Das SAN128B-6 bietet 128 Fibre Channel-Anschlüsse in einem eleganten 2U-Gehäuse und sorgt so für mehr Skalierbarkeit und Platzersparnis. Mit 96 SFP+-Ports (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) mit 32 Gbit/s und 8 Q-Flex-Ports mit 4×32 Gbit/s ermöglicht sein kompaktes Design Rechenzentren, mehr Konnektivität mit weniger Switches bereitzustellen. Das SAN128B-6 wurde für Flexibilität und Dichte entwickelt und bietet eine kosteneffektive, bedarfsgerechte Skalierbarkeit von 48 auf 128 Ports mit Ports on Demand (PoD).