Expertenteam unterstützt, das Ihnen dabei hilft, eine leistungsstarke, sichere und ausfallsichere IT-Umgebung aufrechtzuerhalten. Mit IBM gewinnen Sie einen zuverlässigen Partner, der sich für exzellenten Service und langfristigen Infrastrukturerfolg einsetzt.